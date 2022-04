18 Gương mặt xuất sắc nhất lọt vào Chung kết The Face AOF 2022

SVVN - Trải qua 04 vòng thi: “Bí ẩn”,“Lộ diện”,“Thông điệp”,“Trại huấn luyện”, TOP 18 đã xuất sắc vượt qua hàng trăm thí sinh để giành cho mình vé vào đêm chung kết The Face AOF 2022.

Sau khi tham gia vòng 4 - Trại huấn luyện, các thí sinh đã được bồi dưỡng các kỹ năng mềm, nâng cao kiến thức chuyên môn thông qua 6 buổi workshop gồm: “Workshop 01:Thuyết trình và Kiểm soát giọng nói”; “Workshop 02: Bí quyết chăm sóc làn da”;“Workshop 03: Quản lý tài chính tuổi 20”; “Workshop 04: Kỹ năng tạo dáng trước ống kính”; “Workshop 5: Kỹ năng Catwalk và Trình diễn trên sân khấu”; “Workshop 6: Kỹ năng Makeup”.

Cuộc thi "Tìm kiếm Gương mặt đại diện Sinh viên Học viện Tài chính - THE FACE AOF 2022" đã dần đi tới chặng đua cuối cùng để tìm ra vị trí quán quân của gương mặt đại diện cho nét đẹp, tài năng, trí tuệ, bản lĩnh sinh viên Học viện Tài chính. Liệu ai sẽ là người tài năng và bản lĩnh nhất để chinh phục ngôi vị quán quân? Ai sẽ có cơ hội trở thành Gương mặt đại diện Sinh viên Học viện Tài chính?

Hãy cùng điểm lại 18 gương mặt vô cùng sáng giá đã xuất sắc giành được tấm vé để bước vào vòng tranh tài nảy lửa để bước lên ngôi vị cao nhất của cuộc thi nhé!

1. SBD 209 - Nguyễn Anh Tài

Bạn Nguyễn Anh Tài hiện đang học lớp CQ57/41.03 thuộc Liên chi Đoàn Khoa Hệ thống thông tin kinh tế. Không chỉ có gương mặt điển trai cùng chiều cao lý tưởng mà bạn còn sở hữu tài năng múa đương đại mà không phải chàng trai nào cũng có được.

2. SBD 078 - Vũ Khánh Linh

Vũ Khánh Linh đang học lớp CQ59/30.06 thuộc Liên chi Đoàn Khoa Quản trị kinh doanh. Ngoài gương mặt khả ái cùng chiều cao vô cùng lý tưởng, Khánh Linh đã gây ấn tượng với Ban giám khảo cùng khán giả bằng video dự thi của mình. Bạn đã gửi những tình yêu sâu sắc của mình đến với mẹ bạn qua bài thi múa đương đại “Ước mơ của mẹ”.

3. SBD 252 - Lương Thị Hồng Ánh

Lương Thị Hồng Ánh hiện đang học lớp CQ59/10.27 thuộc Liên chi Đoàn Khoa Tài chính quốc tế. Ngoài sở hữu một gương mặt khả ái, bạn còn gây ấn tượng bởi thông điệp mà mình đã truyền tải qua video: “Một cuộc hành trình không chỉ bắt đầu bằng một bước duy nhất”.

4. SBD 275 - Đoàn Danh Thắng

Đoàn Danh Thắng hiện đang giữ chức vụ Lớp trưởng của tập thể CQ58/06.03CLC, thuộc Liên chi Đoàn Khoa Thuế - Hải quan. Không chỉ tích cực tham gia các hoạt động, Danh Thắng còn sở hữu thành tích học tập xuất sắc và được khen thưởng sinh viên có nhiều thành tích trong học tập và rèn luyện của Khoa.

5. SBD 037 - Vũ Thị Ngọc

Bạn Vũ Thị Ngọc đến từ lớp CQ58/21.01 thuộc Liên chi Đoàn Khoa Kế toán. Ngoài việc sở hữu một vẻ ngoài xinh xắn, tài năng ca hát của Ngọc đã chinh phục được Ban giám khảo và khán giả để giành cho mình một tấm vé bước vào Vòng chung kết.

6. SBD 008 - Lê Thị Hiền Trang

Lê Thị Hiền Trang đang học lớp CQ59/51.03 thuộc Liên chi Đoàn Khoa Ngoại ngữ. Cô bạn đã gây ấn tượng bởi gương mặt khả ái, chiều cao lý tưởng cũng như thông điệp mà Trang đã chia sẻ trong video dự thi của mình: “Hãy cứ theo đuổi ĐAM MÊ, THÀNH CÔNG chắc chắn sẽ theo đuổi bạn.”

7. SBD 279 - Nguyễn Thị Bình

Nguyễn Thị Bình hiện đang là sinh viên lớp CQ57/15.02 thuộc Liên chi Đoàn Khoa Ngân hàng - Bảo hiểm. Ngoài gương mặt khả ái, Bình đã chinh phục được Ban giám khảo và khán giả bởi khả năng diễn xuất của mình qua video dự thi với chủ đề: “Tìm lại chính mình” - Thay đổi cải thiện bản thân là điều tốt nhưng hãy là phiên bản tốt nhất của chính mình.

8. SBD 114 - Vũ Lê Nhật Minh

Vũ Lê Nhật Minh hiện đang học lớp CQ58/01.02, thuộc Liên chi Đoàn Khoa Tài chính công. Bạn đã thể hiện con người của mình qua video dự thi với chủ đề: “New year, new changes” - Không ngừng nâng cấp và cải thiện bản thân để hoàn thiện chính mình.

9. SBD 281 - Nguyễn Hoàng Anh

Nguyễn Hoàng Anh hiện đang học lớp DDP501 và là thí sinh duy nhất lọt vào Top 18 thuộc Viện Đào tạo quốc tế, Hoàng Anh đã chinh phục được khán giả bằng video dự thi với chủ đề: “Talkshow trà đá chuyện đời” - Không có một mục tiêu, không có một ước mơ nào là vô nghĩa.

10. SBD 023 - Phạm Hải Anh

Phạm Hải Anh hiện đang học lớp K121 thuộc Dự án Cử nhân Ngân hàng - Bảo hiểm. Ngoài việc sở hữu gương mặt khả ái cùng chiều cao lý tưởng, bạn còn để lại ấn tượng trong lòng khán giả bằng video dự thi múa đương đại của mình với chủ đề: “Phóng” là hành trình dài để có sự chuyển mình rõ nét đến thời điểm bản thân bắt đầu có sự chuyển mình rõ nét đến thời điểm tới được đỉnh vinh quang, chạm tay vào cái đích cuối.

11. SBD 213 - Trần Diệu Thuý

Trần Diệu Thúy hiện đang học lớp CQ58/62.03 thuộc Liên chi Đoàn Khoa Kinh tế. Diệu Thúy đã để lại dấu ấn đối với Ban giám khảo và khán giả không chỉ bởi gương mặt thanh tú mà còn bởi một giọng hát đầy nội lực đã được bạn truyền tải qua video dự thi “Girl on fire” - Hãy không ngừng luyện tập và cố gắng để vượt qua nỗi sợ hãi, tự ti của bản thân để dũng cảm đương đầu với mọi sóng gió của cuộc sống.

12. SBD 028 - Nguyễn Minh Hải

Nguyễn Minh Hải hiện đang là Lớp phó của lớp CQ58/11.03CLC thuộc Liên chi Đoàn Khoa Tài chính doanh nghiệp. Ngoài việc có một ngoại hình nổi bật, cậu bạn còn sở hữu thành tích học tập ấn tượng khi đạt thành tích xuất sắc trong học tập. Minh Hải đã chia sẻ mục tiêu cũng như châm ngôn sống của mình qua video dự thi với chủ đề: “There was gold at the end of rainbow” - Đời người chỉ có một vì vậy hãy sống hết mình, sống có nghĩa như việc ta bước qua mọi góc tối của cuộc đời dù gian nan, vất vả nhưng ta sẽ vượt qua chính mình và tìm thấy chân lý ở phía cuối cuộc đời.

13. SBD 162 - Nguyễn Hoàng Hồng Hạnh

Nguyễn Hoàng Hồng Hạnh hiện đang học lớp CQ58/15.03 thuộc Liên chi Đoàn Khoa Ngân hàng bảo hiểm. Không chỉ có gương mặt thanh tú cùng chiều cao lý tưởng, Hồng Hạnh còn gây ấn tượng bởi khả năng diễn xuất của mình với chủ đề: “Đối mặt” - Hãy biến tất cả những điều tồi tệ nhất trong cuộc đời bạn trở thành động lực khiến bạn trở nên hoàn hảo nhất.

14. SBD 013 - Nguyễn Thị Diễm Quỳnh

Nguyễn Thị Diễm Quỳnh hiện đang học lớp 12A4 Trường THPT Cát Bà và là thí sinh THPT duy nhất có mặt trong Top 18 của cuộc thi The Face AOF 2022. Cô gái sở hữu một ngoại hình xinh xắn cùng tài năng diễn xuất đã để lại ấn tượng đối với Ban giám khảo, giúp cho Quỳnh giành được một tấm vé để bước vào vòng trong. Qua video dự thi của mình, Diễm Quỳnh đã thể hiện thông điệp bằng việc diễn xuất với chủ đề: “Tôi sống” - Dù cho kết quả có ra sao tôi vẫn sẽ quyết tâm biến ước mơ của mình trở thành hiện thực!

15. SBD 090 - Nông Thị Bích Huệ

Nông Thị Bích Huệ hiện đang học lớp CQ58/09.01 thuộc Liên chi Đoàn Khoa Tài chính doanh nghiệp. Không chỉ sở hữu một gương mặt thanh tú mà cô bạn còn gây ấn tượng bởi khả năng thuyết trình, dẫn chương trình của mình qua video dự thi với chủ đề: “Đích là gì?” - Cuộc sống không phải cuộc chạy đua dài để tới đích, bởi đích ở ngay dưới chân bạn rồi.

16. SBD 025 - Trần Thị Thanh Nhật

Trần Thị Thanh Nhật hiện đang học lớp K114 thuộc Dự án cử nhân Ngân hàng - Bảo hiểm. Thanh Nhật là một thí sinh nổi bật của Top 18 khi bạn đã từng có kinh nghiệm tham gia các cuộc thi sắc đẹp trước khi đến với The Face AOF 2022. Không chỉ vậy, bạn còn gây ấn tượng bởi video dự thi của mình khi thuyết trình và trình diễn Catwalk với chủ đề: “Phá bỏ mọi giới hạn” - Nếu bạn cố gắng, bạn không phải là một người thất bại. Nhưng hãy không ngừng cố gắng để thay đổi bản thân, trở thành phiên bản tốt nhất của chính mình.

17. SBD 187 - Khổng Minh Hoài

Cô gái đáng yêu Khổng Minh Hoài đang là Lớp phó học tập của lớp CQ59/11.05CL thuộc Liên chi Đoàn Khoa Tài chính doanh nghiệp. Minh Hoài đã truyền tải thông điệp của bạn qua video dự thi của mình với chủ đề: “Ý chí làm nên bệ phóng cho sự thành công” - Cuộc sống luôn có những thử thách, nghịch cảnh, nếu ai biết vượt qua sẽ tồn tại ai biết biến khó khăn thành cơ hội sẽ là người chiến thắng.

18. SBD 007 - Hoàng Nam Khánh

Hoàng Nam Khánh hiện đang học lớp CQ59/10.27 thuộc Liên chi Đoàn Tài chính quốc tế. Cậu bạn đa tài Nam Khánh đã để lại ấn tượng sâu sắc trong lòng Ban giám khảo và khán giả bởi bài dự thi vô cùng ý nghĩa với chủ đề: “Never give up” - Không bao giờ bỏ cuộc luôn là câu thần chú giúp ta không bao giờ gục ngã, tiếp thêm năng lượng để bước trên con đường dẫn lối đến thành công.

Ngày 15/4/2022 Đêm chung kết – Xếp hạng sẽ được tổ chức tại Hội trường 700 - Học viện Tài chính. Thí sinh giành giải đặc biệt sẽ nhận được giải thưởng lên tới 100 triệu đồng, bao gồm Apple Watch New Series, vương miện và các giải thưởng phụ sẽ được bật mí trong đêm Chung kết.

Cùng cổ vũ cho 18 thí sinh trước thềm chung kết và follow fanpage để nhận được nhiều thông tin chi tiết từ cuộc thi nhé!