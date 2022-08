Á khoa khối C tỉnh Nghệ An: ‘Nhân tố chủ quan luôn quyết định'

SVVN - Không chấp nhận lùi bước, luôn nỗ lực từng ngày theo đuổi đam mê, thí sinh thi tự do Hàn Bá Danh (sinh năm 2003, quê Nghệ An) trong Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2022 đã xuất sắc trở thành Á khoa khối C của tỉnh, với số điểm đáng mơ ước: 29 điểm (ba môn).

Một năm trước, trong Kỳ thi Tốt nghiệp THPT năm 2021, Bá Danh đã đạt được 27,25 điểm tổ hợp khối C00. Tuy nhiên, tại thời điểm đó, nguyện vọng được học tại Học viện An ninh của Bá Danh không thể thực hiện vì thiếu 0,3 điểm. Đi lên từ nghịch cảnh Giữa nhiều cơ hội đáng mơ ước của các bạn cùng trang lứa, Bá Danh đã lựa chọn học ngành Sư phạm Địa lý, trường ĐH Sư phạm Hà Nội. Mặc dù, luôn được bố mẹ và người thân ủng hộ, nhưng Danh vẫn còn rất nhiều trăn trở, nuối tiếc, và đó cũng là lý do khi vừa mới nhập học được một tháng, Danh quyết định xin nghỉ để tiếp tục theo đuổi ước mơ gia nhập lực lượng Công an, cụ thể là học ngành An ninh. “Có quá nhiều áp lực, nhiều sự thay đổi trong một thời gian ngắn, khiến mình cảm thấy vô cùng rối trí. Mình từng đi khám tuyển nghĩa vụ Công an, trúng tuyển và được bố trí công tác tại Bộ Tư lệnh Cảnh vệ. Tuy nhiên, vừa mới nhập ngũ, mình bị COVID-19, sức khỏe không được tốt, buộc phải ra quân”, Bá Danh nhớ lại. Trở lại “đường đua” chậm hơn rất nhiều so với các bạn cùng trang lứa, Danh cảm thấy “thua thiệt” khi chỉ còn ba tháng cuối cùng để bứt tốc. Danh luôn tự nhủ phải nỗ lực nhiều hơn, trước hết là để chiến thắng bản thân, sau là vì sự kỳ vọng từ bố mẹ, những người thương yêu mình. Niềm tin vào chính bản thân Với Bá Danh, dù là việc theo đuổi ước mơ hay đang thực hiện một công việc gì đó thì cũng cần có một cái “tâm”, cứ cố gắng, dù sớm hay muộn sẽ đạt được nguyện vọng và không phải hối tiếc điều gì. Trong hai tháng đầu ôn thi, với môn Lịch sử và Địa lý, Danh sẽ học theo từng chuyên đề, sau mỗi chuyên đề sẽ làm một bài “test” để kiểm tra lại kiến thức xem phần nào còn hổng thì học lại ngay. Với môn Ngữ văn, Danh sẽ xen kẽ ôn lại các tác phẩm văn học, tác phẩm thơ thì cần nhớ kĩ các chi tiết, biện pháp nghệ thuật; văn xuôi, truyện thì cần nằm cốt truyện, diễn biến tâm lí nhân vật, các chi tiết đặc sắc để đưa vào bài làm dẫn chứng nhưng điểm chung là cần nắm rõ tác giả, phong cách sáng tác để từ đó cảm thụ văn học được tốt hơn. “Trong tháng cuối, mình dành thời gian để luyện đề, một ngày mình chỉ luyện 1 - 2 đề Lịch sử, Địa lý và Ngữ văn, những câu nào còn sai sót cần ôn lại, mình sẽ tham khảo ý kiến từ các thầy, cô trường cũ”, Danh chia sẻ thêm. Việc ôn thi trong quỹ thời gian ít ỏi, đôi lúc khiến Danh cảm thấy lo lắng và áp lực. Ngoài ra, khi tự học không có thầy, cô kèm cặp cũng khiến Danh gặp khó khăn trong quá trình tiếp nhận kiến thức, trao đổi bài. Nhưng Danh luôn cho rằng: “Nhân tố chủ quan luôn là nhân tố quyết định”. Năm nay, với số điểm đạt được tại Kỳ thi tốt nghiệp THPT 2022 là 29 điểm (trong đó, Ngữ văn: 9,5; Địa lý: 9,5; Lịch sử 10) Danh ưu tiên nguyện vọng 1 vào trường ĐH Kiểm sát Hà Nội, Danh không còn theo An ninh, vì lúc ra quân thì đợt sơ tuyển thi Công an đã qua. Danh hy vọng mọi nỗ lực, cố gắng của bản thân sẽ được đền đáp một cách xứng đáng. “Trong thời gian tới, mình sẽ tiếp tục trau đồi thêm ngoại ngữ và quan trọng là chuẩn bị tốt về mọi mặt để tiếp tục những hành trình mới”, Danh bộc bạch. Như Việt - Thu Hà