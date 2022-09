'Alice' khuấy động phố đi bộ hồ Gươm

Tối ngày 24/9, dàn diễn viên của vở nhạc kịch ‘Alice in Wonderland’ đã có buổi ra mắt công chúng chính thức lần đầu tiên trên phố đi bộ hồ Hoàn Kiếm.

Có lẽ rất nhiều bạn trẻ đã nghe tới môn nghệ thuật nhạc kịch trên sân khấu Broadway hoặc các bộ phim âm nhạc như Highscholl Musical, tuy nhiên vẫn chưa thực sự được trực tiếp thưởng thức bộ môn nghệ thuật này.

Vào tối hôm qua, ngày 24/9, dàn diễn viên của vở nhạc kịch Alice in Wonderland đã có buổi ra mắt công chúng chính thức lần đầu tiên trên phố đi bộ hồ Hoàn Kiếm. Với các tiết mục hấp dẫn, mang lại không khí sôi động, hiện đại và văn minh, các bạn diễn viên trẻ đã hoàn toàn chiếm được cảm tình của khán giả, tạo nên một điểm nhấn mới mẻ, độc đáo trong buổi tối cuối tuần.

Alice in Wonderland là câu chuyện thần tiên của tác giả người Anh Charles Lutwidge Dodgson dưới bút danh Lewis Carroll viết năm 1865, được chuyển thể thành nhạc kịch từ năm 1886 và được công diễn tại nhiều quốc gia khác nhau. Tới đây, vở nhạc kịch này sẽ được công diễn chính thức tại Nhà Hát Lớn Hà Nội vào 2 đêm ngày 3 và 4/10.

Đây sẽ là vở diễn được trình bày hoàn toàn bằng tiếng Anh, với sự kết hợp của dàn diễn viên 32 người đến từ Việt Nam và Úc. 16 bài hát sẽ được sử dụng trong vở, để kể câu chuyện về cuộc phiêu lưu của cô bé Alice tại xứ sở thần tiên. Và những giai điệu cùng câu chuyện mộng mơ đó đã được hé lộ ít nhiều với khán giả trên phố đi bộ Hà Nội tối qua.

Vào 20h tối nay, ngày 25/9, dàn diễn viên sẽ tiếp tục gửi tới khán giả tại phố đi bộ hồ Gươm những tiết mục nhảy hiện đại, tap dance và cả ca khúc That’s how you get to Wonderland đầy ngọt ngào. Nếu bạn có tới phố đi bộ tối nay, đừng bỏ qua những giai điệu thần tiên ở nơi đây nhé.