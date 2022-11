Âm nhạc và tình yêu trong cuốn hồi kí của Celine Dion

SVVN - Trong những ngày Giáng sinh đang đến gần, được thưởng thức những giai điệu hay, đọc những trang sách sâu lắng có lẽ là lựa chọn vô cùng thú vị với bất cứ ai. Cuốn hồi kí "Celine Dion – Câu chuyện đời tôi, giấc mơ trong tôi" là cuốn sách kết hợp được cả âm nhạc và nội dung tràn ngập tình yêu thương.

Nhân dịp này, phóng viên báo Tiền Phong đã có cuộc trò chuyện với chị Nguyễn Thu Trang – Phó Tổng Giám đốc Tân Việt Books, người đã tổ chức xuất bản cuốn hồi kí của Celine Dion và những cuốn sách về các diva đã làm nên huyền thoại cho nền âm nhạc thế giới.

Chào chị! Giáng sinh đang đến rất gần rồi, chị là người yêu những món quà làm từ sách, không biết năm nay chị đã chuẩn bị điều gì bất ngờ cho những người yêu sách?

Chị Nguyễn Thu Trang: Năm ngoái những món quà được gói bọc nghệ thuật cùng bộ sách Deluxe Books (Bộ sách Sang trọng) của tôi nhận được nhiều sự ủng hộ của bạn bè và đồng nghiệp. Cứ mỗi dịp lễ hội, những cuốn sách kinh điển sẽ được khoác lên mình những chiếc áo mới, những phiên bản đặc biệt và được nhiều bạn đọc chờ đón, săn lùng, đó là truyền thống ở phương Tây, và tôi hi vọng điều này cũng diễn ra ở Việt Nam. Bởi đây là dịp vô cùng thích hợp để chúng ta tặng nhau những cuốn sách hay về nội dung và tuyệt đẹp về hình thức.

Tôi vẫn chuẩn bị những món quà được gói bọc đẹp do chính tôi làm để dành tặng những người yêu thích, trân trọng sách thực sự. Đó là cách tôi chia sẻ niềm vui nghề nghiệp, sở thích cũng như cảm ơn họ đã luôn đồng hành và ủng hộ tôi. Năm nay, bên cạnh gói những món quà đẹp từ sách, tôi còn tổ chức xuất bản cuốn sách Celine Dion – Câu chuyện đời tôi, giấc mơ trong tôi và thực hiện một sự kiện giới thiệu sách ấm cùng dành cho người thân, bạn bè và độc giả thân thiết.

Được biết, chị là người tổ chức mua bản quyền và xuất bản những cuốn sách về âm nhạc, điện ảnh của các tên tuổi nổi bật như Whitney Houston, Mariah Carey hay Marilyn Monroe. Có điều gì nổi bật trong cuốn sách tiếp theo về Celine Dion mà chị đang nhắc tới?

Chị Nguyễn Thu Trang: Điểm nổi bật của cuốn sách này theo tôi đó là thời điểm ra mắt. Dù cuốn hồi kí đã được Celine viết từ lâu nhưng tôi đánh giá việc ra mắt vào dịp Giáng sinh sẽ được mong chờ và chào đón hơn. Celine Dion – Câu chuyện đời tôi, giấc mơ trong tôi là cuốn sách khép lại bộ ba hồi kí của ba Diva huyền thoại là Mariah Carey, Whitney Houston và Celine Dion. Bộ ba huyền thoại này có rất nhiều sự gắn bó với người yêu nhạc Việt Nam suốt từ thập niên 90 đến nay.

Điểm đặc biệt nữa là Celine Dion có một album Giáng sinh được xếp vào một trong những album thành công nhất mọi thời đại: These Are Special Times. Đó là những ca khúc tràn ngập không khí Giáng sinh, nên hồi kí của Celine Dion càng trở nên phù hợp hơn nữa để đọc trong dịp này. Chúng ta có thể vừa đọc sách, vừa nghe lại những bản nhạc trong album đó để chào đón, tận hưởng một mùa Giáng sinh ấm áp, an lành.

Celine Dion là tên tuổi đã nổi tiếng từ cách đây 20 năm, chị có e ngại rằng cuốn sách về cô ấy sẽ khó tiếp cận đến độc giả ngày nay, nhất là khi dòng sách âm nhạc vốn có tiền lệ “kén độc giả”?

Chị Nguyễn Thu Trang:Sách ở lĩnh vực nghệ thuật nói chung và âm nhạc nói riêng luôn kén độc giả. Nhưng tôi có một quan điểm khi làm sách đó là làm những cuốn dựa trên sở trường và thế mạnh của mình. Âm nhạc với tôi là một trong số đó. Còn đứng ở vị trí một người đọc, tôi luôn đề cao sự đa dạng trong việc chọn lựa sách để đọc. Đọc bất cứ cuốn sách gì hay ở bất cứ lĩnh vực, thể loại nào đều hữu ích cho độc giả...

Số lượng sách có thể sẽ không bán chạy như các cuốn sách ở lĩnh vực khác, tuy nhiên là một người làm trong lĩnh vực xuất bản và quản lý thương hiệu sách, tôi vẫn cần làm những đầu sách có giá trị đặc biệt. Hơn nữa, đây là cuốn sách không chỉ dừng lại ở tiểu sử âm nhạc của một người nghệ sĩ, mà chúng ta còn có thể học được nhiều câu chuyện, bài học cuộc sống như tình yêu thương trong gia đình, vai trò của cha mẹ và anh chị em, sự quan trọng của một tình yêu sẽ nâng đỡ một cá nhân trở thành tài năng xuất sắc như thế nào.

Trong không khí chào đón Giáng sinh, bên cạnh việc xuất bản cuốn sách về nữ ca sĩ Celine Dion, chị có thể bật mí về sự kiện tri ân giọng ca Celine mà chị sẽ tổ chức cho độc giả và những người hâm mộ Celine?

Chị Nguyễn Thu Trang: Bên cạnh việc xuất bản và phát hành cuốn sách này, Tân Việt Books và tôi còn kết hợp để tổ chức một buổi ra mắt sách đón mừng Giáng sinh. Đây sẽ là buổi ra mắt sách đặc biệt khi kết hợp giữa sách và âm nhạc. Những kỉ niệm cũ về Celine sẽ được tôi và những người bạn thân thiết của mình kể lại. Đây cũng nằm trong kế hoạch của tôi khi mỗi dịp Giáng sinh về, tôi thường tổ chức một sự kiện về sách với những chủ đề khác nhau được lên kế hoạch phù hợp với từng năm.

Sau đại dịch, những hoạt động về văn hóa, nghệ thuật dường như nhận được sự quan tâm hơn. Sự kiện của tôi cũng xuất phát từ mong muốn đóng góp một phần nhỏ cho sự sôi động của các chương trình dịp cuối năm.

Tôi hi vọng trong một không gian địa điểm mang nhiều dấu ấn Pháp, tiếng hát của Celine và cuốn hồi kí của cô một lần nữa lại được tôn vinh.

Trong tương lai, chị có ý định làm gì để phát triển, “làm giàu” hơn nữa cho dòng sách âm nhạc, nghệ thuật?

Chị Nguyễn Thu Trang: Tôi vẫn luôn tìm kiếm những bản thảo hay, những cuốn hồi kí của các nghệ sĩ nổi tiếng để mua bản quyền và xuất bản tại Việt Nam, có thể trong lĩnh vực âm nhạc, điện ảnh, nhiếp ảnh... Dù đối tượng tương đối hẹp nhưng tôi tin rằng độc giả Việt Nam vẫn luôn đón nhận những giá trị văn hóa đã được kiểm chứng và bền vững với thời gian.

Cảm ơn chị!