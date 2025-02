Bạn trẻ lên kế hoạch 'nâng cấp bản thân' trong năm mới

SVVN - Những ngày đầu năm được nhiều bạn trẻ xem là thời gian phù hợp nhất để lên kế hoạch cho hành trình nâng cấp bản thân.

Tìm về những thứ bị bỏ quên

Chia sẻ về dự định trong năm mới, Khánh Ly (trường ĐH KHXH&NV, ĐHQG TP. HCM) mong có thể giải quyết những gì còn tồn đọng trong năm cũ, tìm về những thứ bị bỏ quên, trong đó có những trang sách còn dang dở. “Trong năm vừa qua, mình đọc sách khá nhiều, nhưng lại không hiệu quả. Đó là vì mình thường bỏ dở quyển sách đang đọc để chuyển sang đọc một quyển khác mà mình thấy hấp dẫn hơn”, Khánh Ly trăn trở về những cuốn sách chỉ mới đọc một nửa.

Ly cho biết, cô đã bắt đầu đọc lại những trang sách đã bị mình gác dở dang trong 2024 và nhận ra mình đã bỏ lỡ rất nhiều điều hay ho: “Mình vui vì đã không lãng phí những điều thú vị ở phần cuối quyển sách”. Bên cạnh việc chọn đọc tiếp sách cũ trước khi mua thêm sách mới, Ly còn muốn quay lại với một sở thích bị bỏ quên - hội họa, vốn là mối quan tâm đặc biệt của cô trong những năm THPT nhưng từ khi lên đại học, cô đã không dành thời gian cho sở thích này nữa.

“Mình thích hội họa từ bé. Khi không tiếp tục với sở thích này, mình cảm giác như đã bỏ lại một phần của bản thân ở quá khứ vậy. Chính vì thế, khi có cơ hội, mình muốn tập vẽ lại và vẽ thường xuyên hơn”, Ly trải lòng. Khánh Ly cho biết, từ đầu năm nay, cô đã nỗ lực sắp xếp lịch cá nhân để chừa một chỗ cho việc học vẽ.

Tự nhắc nhở bản thân với “bảng tầm nhìn”

Bước sang năm mới với khí thế hừng hực, Lê Hoài An (ĐH RMIT) đã ấp ủ nhiều dự định, trong đó, cô ưu tiên việc lấy lại vóc dáng sau kỳ nghỉ Tết.

“Nghỉ Tết về với gia đình, mình ăn uống nhiều. Bởi vậy, sau Tết, cân nặng của mình tăng chóng mặt”, Hoài An rầu rĩ. An chia sẻ thêm, để sớm thoát khỏi cơ thể ì ạch này, cô đã sớm lên lịch trình luyện tập và chế độ ăn uống hợp lý để giảm mỡ, siết cơ. Mục tiêu của Hoài An là một vóc dáng săn chắc và khỏe mạnh.

Ngoài ra, Hoài An còn quyết tâm từ bỏ một thói quen xấu của mình. Đó là sự trì hoãn. Nữ sinh RMIT cho biết, thói quen này đã gây ảnh hưởng rất tiêu cực đến cô trong năm vừa rồi.

“Để xoá bỏ sự trì hoãn, mình sẽ kỷ luật hơn với bản thân, bằng cách chia nhỏ các công việc và tự đặt ra deadline (hạn chót) cho từng phần. Để có thể nghiêm túc tuân theo những deadline đó, mình sẽ sử dụng phương pháp Pomodoro và hạn chế tần suất sử dụng mạng xã hội trong quá trình làm việc”, Hoài An nói.

Cũng ấp ủ nhiều mục tiêu cho hành trình mới, Minh Huyền (trường ĐH Quốc tế, ĐHQG TP. HCM) tìm ra một cách thú vị để tự cổ vũ và nhắc nhở bản thân.

“Mình đã nghe về vision board (bảng tầm nhìn) từ khoảng 2 năm trước, nhưng không quá quan tâm. Đến năm nay, mình lại nhận thấy việc tạo ra một tầm nhìn cho tương lai sẽ phần nào đó giúp mình đỡ lạc lối hơn. Mình quyết định làm vision board cho năm nay là vì lý do đó”, Minh Huyền chia sẻ về phương pháp mới của mình.

Bảng tầm nhìn được lấp đầy bởi những hình ảnh mà Huyền muốn thấy ở bản thân trong tương lai. Những nguyện vọng cho năm 2025 của Huyền là đạt thành tích học tập cao, tập trung vào bản thân hơn là chăm chú vào quan điểm của người khác, dành thời gian chất lượng bên gia đình và thu hút năng lượng tình yêu.

“Việc nhìn vào một kế hoạch cho tương lai như vậy cũng giúp mình tin vào những điều mình đang làm. Dù ít hay nhiều, nó sẽ đưa mình tới gần hơn với những mục tiêu ấy bằng cách cổ vũ và nhắc nhở mình phải kỷ luật hơn”, Huyền cho biết.