'Beauty blogger' Call Me Duy gây tranh cãi dữ dội khi tham dự 'Fashion Week', sự thật là gì?

SVVN - Đang yên đang lành, cái tên Call Me Duy bất ngờ bị ‘réo tên’ khắp mọi diễn đàn mạng khi xuất hiện tại 'Tuần lễ Thời trang Paris' đình đám.

Call Me Duy tên thật là Vũ Duy, được biết đến rộng rãi ở Việt Nam qua vai trò 'beauty blogger' với hơn 540.000 người theo dõi trên kênh YouTube, 512.000 followers trên TikTok và gần 150.000 followers trên Facebook. Trong sự nghiệp, Call Me Duy từng nhiều lần đạt được các thành tựu lớn như: KOL Tài năng 2020, Quán quân KOC Vietnam 2022.

Không phải ai cũng biết xuất thân của Call Me Duy vốn là một 'graphic designer'. Vốn có tài năng liên quan đến nghệ thuật nên anh thường xuyên thể hiện thẩm mỹ cá nhân thông qua nhiều nội dung đăng tải trên mạng xã hội. Trong đó, khán giả không ít lần bất ngờ với phong cách thời trang đầy cá tính và sáng tạo của Call Me Duy. Bên cạnh đam mê ở mảng 'beauty', anh còn cực kỳ yêu thích thời trang và sở hữu phong cách khác biệt, không lẫn vào đâu được.

Những hình ảnh của anh chàng tại 'Tuần lễ Thời trang Paris' 2023 đã tạo ra nhiều cuộc tranh cãi. Trong lần xuất hiện này, Call Me Duy ‘chơi lớn’ khi mang tổng cộng 10 vali hành lý nặng hơn 200kg, với vô số 'item' thời trang. Trong đó, gồm nhiều 'outfit nặng đô', những món hàng hiệu xa xỉ.

Không những vậy, anh chàng còn mang theo cả ê kíp từ Việt Nam sang cùng mình. Đồng thời, liên hệ thêm những 'talent' trong nhiều lĩnh vực ở ngay tại Paris (Pháp), nhằm hỗ trợ bản thân trong hành trình tham gia các sô diễn. Có thể thấy, đây chính là cách làm tương tự của những cái tên từng 'gây sốt' tại những mùa 'Fashion Week' trước đây như Châu Bùi, Quỳnh Anh Shyn, Khánh Linh (Cô Em Trendy)...

Call Me Duy đã có những chia sẻ đầu tiên: “Hoạt động tích cực và sôi nổi trong lĩnh vực làm đẹp nhiều năm liền nhưng bên trong Duy vẫn luôn có một ‘little’ Call Me Duy ao ước và không ngừng phấn đấu, phát triển bản thân để chạm đến đam mê thời trang”. Trong khoảng thời gian phát triển và thay đổi, Call Me Duy liên tục thử thách bản thân, thoát khỏi vùng an toàn khi thực hiện các sản phẩm kết hợp hoàn hảo giữa thế mạnh làm đẹp và đam mê thời trang. Nội dung chất lượng, tinh thần truyền tải tích cực, phong cách ăn mặc cực chất, hướng phát triển mới của Call Me Duy dần được khán giả đón nhận.

“Paris Fashion Week là cột mốc lớn đánh dấu cho sự khởi đầu mới của Duy. Chắc chắn, Duy sẽ phấn đấu, trau dồi kiến thức nhiều hơn nữa trong mảng 'beauty' và thời trang để cái tên Vũ Duy hay Call Me Duy luôn xuất hiện trong danh sách khách mời 'Fashion Week' những mùa tiếp theo. Duy hy vọng, câu chuyện và những nỗ lực của bản thân có thể truyền cảm hứng đến nhiều bạn trẻ về thông điệp dám ước mơ, dám hiện thực hóa ước mơ”, Call Me Duy chia sẻ.

Với gu thẩm mỹ và bản sắc thời trang riêng biệt, tạo hình của nam 'beauty blogger' không khiến người hâm mộ thất vọng trong ngày đầu chinh chiến thị trường thời trang quốc tế. Anh trở thành “gương mặt vàng” trong ngày đầu diễn ra 'Tuần lễ Thời trang Paris' khi khuôn mặt được bao phủ bởi những lá vàng một cách công phu, tỉ mỉ. Kiểu tóc mullet không chỉ tạo điểm nhấn cho tổng thể tạo hình mà còn làm nổi bật lên nét đẹp châu Á và ý niệm sở thích về nhân vật anime của nam 'beauty blogger'.

Sau màn xuất hiện “không hề quậy” tại Haute Couture Week (Paris, Pháp) vào ngày hôm qua, nhiều cư dân mạng đã tranh cãi rằng liệu việc một 'beauty blogger' như Call Me Duy xuất hiện tại sự kiện thời trang cao cấp thì có phù hợp không? Ngay lập tức, Call Me Duy đã chia sẻ thông qua một clip TikTok: “Lần này, Duy đi xem show vì mình muốn đi xem show thôi chứ mình không đại diện cho bất kỳ tổ chức, cá nhân nào hết. Duy đi vì đây là sở thích và đam mê cá nhân. Tuy nhiên, khi nhận được lời góp ý của mọi người thì mình cũng sẽ phải xem xét lại một chút. Ở những show sau, mình sẽ diện 'full look' của nhãn hàng. Mọi người yên tâm nha!”.

Không ngủ quên trên sự thành công tại Việt Nam, sự hiện diện của Call Me Duy tại ba sô diễn hàng đầu của 'Tuần lễ Thời trang' Paris haute couture cho thấy sự nỗ lực không ngừng của nam 'beauty blogger'. Anh còn cho người hâm mộ thấy được đam mê thời trang và gu thẩm mỹ đầy táo bạo. Điều này có thế thấy rõ khi nhiều ống kính của phóng viên quốc tế tập trung vào Call Me Duy. Đa số khán giả trong nước bày tỏ sự thích thú trước gu thời trang của anh tại thị trường quốc tế và hy vọng anh sẽ tiếp tục phát triển ở lĩnh vực này.