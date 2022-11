Bí mật phía sau diện mạo hoàn hảo của các mỹ nhân khi làm khách mời show thời trang

SVVN - Không chỉ những bộ sưu tập mới, các mỹ nhân xinh đẹp xuất hiện trên hàng ghế đầu luôn là tâm điểm chú ý của các show thời trang. Vậy làm thế nào để họ luôn xuất hiện với diện mạo lộng lẫy nhất trước ống kính?

Khi nhắc đến một show thời trang nào đó, bên cạnh dàn người mẫu tham gia trình diễn, sự thú vị mới mẻ của bộ sưu tập thì danh sách khách mời cũng là điểm nhấn thu hút khán giả chú ý. Những hình ảnh lộng lẫy, sang chảnh của dàn ngôi sao, Hoa hậu đình đám trên thảm đỏ luôn gây được sự tò mò nhất định.

Và để có được diện mạo, trang phục phù hợp với buổi trình diễn thì các khách mời đặc biệt thường có buổi thử đồ ở cửa tiệm của nhà thiết kế. Họ sẽ tới đây để chọn ra thiết kế mình yêu thích nhất hoặc được nhà thiết kế tư vấn để tìm ra bộ trang phục phù hợp với vóc dáng, phong cách. Các nghệ sĩ, Hoa hậu có thể thử qua nhiều bộ đồ trước khi chọn được mẫu ưng ý, kiểm tra lại các số đo xem có cần chỉnh sửa gì trước khi mặc chính thức trong sự kiện.

Ngày 5/11 này, hai nhà thiết kế Hà Duy và Vân Anh Scarlet sẽ tổ chức show thời trang See In The Forest với hai bộ sưu tập mang phong cách khác biệt. Không chỉ đầu tư kỹ lưỡng về ý tưởng và phần dàn dựng, show thời trang này còn có dàn khách mời rất hùng hậu và nhiều gương mặt nổi tiếng đã dành thời gian tới showroom của Hà Duy và Vân Anh Scarlet để chọn đồ.

Như MC Phương Mai vốn có mối quan hệ thân thiết với Hà Duy từ khi mới bước chân vào showbiz. Để cổ vũ cho nhà thiết kế, vợ chồng cô đưa cả con trai 3 tuổi ra Hà Nội dự show. Phương Mai liên tiếp thử gần 20 bộ đồ trong bộ sưu tập Rainbow in the Forest của Hà Duy. Vì thấy vợ quá say mê với trang phục do Hà Duy thiết kế, chồng của nàng siêu mẫu đã chi tiền mua tặng Phương Mai gần một nửa bộ sưu tập này.

Còn Hoa hậu Ngọc Hân, diễn viên Quỳnh Nga và ca sĩ Dương Hoàng Yến lại đến showroom của Vân Anh Scarlet để chọn đồ xem show. Ngọc Hân cho biết, so với phong cách đính kết tỉ mỉ của Hà Duy, Vân Anh Scarlet lại thiên về đồ ứng dụng và những bộ dự tiệc nhẹ với phom dáng thanh lịch, đôi khi phá cách táo bạo. Hoa hậu và Quỳnh Nga, Dương Hoàng Yến đều chọn được những bộ cánh ưng ý để xuất hiện trên thảm đỏ của show vào ngày 5/11.