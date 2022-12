Bí thư Liên chi đoàn Trường Báo: 'Mình không sợ thất bại, thất bại phải sợ mình chứ!'

SVVN - Nguyễn Văn Bách (sinh năm 2001) là sinh viên năm cuối khoa Quan hệ quốc tế, Học viện Báo chí và Tuyên truyền. Hiện tại, Bách đang là Ủy viên Ban Chấp hành Đoàn Thanh niên Học viện Báo chí và Tuyên truyền, Bí thư Liên chi đoàn khoa Quan hệ Quốc tế. Bên cạnh các hoạt động Đoàn, nam sinh này cũng rất tích cực trong các hoạt động ngoại khóa, câu lạc bộ và tập trung học tập, phát triển bản thân.

Mình từng là học sinh chuyên Anh, Trường THPT Chuyên Nguyễn Huệ. Nơi đây đã tạo nên cho mình rất nhiều ước mơ, hoài bão. Từ đó, mình hiểu rằng bản thân thực sự cần nỗ lực nhiều hơn nữa. Trong môi trường đó, có rất nhiều bạn học sinh giỏi, kiến thức tốt và nếu mình không cố gắng thì chắc chắn sẽ bị tụt lùi. Suy nghĩ đó đã trở thành động lực để mình nỗ lực ôn luyện. Và kết quả là mình đã đạt được số điểm 7.5 IELTS. Đây là một trong những thành tựu đáng nhớ của mình trong những năm tháng học cấp 3.

Sau đó, mình may mắn khi đã thi đỗ vào Học viện Báo chí và Tuyên truyền. Trong quá trình học tập tại đây, mình rất may mắn khi nhận được sự tin tưởng của các thầy cô giao cho viết các bài tham luận trong các buổi hội thảo lớn trong trường như: Hội thảo về kỷ niệm 60 năm xây dựng và phát triển Học viện Báo chí và Tuyên truyền; Hội thảo về Vai trò của sinh viên Học viện Báo chí và Tuyên truyền trong bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trên mạng xã hội hiện nay; Hội thảo về Phương pháp học Tiếng Anh chuyên ngành cùng rất nhiều Hội thảo khoa học khác.

May mắn hơn, mình cũng vinh dự được tham gia vào Ban Tổ chức Đại hội Đại biểu Hội hữu nghị Việt Nam - Cuba tại Hà Nội, Ban Tổ chức Hội báo toàn quốc và Đại hội Đoàn các cấp năm 2022 và gần đây nhất là tham dự đón tiếp và đối thoại cùng ngài Tổng thư ký Liên hợp quốc António Guterres.

Trong quá trình hoạt động Đoàn và phong trào thanh niên, với cương vị là Bí thư Liên chi đoàn, mình đã hoạt động rất chăm chỉ và trách nhiệm. Mình đã vinh dự nhận được giấy khen vì đã có thành tích xuất sắc trong công tác Đoàn và phong trào thanh niên của Đoàn Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh và Đoàn Học viện Báo chí và Tuyên truyền.

Ngoài ra, mình còn là Chủ nhiệm CLB Truyền thông khoa Quan hệ quốc tế, FIA MEDIA CLUB; Trưởng ban Văn nghệ CLB Văn hóa Hàn Quốc, AJC KoreaHolic; Trưởng Ban Tổ chức của 2 mùa chương trình Halloween 2021, 2022, chương trình thường niên của Học viện Báo chí và Tuyên truyền.

Đối diện với áp lực và quyết tâm thay đổi bản thân

Nói quãng thời gian học đại học của mình toàn màu hồng thì không phải. Mình cũng đã từng có những khoảng thời gian mất phương hướng trong học tập, mất cân bằng trong cuộc sống khá nặng nề. Khoảng thời gian khi học những môn đầu tiên trên giảng đường, mình bị sốc bởi vì mọi thứ khác xa so với tưởng tượng ban đầu. Đặc biệt là những môn đại cương. Ngay sau đó, điểm số của mình liên tục bị giảm xuống, tinh thần học cũng sa sút theo. Đỉnh điểm là học kỳ 1 năm đầu tiên mình chỉ được GPA 2.65 và xếp loại Khá. Lúc đó mình thực sự rất buồn và nghi ngờ về bản thân.

Mình thấy mọi người xung quanh cũng học như mình, nhưng các bạn lại học tốt hơn, điểm cao hơn và tích cực hơn. Đó cũng là lúc mình bắt đầu bình tĩnh hơn, suy tính kỹ hơn về bản thân. Thực ra, mọi người hay nghĩ áp lực đồng trang lứa là điều gì đó tiêu cực. Nhưng mình thấy nó chỉ như vậy khi chúng ta đón nhận điều đó một cách tiêu cực mà thôi. Mình nghĩ đơn giản là, mọi người làm được, tại sao mình lại không? Nên kể từ khi đó, mình bắt đầu chăm hỏi bạn bè xung quanh các phương pháp học sao cho hiệu quả, tự tìm kiếm những tài liệu để ôn luyện và tiến bộ hơn từng ngày. Và đó là lý do tại sao điểm số của mình tăng theo từng năm và nhất là trong năm học vừa qua mình đã đạt GPA 3.82. Đây thật sự là thành quả của một quá trình dài nỗ lực.

Luôn tích cực tham gia các hoạt động xã hội, phong trào thiện nguyện

Là một sinh viên trẻ, đặc biệt còn là cán bộ Đoàn, bản thân mình ý thức hơn ai hết sức ảnh hưởng và vai trò của thế hệ trẻ ngày nay trong công cuộc bảo vệ, gìn giữ, phát triển những giá trị thật cho xã hội. Mình biết ơn thời gian hoạt động Đoàn vì đã cho mình có rất nhiều cơ hội được đóng góp cho cộng đồng. Dù chỉ nhỏ bé thôi nhưng tích tiểu thành đại, nên mình luôn cố gắng làm nhiều hoạt động xã hội nhất có thể. Mình đã cùng với Đoàn Học viện, Liên chi đoàn tham gia vào những chuyến thiện nguyện, công tác tới khắp các tỉnh thành ở Việt Nam, giúp đỡ những trẻ em cơ nhỡ, trẻ em hiếu học hay những trường hợp kém may mắn, gặp khó khăn trong cuộc sống.

Năm ngoái, mình cùng các bạn trong câu lạc bộ đã tổ chức một dự án nhỏ mang tên “Âm Sắc” - Vì một mùa đông ấm. Đây là dự án chúng mình ấp ủ rất lâu. Chúng mình đã nhận quyên góp về quần áo, nhu yếu phẩm từ mọi người và đem gửi tặng tới những người vô gia cư, có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn Hà Nội. Dự án đã nhận được sự ủng hộ rất lớn từ các bạn trên khắp mọi miền tổ quốc, với gần 1000 món quà được gửi tới.

Sắp tới, mình cũng ấp ủ những dự án thiện nguyện riêng, dù quy mô không quá lớn nhưng “của cho không bằng cách cho”. Mình vẫn sẽ làm hết sức mình và cố gắng làm nhiều điều có ích cho xã hội nhất có thể. Bởi vì mình nghĩ đơn giản rằng ít nhất bản thân vẫn may mắn hơn rất nhiều so với những mảnh đời ngoài kia. Học cách cho đi những yêu thương để nhận lại những nụ cười. Bởi vì ai cũng xứng đáng được hạnh phúc, ai cũng xứng đáng nhận được sự sẻ chia và không một ai phải bị bỏ lại phía sau.

“Khi bạn không cố gắng làm điều gì cả, tỉ lệ bạn thất bại là 100%”

Việc học lớp chuyên Anh, đồng thời được thừa hưởng đam mê giảng dạy từ mẹ mình - một giáo viên, nên mình cũng có ước mơ được dạy học. Chính vì vậy, ngay khi lên đại học, mình đã ứng tuyển vị trí trợ giảng tại một trung tâm Tiếng Anh. Đó là nơi giúp mình thỏa sức với đam mê lúc đó và cũng giúp mình có thêm kinh nghiệm, trải nghiệm trong cuộc sống.

Sau khi đỗ đại học, vì có nhiều hứng thú với việc làm truyền thông, mình đã dành nhiều thời gian tìm hiểu về ngành nghề đó. Và sau đó, mình may mắn được trở thành cộng tác viên của một tòa soạn. Đây cũng là nơi khiến mình nhận được nhiều trải nghiệm đáng nhớ, giúp mình nhận ra được nhiều thứ trong bản thân. Tại đây, mình được học cách viết báo, cách phỏng vấn nhân vật, cả cách giao tiếp và ứng xử với rất nhiều người với đủ ngành nghề, độ tuổi, trình độ học vấn khác nhau.

Gắn bó với nghiệp viết được một thời gian, mình tự nhận thấy bản thân không có quá nhiều sự đột phá và sự phù hợp với công việc này. Mình tiếp tục tìm kiếm những công việc ở khía cạnh khác như viết content, làm TikTok, viết bài SEO,... và liên tục thất bại. Mình quyết định không đi làm một thời gian. Cho đến hơn 4 tháng sau, mình được giới thiệu và trúng tuyển vào làm mảng truyền thông tại một Học viện đào tạo về giọng nói và kỹ năng. Mọi thứ khác hoàn toàn so với tưởng tượng của mình. Mình được mọi người giúp đỡ, có nhiều cơ hội phát triển bản thân, được học thêm nhiều điều mới về kỹ năng làm truyền thông và được truyền lửa nhiệt huyết để cố gắng phát triển trong nghề. Đó là lúc mình thấy mình thực sự muốn theo đuổi lĩnh vực này một cách nghiêm túc.

Cả quá trình cố gắng này làm mình nhớ đến một câu nói bản thân rất ưa thích: “You miss 100% of the shots you don’t take” (tạm dịch: Khi bạn không cố gắng làm điều gì cả, tỉ lệ bạn thất bại là 100%). Chúng ta chắc chắn đều rất dễ nản chí khi liên tục thất bại hoặc làm những việc mà mình thực sự không tìm được chính mình trong đó, mình cũng vậy. Nhưng mỗi lần nản chí hay chùn bước, mình chọn cách cố gắng bước tiếp. Bởi vì sẽ chẳng bao giờ có bế tắc thật sự khi trong bạn còn niềm tin. Niềm tin là thứ thắp lên ánh sáng hy vọng để bước tiếp, phá tan những giới hạn của chính chúng ta.

Hồi trước có người đã từng hỏi mình rằng: “Bách ơi, cậu có biết thế mạnh của mình là gì không?”, lúc đó thực sự mình đã khựng lại vì chẳng biết trả lời sao. Bởi vì lúc đó mình tham quá, cái gì cũng muốn học, muốn biết. Mỗi thứ biết một ít nên chẳng giỏi hẳn cái nào cả, cũng chẳng biết bản thân thực sự muốn gì. Nhưng nếu bây giờ hỏi mình lại câu hỏi đó, thì mình sẽ dõng dạc trả lời: “Thế mạnh của mình là biết tin tưởng vào chính bản thân mình, vậy thôi là đủ”. Vì thực sự, vinh quang lớn nhất trong cuộc đời của mỗi con người là chiến thắng và tin vào giá trị của chính bản thân mình.

Mình không sợ thất bại, thất bại phải sợ mình chứ! Mình đã làm rất nhiều công việc rồi thì mới biết mình thực sự muốn gì mà. Nên mình hy vọng rằng những bạn vẫn còn mông lung về ngành học hay việc làm, thì hãy trải nghiệm thật nhiều, hãy lăn xả thật nhiều và hãy thử thật nhiều để tự mình tìm kiếm câu trả lời nhé, vì chẳng ai có thể trả lời thay cho bạn bất kỳ câu hỏi gì về cuộc đời của bạn cả.