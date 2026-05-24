Binz nhìn lại những chuyển biến của cuộc đời, đối diện với tổn thương để tự chữa lành

SVO - Binz chính thức ra mắt album đầu tay mang tên 'Gặp lại', ghi lại hành trình đi qua những lớp ký ức để tìm về bản thể chân thật và trọn vẹn nhất của người nghệ sĩ ở tuổi 38.

Với album đầu tay, Binz đã xóa nhòa hoàn toàn ranh giới giữa âm nhạc, thơ ca và văn học. Gặp lại như một chuyến du hành ngược thời gian. Đó là nơi người nghệ sĩ dũng cảm tìm về những góc khuất của quá khứ và đối diện với nỗi sợ hãi để tự chữa lành những tổn thương trong tâm hồn.

Xuyên suốt album cùng chuỗi hình ảnh visualizer, khán giả sẽ được thấu cảm trọn vẹn lộ trình trưởng thành đầy biến chuyển của Binz qua từng giai đoạn cuộc đời. Album không phải là một cú rẽ ngang trong sự nghiệp, mà là một dấu mốc trưởng thành. Ở đó, những danh xưng như Binz, Binz Da Poet, Xuân Đan và Trung Đan không còn tách biệt, mà hòa làm một.

Khi ánh đèn lùi lại để nhường chỗ cho những cảm xúc chân thật, âm nhạc trở thành nơi người nghệ sĩ nhìn nhận rõ nhất về hào quang và những khoảng lặng. Khoảnh khắc ấy chạm đến một Trung Đan nguyên bản, chiêm nghiệm, trưởng thành hơn và như được “khai sinh” thêm một lần nữa.

Với 10 ca khúc, album đánh dấu sự giao thoa giữa Binz và những màu sắc âm nhạc mang đậm dấu ấn riêng như: Hà Lê (Nợ), Phan Mạnh Quỳnh (Gặp lại), Obito (Nếu) và SUGI (Không ai). Thông qua từng bài hát, các nghệ sĩ khách mời đã cùng Binz lột tả chân thực những câu chuyện khác nhau trong quá khứ. Sự cộng hưởng này được hòa quyện khéo léo để tạo nên một tổng thể âm nhạc sâu lắng, chạm đến cảm xúc và lấy đi nước mắt của nhiều khán giả.

Bên cạnh đó, điểm nhấn bất ngờ nhất nằm ở bài Em. Đây là màn kết hợp bất ngờ cùng người em thân thiết SOOBIN, được Binz giấu kín đến phút chót. Xuất hiện trong album lần này, Em "khoác" lên một bản phối hoàn toàn mới, mang đến những rung cảm sâu sắc và mãnh liệt hơn. Trước đó, phiên bản gốc của ca khúc đã từng tạo nên cú hích lớn trên các nền tảng âm nhạc.