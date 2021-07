Bộ GD - ĐT yêu cầu trường đại học điều chỉnh kế hoạch tuyển sinh.

SVVN - Các trường có tổ chức kiểm tra năng khiếu hoặc thi tuyển sinh riêng, phải căn cứ tình hình diễn biến của dịch COVID-19 xem xét điều chỉnh kế hoạch tuyển sinh cho phù hợp, đảm bảo thực hiện đầy đủ các biện pháp phòng, chống dịch bệnh theo hướng dẫn của Bộ Y tế và Bộ GD - ĐT.

Trước tình hình dịch bệnh đang diễn biến hết sức phức tạp tại nhiều địa phương, ảnh hưởng đến kỳ thi THPT 2021 cũng như kế hoạch xét tuyển đại học, Bộ GD - ĐT đã ra văn bản hướng dẫn các cơ sở giáo dục đại học.

Cụ thể, đối với các thí sinh đăng ký xét tuyển bằng các phương thức không sử dụng kết quả thi tốt nghiệp THPT, căn cứ kế hoạch tuyển sinh của trường và hồ sơ của thí sinh đăng ký xét tuyển, các trường công bố công khai điều kiện trúng tuyển vào trường theo các phương thức này để thí sinh nhập học khi được công nhận tốt nghiệp THPT, nhằm đảm bảo quyền lợi cho các thí sinh chưa thể tham dự kỳ thi đợt 1.

Các trường có tổ chức kiểm tra năng khiếu hoặc thi tuyển sinh riêng, phải căn cứ tình hình diễn biến của dịch COVID-19 xem xét điều chỉnh kế hoạch tuyển sinh cho phù hợp, đảm bảo thực hiện đầy đủ các biện pháp phòng, chống dịch bệnh theo hướng dẫn của Bộ Y tế và Bộ GD - ĐT.

Về công tác xét tuyển đại học, xét tuyển cao đẳng ngành Giáo dục Mầm non đối với các thí sinh sử dụng kết quả thi tốt nghiệp THPT, Bộ GD - ĐT sẽ điều chỉnh lịch xét tuyển đã dự kiến tại công văn số 1444/BGD-ĐT-GDĐH để có thể xét tuyển chung từ kết quả của cả 2 đợt thi, như đã thực hiện năm 2020.

Trong trường hợp vì lý do bất khả kháng mà kỳ thi đợt 2 được tổ chức muộn hơn nhiều, dẫn tới không thể tổ chức xét tuyển chung với thí sinh đã tham dự kỳ thi đợt 1, Bộ GD - ĐT sẽ có văn bản hướng dẫn kịp thời, đảm bảo tốt nhất quyền lợi của thí sinh, đồng thời không ảnh hưởng lớn tới kế hoạch năm học của các trường.

Hiện tại, nhiều trường đại học ở TP. HCM phải dời lịch thi Năng khiếu, thi Đánh giá năng lực vì diễn biến phức tạp của dịch COVID-19. Cụ thể, ĐHQG TP. HCM vừa ra thông báo điều chỉnh lịch thi Đánh giá năng lực đợt 2 do diễn biến phức tạp của dịch COVID-19. Theo kế hoạch, kỳ thi Đánh giá năng lực đợt 2 của ĐHQG TP. HCM sẽ tổ chức vào ngày 18/7 tại TP. HCM, An Giang, Khánh Hòa và Đà Nẵng.

Tuy nhiên, tình hình dịch bệnh COVID-19 vẫn đang diễn biến phức tạp nên ĐHQG TP. HCM quyết định điều chỉnh lùi thời gian tổ chức kỳ thi đợt 2 so với kế hoạch đã công bố. Ngày thi mới của đợt 2 sẽ được công bố sau khi dịch bệnh được kiểm soát, thời gian dự kiến là sau kỳ thi tốt nghiệp THPT đợt 2. Lịch thi cụ thể sẽ được thông báo trong thời gian sớm nhất.

Tương tự, trường ĐH Kiến trúc TP. HCM cũng thông báo dời lịch thi các môn Năng khiếu đợt 2 năm 2021 do trường tổ chức. Quyết định trên của nhà trường được đưa ra do tình hình dịch COVID-19 hiện đang diễn biến phức tạp tại TP. HCM và nhiều tỉnh, thành phía Nam, việc đi lại của thí sinh từ các tỉnh, thành về TP. HCM gặp nhiều khó khăn.

Trường ĐH Sư phạm TP. HCM vừa thông báo, do tình hình dịch COVID-19 tại TP. HCM, Long An và một số tỉnh lân cận vẫn diễn biến phức tạp nên kỳ thi Đánh giá năng lực chuyên biệt năm 2021 do trường tổ chức dự kiến diễn ra từ ngày 26/6 đến 28/6 tại trường ĐH Sư phạm TP. HCM và trường CĐ Sư phạm Long An sẽ tạm hoãn.

Đây là lần thứ hai, nhà trường thông báo dời lại kỳ thi này do ảnh hưởng của dịch COVID-19. Nhà trường lưu ý thí sinh cần thường xuyên theo dõi các thông báo của kỳ thi trên trang thông tin: dgnl.hcmue.edu.vn để kịp thời cập nhật thông tin.

Trước diễn biến phức tạp của đại dịch COVID-19, trường ĐH Nguyễn Tất Thành đã quyết định chuyển đổi hình thức thi tập trung sang hình thức nộp bài thi trực tuyến và kết hợp phỏng vấn đối với môn Năng khiếu.

Cụ thể, các thí sinh đăng kí dự thi Năng khiếu Vẽ và Năng khiếu Âm nhạc ở các ngành: Kiến trúc; Thiết kế Đồ họa; Thiết kế Nội thất; Piano; Thanh nhạc, nhà trường sẽ chuyển từ hình thức thi tập trung sang hình thức nộp bài thi kết hợp phỏng vấn. Thời gian thi năng khiếu đợt 1 sẽ diễn ra vào tháng 6/2021.

Theo đó, trường sẽ gửi đề thi qua email đăng ký của thí sinh, thí sinh sẽ phải hoàn thành bài thi Vẽ tĩnh vật chì hoặc Vẽ trang trí màu đối với Năng khiếu Vẽ và 2 tác phẩm âm nhạc khác nhau về thể loại đối với Năng khiếu Hát và Piano. Sau đó, gửi bài dự thi đến địa chỉ email thinangkhieu@ntt.edu.vn, gửi chuyển phát nhanh qua đường bưu điện hoặc nộp trực tiếp tại Trung tâm Tư vấn tuyển sinh của trường (số 300A Nguyễn Tất Thành, P. 13, Q. 4, TP. HCM). Sau khi kết thúc vòng sơ khảo, thí sinh sẽ được tham gia phỏng vấn theo hình thức trực tuyến với Hội đồng chuyên môn của trường.

Riêng các thí sinh đăng ký dự thi Năng kiếu Sân khấu Điện ảnh ở các ngành Diễn viên Kịch, Điện ảnh Truyền hình, Đạo diễn Điện ảnh truyền hình, Quay phim, lịch thi sẽ diễn ra vào đợt 2 (dự kiến tháng 7/2021) với hình thức thi tập trung.