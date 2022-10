Bùng cháy ngọn lửa đam mê tại Photobooth Fire Up 2022 của sinh viên trường Báo

SVVN - Với tông màu đỏ chủ đạo - đại diện cho những ngọn lửa rực rỡ của đam mê, của nhiệt huyết tuổi trẻ, Photobooth của Fire Up 2022: Perfect Puzzle đang trở thành “điểm nóng” thu hút đông đảo các bạn sinh viên ghé thăm, chụp ảnh kỷ niệm.

Fire Up là chương trình được tổ chức thường niên chào sinh viên khóa mới của Viện Báo chí. Tiếp nối sự thành công của những năm trước, Fire Up 2022 đã trở lại với chủ đề Perfect Puzzle đầy hứa hẹn. Nằm trong khuôn khổ của chương trình, check in photobooth dù đã trở thành hoạt động thường niên nhưng qua mỗi năm, chiếc photobooth lại mang nét độc đáo, mới lạ, phù hợp với tinh thần mà Ban Tổ chức mong muốn truyền tải.

Với chủ đề Perfect Puzzle, photobooth của Fire Up 2022 đã mang đến một sắc đỏ tươi thắm, làm bừng sáng cả một khoảng trời ngay tại khuôn viên của Học viện Báo chí và Tuyên truyền. Hình ảnh photobooth được điểm xuyết bằng những đám mây trắng bồng bềnh nổi bật trên nền trời với sắc đỏ chủ đạo - màu của chủ đề năm nay. Ngay trên chính nền của bầu trời đã mở ra một khoảng trời mới - nơi ước mơ và khát vọng của tân sinh viên đang bay cao, bay xa. Phần trên của chiếc photobooth, tên chương trình và chủ đề được tạo nên bởi những mảnh ghép xinh đẹp, hoàn hảo càng trở nên nổi bật và cuốn hút hơn. Đặt ngay dưới chiếc photobooth là những mảnh ghép ghi tên bốn chuyên ngành đào tạo chính của khoa gồm: Báo in, Ảnh báo chí, Truyền thông đại chúng và Truyền thông đa phương tiện. Đấy chính là bốn mảnh ghép quan trọng tạo nên một mái nhà Viện Báo chí ấp ủ bao đam mê cháy bỏng của từng lứa sinh viên.

Khi được hỏi về ý tưởng cho photobooth năm nay, bạn Hoàng Lịch - Phó trưởng ban Mỹ thuật cho biết: “Chúng mình lấy cảm hứng từ chủ đề Perfect Puzzle của Fire Up 2022. Những mảnh ghép trong chiếc photobooth này tượng trưng cho những bạn sinh viên ưu tú, tài năng sẽ góp một phần sức lực để tạo nên bức tranh hoàn thiện của Viện Báo chí. Hơn nữa, các bạn cũng chính là những mảnh ghép bản lĩnh nhất trong hành trình chinh phục ước mơ của cuộc đời mình.

Photobooth cũng có thể được xem là một phương tiện truyền tải thông điệp của sự kiện. Vậy nên, chúng mình cũng muốn góp phần thể hiện sự cổ vũ, động viên đối với K42 đang chập chững làm quen môi trường đại học hoàn toàn mới lạ này”.

Bạn Thanh Trà (tân sinh viên Học viện Báo chí và Tuyên truyền) có mặt tại địa điểm chia sẻ: “Mình nghĩ Photobooth lần này là một trong những Photobooth ấn tượng và độc đáo nhất của Fire Up. Sắc đỏ thắm đập mạnh vào giác quan như mang đến sự tươi mới, rực rỡ của ngọn lửa cháy lên từ tuổi trẻ say mê, đầy nhiệt huyết và sáng tạo, đúng chất một Fire Up”.

Hãy cùng nhìn lại những khoảnh khắc “Check-in” vui nhộn tại Photobooth của Fire Up 2022: Perfect Puzzle.

Bên cạnh hoạt động check in cùng Photobooth, các bạn tân sinh viên cũng không khỏi háo hức đón chờ những bất ngờ tại bữa tiệc ánh sáng và âm thanh trong đêm đại nhạc hội của Fire Up 2022, diễn ra và tối ngày 29/10 tại Hội trường C, Học viện Báo chí và Tuyên truyền.