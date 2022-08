Các bạn trẻ tri ân 3 chiến sĩ cứu hỏa: Từ vần thơ đến nét vẽ lay động lòng người

SVVN - Ba chiến sĩ, ba hoàn cảnh khác nhau nhưng đều cùng gánh trên vai trọng trách cao cả. Các anh đã cùng nằm lại nơi trận chiến với “giặc lửa”. Đám cháy đã tắt hẳn nhưng mạng xã hội vẫn tràn ngập chia sẻ của các bạn trẻ, bày tỏ lòng thương tiếc và biết ơn những người lính quả cảm.

Trung tá Đặng Anh Quân; Trung úy Đỗ Đức Việt và Binh nhì Nguyễn Đình Phúc đã đưa được 8 người dân ra khỏi vụ cháy nhưng chính các anh lại không thể rời đám cháy và đã anh dũng hi sinh. Sau vụ việc, trên báo chí và mạng xã hội xuất hiện rất nhiều bài viết và hình ảnh bày tỏ sự thương tiếc dành cho ba chiến sĩ cảnh sát Phòng cháy chữa cháy đã lao mình vào biển lửa, dũng cảm cứu người. Bên cạnh những lời chia sẻ đó, không ít bạn trẻ đã thể hiện tình cảm của mình qua những vần thơ và nét vẽ làm lay động lòng người.

Trên fanpage của mình, Hồ Dương Mộng Tuyền (trường ĐH KHXH&NV, ĐHQG TP. HCM) đã sáng tác bài thơ gửi gắm tình cảm của mình cho các chiến sĩ. Dù chỉ với 4 khổ thơ, nhưng bài thơ đã thu hút hơn 61.000 lượt yêu thích từ cộng đồng mạng. Phần bình luận, bạn Kim Thoa bày tỏ: “Các chiến sĩ đã không màng tính mạng của mình lao vào nguy hiểm để cứu mạng người khác rồi hi sinh. Các anh luôn xem tính mạng của mình đứng sau người dân. Xin tôn vinh và mong sự hi sinh của các chiến sĩ sẽ được đền đáp xứng đáng".

Chia sẻ về bài thơ, Mộng Tuyền cho biết: “Thời điểm đó, mình tình cờ thấy được thông tin về vụ tai nạn khiến ba chiến sĩ hi sinh. Mình cũng như các bạn trẻ khác rất xúc động và ngưỡng mộ các anh, ngay lập tức mình đã quyết định viết nên những dòng thơ để tri ân ba chiến sĩ. Tìm hiểu về thông tin của các anh để viết thơ, có đoạn mình không thể cầm lòng mà phải vừa khóc vừa viết”.

Những bức tranh phác họa lại hình ảnh ba chiến sĩ vừa hi sinh cũng được cộng đồng mạng lan truyền rộng rãi. Dù đã được vẽ lại nhằm giảm bớt sự đau thương cho người xem, nhưng bất kỳ ai xem được bức ảnh đều có cảm xúc rất khó tả.

Anh Thái Hà An (nickname Anbecks), một họa sĩ hoạt hình ở Hà Nội cũng đã gửi gắm lòng biết ơn của mình qua những nét vẽ ba chiến sĩ với áo choàng sau lưng đang khoác vai nhau cùng dòng chữ: “Người dân đều an toàn hết rồi các em ạ!”; “Vậy chúng ta yên tâm rồi!”. Bức tranh đã nhận về được hơn 33.000 lượt yêu thích từ cộng đồng mạng. Dưới phần bình luận, anh Hà An bộc bạch: “Trong cơn hoả hoạn, mọi người đều hoảng loạn chạy ra còn các anh thì lại bình tĩnh bước vào. Sự hi sinh của các anh thầm lặng mà vĩ đại lắm”.

Đặc biệt, cộng đồng mạng còn xúc động chia sẻ lại tấm ảnh của Trung úy Đỗ Đức Việt cách đây hơn một năm khi đang ngồi cạnh chú cún mà mình vừa cứu được trong một đám cháy, với dòng cảm xúc: "Chào cậu, nhân vật được tớ đưa ra khỏi vụ cháy ngày hôm nay. Cậu đang mang bầu phải không? Chúc cậu sinh những chú cún thật đáng yêu, khỏe mạnh và cũng dũng cảm như cậu ngày hôm nay nhé". Nhiều người bình luận đã chia sẻ không cầm lòng được khi đọc những tâm tình này của Trung úy Đỗ Đức Việt.

Nhà báo Nguyễn Hồng Lam chia sẻ trên trang cá nhân: “Khi nhỏ, có người trong số họ (Việt), mà cũng có thể là cả ba người đã từng say mê và mơ thành siêu nhân. Nhưng khi lớn lên, trưởng thành họ đều sống một cuộc đời bình dị, trách nhiệm, hết lòng. Họ hi sinh, không để lại gì ngoài lòng cảm phục, tiếc thương và sự biết ơn của người còn sống, của xã hội. Cả chú chó mà Việt vừa cứu hôm nào giờ cũng thương buồn. Và họ đã trở thành siêu nhân, hóa những siêu nhân. Hình ảnh họ trong tiếc thương đã hóa tượng đài. Kì vĩ, đẹp hơn cả tượng đài”.

Bạn Phương Quyên bình luận: “Ở một nơi xa xôi nào đó, có lẽ anh Việt cùng các 2 đồng đội đang mỉm cười vì đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, bảo vệ được tính mạng cho người dân. Mọi chuyện đã ổn, các anh hãy an tâm nghỉ ngơi…”.