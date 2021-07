Các thủ khoa có điều gì muốn nhắn gửi đến sĩ tử 2K3 trước ngày thi?

SVVN - Kỳ thi THPT 2021 đang đến gần hơn bao giờ hết, là những “tấm chiếu” từng trải, chắc hẳn những anh chị khóa trước, đặc biệt là thủ khoa toàn quốc, thủ khoa các tỉnh sẽ có rất nhiều điều muốn nhắn nhủ, dặn dò các sĩ tử 2K3 của chúng ta trước ngày thi. Hãy cùng chuyên trang Sinh Viên Việt Nam gặp gỡ và lắng nghe những chia sẻ của các cựu thí sinh xuất sắc này nhé!

Nguyễn Thị Trà My – Thủ khoa toàn quốc khối D01 kỳ thi THPT QG 2019

Với số điểm 28.4, Trà My đã xuất sắc trở thành thủ khoa toàn quốc khối D01, kỳ thi THPT QG năm 2019. Hiện tại, cô gái này đang là sinh viên năm 2 đại học Ngoại thương, chuyên ngành Kinh tế Đối ngoại với nhiều hoạt động, thành tích nổi trội như: Bí thư Chi Đoàn, thành viên của Đoàn thanh niên trường, Phó ban Đối ngoại CLB Sở hữu trí tuệ, thành viên tổ chức Vietnam Online Career Fair, core team dự án truyền thông cuộc thi Ý tưởng khởi nghiệp toàn cầu Battle of Minds 2021. Đặc biệt, Trà My còn đạt học bổng khuyến khích học tập loại xuất sắc 3/3 kỳ của đại học Ngoại thương.

Trà My chia sẻ: “Những ngày cuối cùng này là lúc để chúng mình “học” nhiều thứ. Trong đó, ngoài việc học kiến thức, các em còn cần học cách tự tin vào bản thân, bởi nếu đến chính em còn không tin rằng mình có thể làm được và làm tốt - nghĩa là em đã thua ngay từ suy nghĩ, thì sao chiến thắng được trong kỳ thi này? Càng những ngày cuối cùng này, em càng phải yêu thương chính bản thân mình. Đừng có tự trách mình “giá như trước đây mình chăm chỉ hơn”, “tại sao bài đơn giản vậy mà vẫn sai”. Giờ không phải là thời gian để trách móc bản thân. Em vẫn luôn nỗ lực và cố gắng mà. Hãy yêu thương, động viên chính bản thân mình để trở thành một chiến binh thật mạnh mẽ, đánh bại kỳ thi”.

Nữ sinh cũng muốn nhắc nhở các sĩ tử cần chú ý chuẩn bị đầy đủ “vũ khí” chiến đấu – những vật dụng không thể thiếu như giấy báo dự thi, CMND,… để đảm bảo không rơi vào trạng thái lo lắng; Giữ bình tĩnh trong thời gian phát đề; Làm hết sức mình để không phải hối tiếc cho dù kết quả có thế nào đi chăng nữa và tuyệt đối không tra điểm để tránh ảnh hưởng đến tâm lý các môn thi tiếp theo.

“Kỳ thi này quan trọng, nhưng nó không phải là kỳ thi sinh tử. Nó là nơi để em tỏa sáng, chứng minh cho những nỗ lực, cố gắng của bản thân em trong suốt thời gian vừa qua. Vậy nên, quan trọng nhất là em làm hết sức mình để không phải hối tiếc. Đó mới là chiến thắng thực sự - chiến thắng vẻ vang theo cách của riêng em, em nha!” – Trà My nhắn nhủ.

Lê Phước Đạt - Thủ khoa khối B tỉnh Quảng Trị kỳ thi THPT QG 2017

Chàng sinh viên năm 4 đại học Y Hà Nội từng là thủ khoa khối B tỉnh Quảng Trị kỳ thi THPT QG 2017 với số điểm đáng ngưỡng mộ 29.55. Trong đó điểm các môn khối B lần lượt là Toán 9.8, Hóa 9.75 và Sinh 10.

Là thí sinh của năm đầu tiên kỳ thi THPT QG được tổ chức tại địa phương, Lê Phước Đạt chia sẻ: “Vì được thi tại địa phương nên mình có thể dễ dàng tận dụng lợi thế sân nhà, thoải mái về mặt tinh thần và tư tưởng hơn bởi chỉ cần cố gắng không đặt nặng áp lực thì cũng có thể xem như một kỳ thi học kỳ vậy. Chiến thắng về mặt tinh thần thì xem như đã thắng một nửa rồi. Dù gì nếu tâm lý không vững vàng thì chúng ta cũng không phát huy được tối đa khả năng của mình”.

Chàng trai cũng nói thêm: “Song song với việc ôn luyện nên có thời gian nghỉ ngơi và giải trí. Đừng vì sắp thi mà bục mặt sống chết vào giải đề. Chính khoảng thời gian này là khoảng thời gian nên nhìn lại những sai lầm trong cách làm bài, những lỗi mắc phải của bản thân để tránh lặp lại. Nên thực chiến với áp lực thực sự. Ví dụ sáng Toán, chiều combo Hóa Sinh liền nhau, tối với một môn mình yêu thích; chọn các đề sát, chất lượng, kể cả đề đã từng làm, không trọng số lượng như giai đoạn trước nữa. Cố tạo được bước đà phong độ để có được điểm rơi thích hợp”.

Phước Đạt bày tỏ: “Điều cuối cùng anh muốn nhắn nhủ đó là chỉ cần mình đã cố gắng nỗ lực hết khả năng để mình không phải tiếc là được. Chúc các bạn có một kỳ thi THPT QG thành công!”.

Tạ Thị Thanh Tâm - Thủ khoa 6 môn thi THPT QG 2019 tỉnh Vĩnh Phúc

Là thủ khoa 6 môn thi THPT QG 2019 của tỉnh Vĩnh Phúc với tổng điểm 53.4, Tạ Thị Thanh Tâm hiện đang là sinh viên năm hai Đại học FPT Hà Nội với nhiều thành tích nổi bật: Học bổng toàn phần ĐH FPT, Top 5 sinh viên xuất sắc kỳ Spring 2020 ĐH FPT; IELTS 7.5; Thành thạo tiếng Anh, Trung, và một chút tiếng Tây Ban Nha (giao tiếp). Bên cạnh đó, Thanh Tâm còn là thực tập sinh tại One Mount Group thuộc Vingroup.

Để chuẩn bị trước kỳ thi, cô nàng chia sẻ: “Mình luôn nhắc nhở bản thân là việc hoảng sợ, lo lắng không những không giúp học tốt hơn mà còn khiến mình quên/sai sót những kiến thức đã có. Vì vậy, điều quan trọng nhất với mình là tâm thế bình tĩnh, chắc chắn. Nói đùa thì là Tâm bất biến giữa dòng đời vạn biến”.

Thanh Tâm bộc bạch: “Kỷ niệm nhớ nhất khi dự thi THPT QG của mình là vì thi tại trường cấp ba nên mình không thật sự cảm thấy bồi hồi đặc biệt lắm, nhưng khi mình bước ra khỏi phòng thi, điều mình nhớ mãi là mẹ đứng đợi ngay dưới nắng và cầm sữa chua nha đam mà mình thích ăn. Đôi lúc con cái đi thi cũng không lo lắng và sợ hãi như bố mẹ, nên dù có kết quả có thế nào, cũng đừng quên cảm ơn những người đã chăm sóc tẩm bổ cho chúng ta những ngày nóng này nhé!”

Cô sinh viên này cũng muốn gửi đến những sĩ tử 2K3 lời nhắn: “Chúc các em tự tin với lựa chọn của mình, phát huy được năng lực tối đa để vững bước trên con đường sắp tới. Không có thành công hay thất bại trên con đường các em đi tìm chính mình”.

Bùi Đình Hiếu - Thủ khoa khối B tỉnh Nghệ An kỳ thi THPT QG 2020

Với số điểm ấn tượng: Toán 9.8, Hoá 10, Sinh 9.75 và tổng điểm 29.55, Bùi Đình Hiếu đã xuất sắc trở thành thủ khoa khối B tỉnh Nghệ An kỳ thi THPT QG 2020 vừa qua. Hiện tại, cậu bạn này đang theo đuổi ước mơ trở thành bác sĩ tại đại học Y Hà Nội.

Nói về bí quyết để đạt điểm cao, Đình Hiếu chia sẻ: “Đề thi đều theo dạng bài thi trắc nghiệm nên sẽ không có thời gian để thí sinh có thể nhìn lại, xem lại. Việc làm bài chậm mà chắc là kinh nghiệm trong quá trình mình thường xuyên giải đề đạt điểm cao. Mình sẽ làm những câu dễ một cách chắc chắn đúng để còn thời gian mới giải những câu khó, cẩn thận sẽ giúp làm bài thi đạt kết quả cao nhất”.

Hiếu mong muốn nhắn nhủ đến các em rằng: “3 năm cấp ba và 12 năm trên ghế nhà trường chỉ còn lại kì thi quan trọng nhất cuộc đời học sinh này nữa, vậy nên những ngày trước và trong kì thi, các em luôn phải giữ cho mình tâm lý bình tĩnh cao nhất, thể hiện đúng năng lực và cố gắng của mình trong thời gian qua. Và đặc biệt cần giữ sức khoẻ, ngủ sớm, chú ý ăn uống hợp vệ sinh, bổ sung đủ nước và chất dinh dưỡng, đồng thời có thể tập một vài bài thể dục vận động cơ thể để có thể trạng tốt nhất cho những ngày thi quan trọng sắp tới”.

Kỳ thi THPT QG 2021 này sẽ đánh dấu bước ngoặt lớn trong cuộc đời mỗi sĩ tử. Thời gian chỉ còn tính bằng ngày, bằng giờ, trong cuộc chạy đua đầy cam go này mà thôi. Vì vậy, chúng mình không được phép dừng lại mà phải quyết tâm chiến thắng bản thân nhé. Chúc tất cả các sĩ tử của chúng ta bình tĩnh, tự tin, may mắn và đạt được kết quả tốt nhất!