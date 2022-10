Cảm thấy mình trưởng thành khi cống hiến vì cộng đồng trong màu áo Công an Nhân dân

SVVN - Đây là gương thanh niên tiêu biểu trong lực lượng Vũ trang được nhận Giải thưởng “Thanh niên sống đẹp” năm 2022, vì đã có những đóng góp xuất sắc, việc làm tiêu biểu nghĩa cử cao đẹp, mang tính nhân văn, góp phần lan tỏa năng lượng tích cực cho các bạn trẻ.

Trung úy Dương Hải Anh - Bí thư Đoàn Thanh niên (SN 1996), là một "Sinh viên 5 tốt" cấp Bộ Công an; là Phó Bí thư năng nổ, nhiệt tình của Liên chi Đoàn Khoá D41, Học viện Cảnh sát Nhân dân (2015 - 2019). Ngay từ khi còn ngồi trên ghế nhà trường, Hải Anh đã không ngừng cố gắng và luôn đạt nhiều thành tích tốt trong học tập, cũng như nghiên cứu các đề án cấp Học viện và cấp Bộ.

Sau khi tốt nghiệp với thành tích học viên xuất sắc toàn khóa, Trung úy Dương Hải Anh được phân công về công tác tại Đội Cảnh sát Giao thông - Trật tự, Công an huyện Mộc Châu (Sơn La). Mặc dù làm việc ở vùng núi nhiều khó khăn, các tệ nạn xã hội còn khá phức tạp, nhưng anh Dương Hải Anh vẫn không ngại gian khổ để hoàn thành nhiệm vụ được giao.

Qua những lần tuần tra công tác cơ sở tại các xã biên giới huyện Mộc Châu, cùng ở lại, cùng sinh hoạt với bà con, Hải Anh đã chứng kiến các em nhỏ nơi đây đến trường khi cái bụng đói meo, hoặc chỉ mang theo một nắm cơm trắng nhỏ chan cùng nước lọc có sẵn tại lớp để ăn tạm qua bữa trưa. Có những trường hợp các em bỏ học, theo cha mẹ lên nương rẫy để đào măng, hái rau rừng về ăn, sống lay lắt qua ngày...

Từ suy nghĩ "phải làm một điều gì đó để giúp những trẻ em nghèo nơi đây", Trung úy Dương Hải Anh - Bí thư Đoàn Công an huyện Mộc Châu khi ấy cùng BCH Đoàn Thanh niên Công an huyện đã phối hợp với Hội Phụ nữ Công an huyện sáng lập Dự án "Nuôi em Mộc Châu". Triển khai từ tháng 1/2021, dự án giúp đỡ cho 57 em nhỏ khó khăn ở lứa tuổi mầm non có những bữa cơm có thịt, khi các em đến trường ở tại xã biên giới Lóng Sập, sau hơn một năm phát triển, dự án đã lan tỏa và kết nối đến nhiều mạnh thường quân ở cả trong và và ngoài nước.

"Hạnh phúc là sẻ chia, thứ hạnh phúc cho đi là thứ hạnh phúc còn mãi. Bởi vì ở nơi đó, tôi được là chính tôi và hơn hết, tôi có thể mở rộng đôi tay của mình để giúp đỡ những người xung quanh. Khi làm những điều vì cộng đồng, tôi cảm nhận được một nguồn năng lượng tích cực chảy trong tim, tôi cảm thấy mình trưởng thành và làm tròn trách nhiệm của một người chiến sĩ Công an Nhân dân", Trung uý Hải Anh chia sẻ.

Tháng 4/2022, Đoàn Thanh niên Công an tỉnh Sơn La đã tổ chức Đại hội lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2022 - 2027. Trung uý Dương Hải Anh (26 tuổi), Phó Bí thư Đoàn Thanh niên Công an tỉnh Sơn La, được bầu giữ chức Bí thư Đoàn Công an tỉnh khoá XXI, nhiệm kỳ 2022 - 2027, với số phiếu đạt 96,7%. Ở tuổi 26, Dương Hải Anh là Bí thư Đoàn Thanh niên Công an tỉnh trẻ nhất trong cả nước hiện nay.

Với những thành tích của mình, Trung úy Dương Hải Anh vinh dự nhận giải thưởng "Thanh niên sống đẹp" năm 2022, do T.Ư Hội LHTN Việt Nam phối hợp với Công ty TNHH TCP Việt Nam tổ chức.