Cảnh quay không lời thoại của Dương Mịch 19 tuổi được tiết lộ trước thềm công bố đề cử giải 'Magnolia' lần thứ 31

Thuý Phương
SVO - Từ một ngôi sao nhí đến một nữ diễn viên hàng đầu, con đường trưởng thành của Dương Mịch luôn thu hút sự chú ý của công chúng.

Năm 19 tuổi, Dương Mịch nổi lên với vai diễn Quách Tương trong Thần Điêu đại hiệp, vẻ đẹp thanh tú và sống động của cô để lại ấn tượng sâu sắc trong lòng khán giả. Những thước phim hậu trường thời đó thường cho thấy cô lặng lẽ luyện tập lời thoại ở một góc, một sự tận tâm báo trước sự chuyển mình trong sự nghiệp sau này của cô.

Trong thời gian phát sóng bộ phim Tiên kiếm kỳ hiệp 3 năm 2008, những chi tiết thú vị được lan truyền trên phim trường: Để phù hợp hơn với nhân vật Tuyết Kiến, Dương Mịch đã chủ động yêu cầu thêm các cảnh hành động. Một cảnh cô chạy dưới mưa đã được quay đến bảy lần, và dù ướt sũng, cô vẫn nhất quyết sử dụng giọng nói của chính mình để thoại. Sự tận tâm này đã gây ấn tượng với đạo diễn Lý Quốc Lập, người đã nhận xét: "Có một ánh sáng trong mắt cô gái trẻ này".

Dương Mịch, trong giai đoạn chuyển mình, đã thể hiện sự quyết tâm đáng nể. Khi thành lập công ty riêng vào năm 2014, cô đã đích thân tham gia vào việc lên kế hoạch dự án. Trong giai đoạn chuẩn bị cho bộ phim cổ trang Tam sinh tam thế: Thập lý đào hoa, cô đã thức dậy lúc 4 giờ sáng trong ba tháng liên tiếp để nghiên cứu nhân vật. Các thành viên đoàn làm phim tiết lộ rằng, cuốn sổ tay của cô chứa đầy tiểu sử nhân vật, thậm chí còn ghi chú tỉ ​​mỉ những thay đổi nhỏ trên khuôn mặt của Bạch Khiếu khi cô bị mất trí nhớ.

Sự tương phản giữa hình ảnh trên màn ảnh và ngoài đời của cô cũng rất rõ nét. Tại một sự kiện từ thiện ở hậu trường, các nhân viên phát hiện ra rằng cô ấy đã bí mật đóng gói lại các sản phẩm chăm sóc da từ một thương hiệu mà cô ấy làm đại sứ thành các mẫu thử và tặng chúng cho một trợ lý mới trong nhóm stylist của mình. Chi tiết này tạo nên sự tương phản thú vị với hình ảnh "CEO quyền lực" của cô ấy trong phim, khẳng định ấn tượng của công chúng rằng cô ấy "mạnh mẽ trên màn ảnh nhưng ấm áp và dịu dàng ngoài đời".

Những năm gần đây, sự hài hước của Dương Mịch trên các chương trình giải trí cũng gây sự chú ý. Trong một tiết mục trò chơi, cô cố tình để đồng đội thắng, và khi được hỏi, cô nháy mắt và nói: "Tôi sử dụng hết tinh thần cạnh tranh của mình trên phim trường". Phong thái thoải mái này cho phép khán giả thấy được khía cạnh tươi trẻ của một 'ngôi sao' hàng đầu sau khi rũ bỏ hình tượng hào nhoáng. Từ một tân binh mới nổi đến một biểu tượng của ngành giải trí, Dương Mịch đã hoàn thành một sự chuyển mình ngoạn mục trong 20 năm. Cô từng thẳng thắn chia sẻ trong một cuộc phỏng vấn: "Mỗi giai đoạn đều có những thử thách riêng, và giờ tôi tận hưởng quá trình này nhiều hơn". Khi ánh đèn sân khấu hướng về thế hệ diễn viên mới, người đại diện cho thế hệ diễn viên sau năm 1985 này vẫn tiếp tục tỏa sáng với vẻ rực rỡ độc đáo, để tác phẩm của mình tự nói lên tất cả.

Theo nhiều nguồn thông tin tiết lộ, Dương Mịch được đề cử "Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất tại "Giải Bạch Ngọc Lan lần thứ 31" cho vai diễn Ninh Tú Tú trong bộ phim "Sinh vạn vật". Giải thưởng "Magnolia" (hay còn gọi là "Giải Bạch Ngọc Lan") là một trong những giải thưởng chuyên môn danh giá nhất của Trung Quốc, được trao thường niên trong khuôn khổ "Liên hoan phim truyền hình quốc tế Thượng Hải (STVF)" để vinh danh các tác phẩm và cá nhân xuất sắc nhất trong lĩnh vực truyền hình. Danh sách đề cử phim truyền hình Trung Quốc sẽ được công bố vào ngày 25/5. Lễ trao giải sẽ diễn ra từ ngày 22 đến 26/6/2026. Lần này, Dương Mịch đã dốc toàn lực. Để hóa thân vào vai Ninh Tú Tú, một người phụ nữ nông thôn, cô đã dứt khoát rũ bỏ hình tượng 'ngôi sao', xuất hiện trên màn ảnh không trang điểm, tăng cân, luyện tập giọng Sơn Đông, thậm chí còn hòa mình vào cuộc sống nông thôn để hoàn toàn nhập vai. Trong phim, cô thể hiện một nhân vật trải dài qua nhiều thập kỷ, từ một tiểu thư mỏng manh đến một người phụ nữ nông dân từng trải, khắc họa sự nhẫn nại, bướng bỉnh và dịu dàng của nhân vật một cách đa tầng. Những cảnh khóc của cô ấy vô cùng cảm động, đôi mắt đầy cảm xúc, và từng biểu cảm nhỏ nhất đều chính xác và tinh tế, hoàn toàn đảo ngược những định kiến ​​của khán giả về cô.
