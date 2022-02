Cặp đôi đẹp nhất K-biz đầu năm mới gọi tên Kang Daniel và 'Robot nữ đẹp nhất màn ảnh Hàn'

Một dự án 'mới toanh' của Disney Plus tại Hàn Quốc – Rookie Cops đã chính thức được giới thiệu đến khán giả sau bao ngày 'úp mở'. Đây là bộ phim xoay quanh một nhóm sinh viên vừa mới trúng tuyển vào học viện cảnh sát, họ nỗ lực hết mình để vươn tới ước mơ.

Bộ phim có sự góp mặt của hai nhân vật chính Kang Daniel và Chae Soo Bin cùng dàn diễn viên hùng hậu: Lee Shin Young, Park Yoo Na, Park Seong Jun, Min Dohee, Kim Woo Seok và Cheon Young Min. Rookie Cops sẽ mang đến những câu chuyện thú vị và sảng khoái của hội 8 sinh viên học viện cảnh sát này và cuộc sống thú vị trong trường học nội trú của họ.

Rookie Cops đã 'đầu tư' cho mỗi nhân vật trong bộ phim một poster giới thiệu cá nhân, kèm theo đó là MBTI (các đặc điểm thể hiện tính cách) vô cùng 'bắt trend'.

Kang Daniel đảm nhận vai Wi Seung Hyun, một sinh viên năm thứ nhất danh dự tại Đại học Cảnh sát Quốc gia Hàn Quốc. Anh ngưỡng mộ cha mình, người là Ủy viên của Cơ quan Cảnh sát Gyeonggi Dongbu. 'Anh chàng' muốn theo đuổi một sự nghiệp thành công như cha nhưng lại gặp chút vấn đề với cô nàng Go Eun Gang. Wi Seung Hyun được giới thiệu là người thuộc nhóm tính cách ISTJ. Anh vô cùng chính trực và luôn được mọi người tin tưởng khi gặp phải tình huống khó khăn.

Chae Soo Bin vào vai Go Eun Gang, một sinh viên đăng ký vào trường đại học cảnh sát chỉ để… theo đuổi mối tình đơn phương của mình. Cô ấy ham học hỏi và là mẫu người sống hết mình với ước mơ và đam mê. MBTI của Eun Gang là ESFP. Cô ấy tràn đầy năng lượng và thích những tình huống khiến bản thân phải ứng biến. Trong phim, Go Eun Gang và Wi Seung Hyun sẽ là hai đối thủ của nhau. Go Eun Gang là một người dễ gần với đa dạng cảm xúc.