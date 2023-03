Câu lạc bộ Hạt Nhân – nơi rèn luyện các kỹ năng dành cho sinh viên Đại học Huế

SVVN - Với hơn 12 năm thành lập và phát triển, câu lạc bộ (CLB) Hạt Nhân thuộc Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh Trường Đại học Sư phạm, Đại học Huế là nơi rèn luyện các kỹ năng cho sinh viên, có những đóng góp tích cực trong phong trào thanh niên và mang đến nhiều giá trị cho cộng đồng, xã hội.

Hình thành 6 giá trị cốt lõi: Vui vẻ - sẻ chia – đoàn kết – yêu thương – biết ơn – trách nhiệm

Năm 2010, dưới mái trường Đại học Sư phạm, Đại học Huế có 15 sinh viên mang trong mình lí tưởng cùng nhiều hoài bão và khát vọng thanh niên đã cùng nhau lập nên đội Hạt Nhân. Bằng nhiệt huyết của tuổi trẻ, từ đội Hạt Nhân đã phát triển trở thành CLB Hạt Nhân. Nơi đây đã ghi dấu sự trưởng của hàng trăm học sinh, sinh viên của Đại học Huế.

Xuất phát từ khoa Vật lý, Hạt Nhân mang ý nghĩa là hạt nhân nguyên tử. Hạt nhân là một phần quan trọng trong một nguyên tử, từ đó đội hướng đến việc tạo nên một thế hệ thanh niên cốt cán với những suy nghĩ tiến bộ, góp phần quan trọng trong việc phát triển của trường Đại học Sư phạm nói riêng và Đại học Huế nói chung. CLB Hạt Nhân được thành lập với khát khao rèn luyện kĩ năng mềm, đào tạo nên những thủ lĩnh thanh niên, những con người dám nghĩ, dám làm, vững vàng trước sóng gió và khó khăn.

Với hơn 12 năm hình thành và phát triển, CLB Hạt Nhân đã xây dựng nên 6 giá trị cốt lõi: vui vẻ, sẻ chia, đoàn kết, yêu thương, biết ơn, trách nhiệm. Đây là những giá trị mà mỗi sinh viên cần có trong thời đại mới, không chỉ để rèn luyện bản thân mà còn góp phần hành động, cống hiến tuổi trẻ, góp sức xây dựng cộng đồng, xã hội. Đỗ Quang Lâm – chủ nhiệm CLB Hạt Nhân chia sẻ: “Trong thời gian tới CLB sẽ đẩy mạnh hơn nữa hoạt động kĩ năng cho các thành viên với những hoạt động đa dạng, phối hợp với nhiều đơn vị để có những chương trình bổ ích tạo môi trường để các bạn sinh viên rèn luyện bản thân và lan tỏa những giá trị tích cực đến cộng đồng, xã hội. Tuổi trẻ của chúng ta chỉ có một lần, nó sẽ tươi đẹp hơn nếu bạn có một tuổi trẻ cống hiến, có thể sự cống hiến đó chỉ là một hạt cát nhỏ giữa đại dương. Nhưng nếu mỗi một người thanh niên đều cống hiến thì xã hội, cộng đồng sẽ phát triển. Vì vậy, hãy sống và cống hiến cho đáng một đời tuổi trẻ”.

Tích cực trong các phong trào thanh niên, hoạt động Đoàn, Hội

Hiện tại, CLB Hạt Nhân có sự tham gia của hơn 130 bạn sinh viên của Đại học Huế. Nguyễn Thị Hiền – sinh viên Trường Đại học Sư phạm, Đại học Huế cho biết: “Khi tham gia CLB Hạt Nhân mình đã nhận được rất nhiều thứ trong đó có các kỹ năng và tình cảm ấm áp, nguồn năng lượng tích cực từ anh, chị trong CLB. Với chính tinh thần nhiệt huyết và những kinh nghiệm mà anh chị lan tỏa đã giúp mình tự tin và cháy hết mình trong màu áo xanh của Đoàn, Hội. Tuổi trẻ chúng ta hãy cống hiến hết mình và những gì xuất phát từ trái tim sẽ chạm tới trái tim, đó là những gì Hạt Nhân đã giúp mình cảm nhận được. Mình đã, đang và sẽ tham gia phong trào của Đoàn, đội và lan tỏa những điều tích cực và năng lực đến cho các bạn sinh viên trong Đại học Huế”.

CLB Hạt Nhân thường xuyên tổ chức các hoạt động như: dựng trại, gút dây, morse, semarphore, dân vũ, rèn luyện kỹ năng giao tiếp, hoạt động ngoại khóa… giúp các bạn sinh viên phát triển các kĩ năng của bản thân. Trong năm vừa qua CLB đã tham gia và tổ chức nhiều hoạt động như: Tham gia tổ chức chương trình Thắp sáng ước mơ cùng HueEdu 2022; ngày hội kỹ năng tân sinh viên Trường Đại học Sư phạm 2022; trại Huấn luyện và nâng bậc kỹ năng Kim Đồng; trại Huấn luyện và nâng bậc kỹ năng Lý Tự Trọng; tổ chức chương trình Kỹ năng Mạnh các năm; tổ chức chương trình Thép đã tôi thế đấy các năm; tổ chức chương trình Trại hè; tổ chức tập huấn kỹ năng cho các em học sinh THPT; tham gia Liên hoan kỹ năng các CLB, Đội, Nhóm tỉnh Thừa Thiên Huế lần thứ IV – năm 2022 do Trung tâm hoạt động Thanh thiếu nhi tổ chức; tham gia Liên hoan Dân vũ quốc tế lần thứ V – năm 2022 do Trung tâm hoạt động Thanh thiếu nhi tổ chức; tham gia Cuộc thi clip dân vũ chào mừng kỉ niện 91 năm thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh do Đại học Huế tổ chức; tham gia Hỗ trợ nhập dữ liệu, khai báo y tế Covid 19; tham gia Tình nguyện mùa hè Xanh 2022…

Với sự nhiệt huyết và sôi nổi trong các phong trào sinh viên, CLB đã được Ban chấp hành Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh Đại Học Huế nhiều lần tặng bằng khen và nhiều giải thưởng khác như: Giấy khen “Đã có thành tích xuất sắc trong công tác Đoàn và phong trào sinh viên trong nhiệm kỳ 2019 – 2022” của Ban chấp hành Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh Đại Học Huế; bằng khen “Đã có thành tích xuất sắc trong công tác Đoàn và phong trào thanh niên trường học nhiệm kỳ 2017 – 2022 của Ban chấp hành Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh Đại học Huế; bằng khen “Đã có thành tích xuất sắc trong công tác Đoàn và phong trào thanh niên trường học năm 2017 – 2018 của Ban chấp hành Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh Tỉnh Thừa Thiên Huế; bằng khen “Đã có thành tích xuất sắc trong công tác Đoàn và phong trào thanh niên trường học, nhiệm kỳ 2014 – 2017” của Ban chấp hành Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh Đại Học Huế; giấy khen “Đã có thành tích xuất sắc trong công tác Đoàn và phong trào thanh niên, nhiệm kỳ 2009 - 2012” của Ban chấp hành Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh Đại Học Huế; giải Nhì toàn đoàn “Liên hoan kỹ năng các CLB/Đội/Nhóm Thừa Thiên Huế lần thứ IV”; giải Nhất toàn đoàn “Tuần lễ văn hóa”; giải Khuyến khích “Liên hoan dân vũ quốc tế, lần thứ V năm 2022”; giải Khuyến khích cuộc thi thiết kế clip chào mừng kỉ niệm 91 năm thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh; giải nhất cuộc thi “Khoảnh khắc ấn tượng” giữa các CLB trong Đại học Huế…

Với sự phát triển của mô hình CLB, Đội, Nhóm của Đại học Huế, nhiều sân chơi được thành lập, tổ chức đa dạng, phong phú với nhiều hoạt động ý nghĩa thu hút nhiều sinh viên tham gia. “Các CLB, Đội, Nhóm đang tiên phong đi đầu trong các hoạt động và là nòng cốt trong phong trào Đoàn – Hội của các trường Đại học thành viên. Hòa chung với khí thế đó, Hạt Nhân cũng đã và đang phấn đấu, xây dựng những chương trình bổ ích, rèn luyện các thế hệ thanh niên, góp sức vào sự phát triển chung của phong trào Đoàn – Hội của trường Đại học Sư phạm nói riêng và Đại học Huế nói chung”, chủ nhiệm CLB Hạt Nhân tâm sự.