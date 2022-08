Chân dung chàng sinh viên 'soái ca' gen Z khuynh đảo giới trẻ với loạt 'hit' tự sáng tác

SVVN - Không chỉ sở hữu vẻ ngoài điển trai, Trần Doãn Hiếu chỉ mới sinh năm 2002 nhưng giọng ca này đã sở hữu nhiều 'hit' khuynh đảo cộng đồng mạng.

Đi một con đường mạo hiểm

Trần Doãn Hiếu đang theo học tại Nhạc viện TP. HCM, chuyên ngành Thanh nhạc Nhạc nhẹ. 'Soái ca' gen Z này là một cái tên không còn xa lạ với giới trẻ sau hàng loạt những sản phẩm tạo tiếng vang lớn và phủ sóng trên các mạng xã hội. Với định hướng trở thành ca sĩ – nhạc sĩ, chàng trai từ Nghệ An đã sở hữu loạt 'hit' như: Tình sầu thiên thu muôn lối, Nụ cười 18, 20, Bao lâu ta lại yêu một người, Họ yêu ai mất rồi, Em chỉ cần nói có. Tất cả các ca khúc đều do anh sáng tác hoặc viết lời Việt.

Mỗi ca khúc của anh đều đạt những thành tích ấn tượng về lượt xem trên YouTube lẫn độ viral trên các nền tảng mạng xã hội. Đặc biệt là sáng tác của Doãn Hiếu mang tên Họ yêu ai mất rồi từng khiến loạt tên tuổi V-pop “điêu đứng” và chọn cover như Quang Hà, Hoài Lâm, Khởi My, Khả Như, Hương Ly. Đây có thể xem như là bước ngoặt của nam ca sĩ gen Z này. Giọng ca 2002 ngày càng khẳng định thực lực bản thân để theo đuổi con đường âm nhạc chuyên nghiệp.

Doãn Hiếu chia sẻ về cơ duyên đến với âm nhạc: “Âm nhạc và mình 'tìm thấy nhau' vào năm mình học lớp 7, được bố tặng cho một cây đàn cũ. Từ đó, mình mê mẩn nhạc cụ này và không có nó thì có thể giờ mình không theo âm nhạc. Khi mới bắt đầu với nghệ thuật, mình có rất nhiều khó khăn. Gia đình Hiếu ở tít vùng quê ở Nghệ An. Bố mình là lái xe tải, còn mẹ làm nông. Ngay bài hát đầu tiên, Em chỉ cần nói có vào năm lớp 10 là tự Hiếu kiếm tiền để làm nhạc. Hiếu rất vui khi bây giờ có thể tự lo cho đam mê của mình và góp phần hỗ trợ cuộc sống cả cả gia đình. Chỉ biết cảm ơn bản thân, khi đã chọn một con đường đúng, cảm ơn tất cả mọi người đã yêu mến”.

Mùa tựu trường sắp đến, Doãn Hiếu ra mắt dự án Một thời nhanh như một ngày tiếp tục thể hiện khả năng sáng tác và mang đến trải nghiệm cá nhân khi kể câu chuyện đầy cảm xúc về tình yêu tuổi học trò đầy trong sáng. Nội dung MV là những mảnh ghép ký ức về tình yêu thanh xuân dù chưa trọn vẹn cùng nhau nhưng sẽ luôn khiến người ta rung động khi nghĩ về.

Ca khúc mới này thuộc thể loại ballad khá quen thuộc nhưng cũng vừa vặn để đánh dấu sự trở lại với âm nhạc của Doãn Hiếu trong nửa cuối năm 2022. Giọng ca gen Z cho biết: “Mình nghĩ, viết ballad buồn khó hơn nhiều so với viết nhạc vui, vì nó cần có câu chuyện và chiều sâu. Và bản thân Hiếu đã ra những bài hát với nhiều thể loại khác nhau. Do đó, mình đang đi một con đường mạo hiểm chứ không phải là an toàn”.

Dù vui hay buồn, những sáng tác của Doãn Hiếu luôn mang lại thông điệp đẹp và tích cực. Như ca khúc Một thời nhanh như một ngày lần này, mang đến cảm giác gần gũi và gợi nhắc ý nghĩa sâu sắc “tình yêu thời niên thiếu bắt đầu khi chúng ta chưa có gì và kết thúc khi chúng ta chưa biết gì”.

Lần trở lại này, giọng ca trẻ cũng lên tiếng về việc là ca sĩ 'một hit': “Bài Tình sầu thiên thu muôn lối là một 'hit' lớn của Hiếu. Nhưng mình xin khẳng định, Doãn Hiếu không phải nổi lên chỉ nhờ một bài hát đó. Trước khi ra mắt bài đó, mình đã xây dựng được một cộng đồng fan nhất định và lượng người theo dõi khá lớn. Đó là một quá trình nỗ lực không ngừng nghỉ không chỉ của Hiếu mà còn của các fan”.

Làn gió mới cho V-pop bằng chính thực lực

Còn về chuyện các ca khúc chỉ viral trên mạng xã hội, nam ca sĩ chia sẻ: “Vấn đề này được rất nhiều người đề cập, đối với Hiếu thì mạng xã hội chỉ đơn giản là nền tảng truyền tải bài hát đến với khán giả. Sản phẩm nổi trên TikTok hay mạng xã hội nào khác thì mọi người đều biết đến Hiếu bằng âm nhạc. Xuất phát điểm của Hiếu là con số 0. Để có được ngày hôm nay, mình phải cảm ơn khán giả rất nhiều và cũng cảm ơn vì bản thân đã cố gắng không ngừng. Ra mắt Một thời nhanh như một ngày cũng có những áp lực và thử thách khi sự kỳ vọng của khán giả ngày càng lớn. Nhưng đó sẽ là động lực để Hiếu chăm chỉ hơn”.

Với gia tài hơn chục bài hát và may mắn được khán giả đón nhận, Doãn Hiếu chưa bao giờ ngừng cố gắng, từ việc ra MV lần này đến trau dồi kỹ năng liên tục. Hiện tại, giọng ca gen Z vẫn đang nỗ lực tạo ra sự đa dạng về thể loại nhạc, chứ không muốn bị nói là “một màu”.

Hoạt động cùng với thế hệ nghệ sĩ gen Z đáng chú ý như Wren Evans, Mỹ Anh, MONO, Hoàng Duyên, Doãn Hiếu thấy rất vui khi các bạn mang tới sự đổi mới cho âm nhạc Việt. Tất cả các bạn đều rất giỏi, rất cá tính. Và Doãn Hiếu cũng tự tin rằng mình sẽ mang tới một làn gió mới cho V-pop bằng chính thực lực bản thân. Doãn Hiếu có thể khẳng định rằng, chặng đường chỉ mới bắt đầu, những sản phẩm sau sẽ ngày càng bứt phá.

Còn về sự so sánh giữa các giọng ca trẻ với nhau, 'soái ca' này bày tỏ: “Quan điểm của mình là, chỉ cần làm tốt phần việc của bản thân. Đừng bận tâm tới những thứ không liên quan. Mỗi nghệ sĩ là một cá tính âm nhạc riêng biệt, có khán giả của họ. Hiếu cùng các bạn sẽ còn nhiều việc phải làm để nhạc Việt có sự phát triển hơn trong tương lai”.