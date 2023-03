Chàng diễn viên điển trai là Phó Bí thư Đoàn trường Đại học Sân khấu - Điện ảnh TP.HCM

SVVN - Là Phó bí thư Đoàn trường Đại học Sân khấu – Điện ảnh TP.HCM, được nhận khen thưởng của Khối Bộ Văn hoá, Thể thao và Du Lịch, Đức Nguyên – sinh viên chuyên ngành Diễn viên kịch, điện ảnh – truyền hình mong muốn bên cạnh niềm đam mê nghệ thuật có thể cống hiến sức trẻ thật có ích.

Mình là Phạm Đức Nguyên (sinh năm 2000) là sinh viên năm ba chuyên ngành Diễn viên kịch, điện ảnh – truyền hình của trường Đại học Sân khấu – Điện ảnh TP.HCM. Mình thích du lịch, khám phá những điều mới mẻ, được học hỏi, giao lưu với tất cả mọi người. Với tính cách năng động, hướng ngoại của bản thân, do đó mình rất đam mê chơi các bộ môn thể thao, đặc biệt là cầu lông và cùng với đó là niềm đam mê nghệ thuật, mong muốn được diễn, được cống hiến bản thân cho con đường này. Bên cạnh công việc học, mình còn được biết đến là một diễn viên, người mẫu ảnh tự do.

Phát hiện ra bản thân có niềm đam mê nghệ thuật từ những năm còn học phổ thông. Tuy nhiên do điều kiện môi trường sống khi ấy ở Đắk Nông còn khá thấp, vậy nên bản thân mình không được biết đến những ngôi trường đào tạo về nghệ thuật. Tạm giữ lại niềm đam mê để tiếp tục trên những con đường khác. Trước khi học tập tại trường Đại học Sân khấu - Điện ảnh TP.HCM, mình từng theo học một ngành khác về mảng du lịch, nhưng do có nhiều vấn đề xảy ra nên mình không thể theo đuổi tiếp được. Sau đó, mình bắt đầu thử sức với kinh doanh trong một khoảng thời gian, nhưng không may do ảnh hưởng bởi dịch bệnh COVID-19 diễn ra kéo dài, vậy nên mình đã phải chấp nhận đóng cửa không lâu sau đó.

Sau khi buộc phải dừng kinh doanh, bản thân mình giống như rơi vào bóng tối. Nhưng, đó cũng là thời điểm mình biết đến trường Sân khấu – Điện ảnh. Từ đó, mình đã quyết tâm thi vào trường, dù bị gia đình ngăn cấm. Niềm đam mê ấp ủ đã từ lâu được trỗi dậy, kéo mình ra khỏi bóng tối. Và sau sự cố gắng, cũng như thuyết phục gia đình thành công, mình đỗ được vào trường Đại học Sân khấu – Điện ảnh TP.HCM, trở thành sinh viên của trường và mở ra cuộc sống một trang sách mới. Đến với nghệ thuật năm 20 tuổi, cùng những trải nghiệm của bản thân. Mình nhận ra rằng: “Trong cuộc sống có vô vàn khó khăn. Đôi lúc, ta tưởng như đã bị dồn vào bước đường cùng. Nhưng đừng lo, vì cánh cửa này đóng sẽ có cánh cửa khác mở ra chào đón bạn. Chỉ là bạn có quyết tâm đứng dậy để đi tìm nó hay không”.

Song song là một người sinh viên, mình hiện còn đang đảm nhiệm chức vụ là Phó Bí thư Đoàn trường Đại học Sân khấu – Điện ảnh TP.HCM. Với ước mơ, thành công trên con đường đã chọn để có thể cống hiến sức trẻ thật có ích, mình vẫn luôn cố gắng, nỗ lực không ngừng nghỉ trong công tác học tập và làm việc, trở thành một người đoàn viên mẫu mực. Đáp lại sự nỗ lực ấy, mình đã may mắn nhận được khen thưởng của Khối Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch, cũng như học bổng của trường.

Có được sự tin tưởng của các đoàn viên khác và mọi người, ngoài việc cảm thấy rất vinh dự và tự hào, khi mới đảm nhiệm chức vụ, bản thân mình cảm thấy khá lo lắng. Vì, chức vụ lớn hơn - trách nhiệm lớn hơn. Mình sợ sẽ không hoàn thành tốt nhiệm vụ và phụ sự kỳ vọng của mọi người. Tuy nhiên với tinh thần “trách nhiệm, bản lĩnh”, trong một năm qua, mình luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ cũng như trách nhiệm của bản thân trong công tác.

Trở thành Phó Bí thư cũng giúp mình học hỏi và rèn luyện được rất nhiều điều. Ngoài chuyên ngành, trong quá trình làm việc, mình được tiếp xúc với nhiều cái mới, được giao lưu học hỏi từ các anh, chị đi trước, được liên kết với các trường bạn để trau dồi kỹ năng về mọi mặt, cũng như cho mình thêm nhiều sự hiểu biết, học cách để lãnh đạo một tập thể,...

Với những hoài bão dự định trong tương lai, mình luôn cố gắng học tập, trau dồi để tốt nghiệp với một thành tích tốt nhất. Song song đó, cố gắng hết mình trên con đường đam mê của bản thân, để có thể đạt được những thành công nhất định trong sự nghiệp.