Chàng kỹ sư trẻ tương lai và hành trình chinh phục đam mê tại Trường Đại học Thành Đông

SVVN - Sống hết mình với đam mê, không ngừng học hỏi và dấn thân vào những trải nghiệm mới – đó là cách mà Lã Thành An, chàng trai sinh năm 2004 đến từ Vĩnh Phúc, đang từng bước khẳng định bản thân trên con đường theo đuổi ngành kỹ thuật.

Từ chiếc máy hàn thiếc đầu tiên đến niềm đam mê kỹ thuật

Không phải ai cũng có một tuổi thơ êm đềm. Thành An từng trải qua cú sốc lớn khi bố mẹ ly hôn – một biến cố có thể khiến bất cứ ai chùn bước. Thế nhưng, thay vì đắm chìm trong nỗi buồn, cậu lại chọn cách nhìn nhận mọi thứ theo hướng tích cực hơn.

“Hoa và bầu trời đều đẹp, nhưng chúng chẳng hề giống nhau. Bạn có thể nhìn vào cuộc sống của người khác và mong ước, nhưng cũng có người ngoài kia đang nhìn bạn và ước ao có được những gì bạn đang có. Hạnh phúc không đến từ sự so sánh, mà từ việc trân trọng những gì mình đang có”, nam sinh bày tỏ. Suy nghĩ ấy giúp An mạnh mẽ hơn, biết chấp nhận thực tại và không ngừng nỗ lực để tạo ra giá trị cho chính mình.

Từ khi còn nhỏ, Thành An sớm bộc lộ niềm yêu thích đặc biệt với máy móc và công nghệ. Khi bạn bè cùng trang lứa còn mải mê vui chơi, cậu lại say sưa với những thiết bị điện tử. Nhận thấy niềm đam mê ấy, một người ông đã tặng An chiếc máy hàn thiếc đầu tiên món quà nhỏ nhưng lại mở ra một hướng đi hoàn toàn khác biệt. Từ đó, nam sinh bắt đầu mày mò, lắp ráp, sửa chữa và thử nghiệm, từng bước đặt nền móng cho con đường theo đuổi kỹ thuật.

Hiện tại, Thành An đang là sinh viên năm ba ngành Kỹ thuật Điều khiển và Tự động hóa, khoa Điện - Điện tử, Trường Đại học Thành Đông. Đối với cậu, đây không chỉ là ngành học mà còn là đam mê, là con đường giúp cậu hiện thực hóa ước mơ trở thành một kỹ sư thực thụ, biết cân bằng giữa công việc, gia đình và những sở thích cá nhân.

Cháy hết mình với Robocon và những cuộc thi khoa học

Không chỉ học tập trên giảng đường, Thành An còn tích cực tham gia nghiên cứu khoa học và các cuộc thi công nghệ. Dấu ấn đặc biệt nhất của cậu chính là cuộc thi Robocon 2023, nơi Thành An được tin tưởng giao trọng trách đội trưởng đội TDU-Lightning. Những ngày thức trắng cùng đồng đội để chế tạo robot, những lần chạy thử thất bại rồi lại kiên trì làm lại từ đầu,… tất cả đã tạo nên một khoảng thời gian không thể nào quên.

“Có những ngày mà số bước chân điện thoại đo được là hơn 40.000 bước, nhưng thay vì mệt mỏi, mình lại cảm thấy vui vẻ hơn bao giờ hết. Lần đầu tiên, mình thực sự được cháy hết mình với đam mê”, Thành An nhớ lại.

Chính Robocon đã giúp anh học được một kỹ năng quan trọng là làm việc nhóm. Nếu trước đây, cậu thường tự mình làm mọi thứ thì giờ đây, nam sinh hiểu rằng thành công trong kỹ thuật không chỉ đến từ kiến thức mà còn từ sự phối hợp và chia sẻ.

Không dừng lại ở đó, Thành An còn có cơ hội tham gia chuyến học tập, trao đổi tại Trường Đại học Khoa học Kỹ thuật Quốc gia Cần Ích (NCUT) – Đài Loan. Trải nghiệm này mở ra cho cậu một thế giới mới về ngành công nghệ bán dẫn, đồng thời giúp cậu nhận ra tầm quan trọng của việc học thêm ngôn ngữ, đặc biệt là tiếng Trung để mở rộng cơ hội trong tương lai.

Không ngừng học hỏi và khám phá bản thân

Bên cạnh niềm đam mê kỹ thuật, Thành An còn yêu thích du lịch bằng xe máy để khám phá văn hóa, ẩm thực và con người ở khắp các vùng miền. Cậu cũng dành thời gian cho sở thích lắp ráp, điều khiển flycam, UAV và mới đây là chụp ảnh. Với An, những điều này không chỉ giúp thư giãn mà còn mang lại góc nhìn mới mẻ về cuộc sống.

Ngoài học tập, cậu từng làm nhiều công việc khác nhau như lắp đặt máy tính, làm điện nước, cơ khí,… Những trải nghiệm ấy không chỉ giúp An có thêm kỹ năng thực hành mà còn rèn luyện bản thân trong môi trường thực tế. Dù vấp ngã không ít lần, nhưng với cậu, điều quan trọng nhất là được đi trên con đường của chính mình.

Dù còn gần hai năm nữa mới tốt nghiệp, nhưng An đã có cho mình hai hướng đi: hoặc trở thành kỹ sư trong các nhà máy, hoặc tiếp tục con đường học vấn để đào sâu nghiên cứu. Tuy nhiên, cậu cũng khẳng định rằng mình sẽ không đi theo số đông, bởi An luôn mong muốn tìm kiếm những điều mới mẻ và khác biệt.

Thông điệp mà chàng trai này muốn gửi đến các bạn trẻ cũng chính là kim chỉ nam cho cuộc sống của cậu: “Mọi thứ đều tự do, khả năng thì vô tận. Hãy tự tin về bản thân và cháy hết mình với cuộc đời!”

