Chàng sinh viên Y - Dược 2 lần đón sinh nhật trong khu cách ly

SVVN - Nguyễn Thị Thu An(2000) sinh ra và lớn lên trên vùng đất Nho Quan-Ninh Bình, nơi có nhiều di tích lịch sử, danh lam thắng cảnh nổi tiếng như Cố đô Hoa Lư, đền Vua Đinh, rừng quốc gia Cúc Phương, Tràng An, Bái Đính... và quê hương của các loại hình nghệ thuật dân gian như hát Chèo, xẩm … Từ bé, An đã được nghe những giai điệu dân gian mộc mạc qua những lời ru, câu hò, vè, hay những làn điệu chèo của ông bà, bố mẹ. An đã có niềm đam mê ca hát từ đó.