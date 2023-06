Chàng trai 10X từ ‘thị trấn nhỏ’ đến Đại học Cambridge

SVVN - Nguyễn Hoàng Minh Hiếu (sinh năm 2000) lớn lên ở thị trấn Di Linh (Lâm Đồng) đã xuất sắc vượt qua hơn 6000 hồ sơ để trở thành 1 trong 78 sinh viên trên toàn cầu đạt học bổng Gates-Cambridge để theo học thạc sĩ một năm tại Đại học Cambridge (Anh).

Bước ngoặt thay đổi cuộc đời

Với Minh Hiếu, du học là cách duy nhất cho nam sinh "cất cánh" bay xa học hỏi, mang những thành tựu khoa học hiện đại đến phục vụ đồng bào cao nguyên Di Linh (Lâm Đồng). Hiếu bắt đầu thực hiện bước ngoặt thay đổi cuộc đời này khi học lớp 11 trường THPT Phan Bội Châu, Lâm Đồng.

Hiếu tâm sự, từ nhỏ cậu đã chứng kiến ba mẹ đầu tắt mặt tối kiếm tiền trang trải cuộc sống. Thế nhưng, ba mẹ vẫn luôn bảo bọc, làm đủ nghề để nuôi dưỡng Hiếu ăn học chu đáo. Ba mẹ hay đi làm xa, có ít thời gian cho con cái, nên từ tấm bé Hiếu đã luôn cố gắng tự học để ba mẹ yên tâm làm ăn.

Với tinh thần nghiêm túc tự học, năm lớp 10, Hiếu xuất sắc giành giải Nhất hùng biện tiếng Anh do trường tổ chức. Hiếu cũng học tốt môn Toán và đạt giải Ba học sinh giỏi cấp tỉnh năm lớp 9.

Năm 2016, Hiếu trở thành một trong 12 bạn học sinh trên toàn quốc giành học bổng toàn phần trại hè PiMA-Projects in Mathematics and Applications (chương trình về toán học ứng dụng dành cho các bạn học sinh cấp 3). Bước ra khỏi "vùng an toàn" không để lý do hoàn cảnh cản bước, Hiếu đã có cơ hội được gặp gỡ và tiếp xúc với các bạn học sinh tài năng và sinh viên đến từ các ĐH danh tiếng thế giới như Harvard, Duke (Mỹ), NUS (Singapore)...

Trở về sau mỗi chuyến đi, lòng Hiếu vui phấp phới. Cậu bé đến từ núi rừng được truyền cảm hứng để học tập và cố gắng. Hơn thế nữa, Hiếu ngày càng thấy rõ giấc mơ du học mình cần theo đuổi.

Không đợi đến khi tốt nghiệp, Hiếu đã nộp hồ sơ du học ngay từ lớp 11. Trường Liên kết Thế giới UWC (gồm 14 trường tại nhiều nước trên thế giới, dành cho học sinh từ 2-21 tuổi) là ngôi trường đầu tiên và duy nhất Hiếu nộp. Ngay ở lần đầu tiên, nam sinh Lâm Đồng đã xuất sắc được Uỷ ban Tuyển sinh Việt Nam đề cử nhận học bổng danh giá của UWC Pearson tại Canada trị giá 80.000 USD trong 2 năm.

Hiếu đã trải qua những vòng nộp hồ sơ, phỏng vấn qua mạng và phỏng vấn trực tiếp rất gắt gao. Trong hai bài luận đi cùng hồ sơ du học, chàng trai Di Linh đều chọn kể về câu chuyện cuộc sống của những người quanh mình: ước mơ, nỗi đau và những kỳ vọng.

Nhớ nhất là vòng phỏng vấn trực tiếp, Hiếu đã rất xúc động khi nghe câu hỏi từ ban tuyển sinh:"Ước mơ của em là gì?".

"Mình kể về VON, tổ chức tình nguyện do mình lập ra năm 2016 với thông điệp "bay cao hi vọng”. Phải nói rằng phong trào tình nguyện ở Di Linh còn rất mới mẻ, đặc biệt là tình nguyện do học sinh đứng ra tự tổ chức là chưa từng có.

Tổ chức lập ra chỉ có một vài thành viên, sau đó quy mô nhân rộng lên. Ban đầu, bọn mình bán bánh ở công viên để gây quỹ. Tiền lời có được mình dùng để mua cơ sở vật chất học tập cho các trẻ em vùng cao và hỗ trợ chữa bệnh cho các gia đình đồng bào vùng núi.

Ngay cả trẻ em ở thị trấn cũng cần được giúp đỡ. Những lớp học kỹ năng từ tiền quỹ của hội được tổ chức cho các em. Mình và các bạn ở VON mang kiến thức được học ở thành phố về truyền tải lại, mong các em nhỏ hiểu rằng: Khao khát tri thức là khao khát thay đổi cuộc sống", Hiếu tâm sự.

Ngoài ra, Hiếu còn chia sẻ với ban tuyển sinh mơ ước được trở thành bác sĩ. Định hướng nghề nghiệp ấy bắt nguồn từ nhận thức thiếu thốn về chăm sóc y tế tại những vùng tỉnh lẻ như Di Linh và mong ước giản dị muốn chữa lành cho ba, ông ngoại căn bệnh mãn tính.

Ý nghĩ trở thành bác sĩ càng thôi thúc hơn nữa khi Hiếu chứng kiến những người xung quanh phải đối diện với những căn bệnh đau đớn nhưng lại không được chữa trị vì y tế ở địa phương còn chưa phát triển.

Một kỷ niệm đáng nhớ trong hành trình tìm “tiếng gọi” cuộc sống là chuyến đi trải nghiệm tự lái xe máy đến xã Gia Bắc, huyện Di Linh năm cậu mới 16 tuổi. Ở đó, Hiếu đã tận mắt thấy người bệnh nằm thoi thóp qua ngày trong túp lều tôn vỏn vẹn 4m2 dưới cái nắng 40 độ của vùng đất cao nguyên.

"Thấy cảnh tượng đó mình không khỏi xót xa và trăn trở cho người dân ở Di Linh, họ cần hỗ trợ y tế tốt hơn như vậy. Mình muốn trở thành bác sĩ để không bỏ qua những bệnh nhân ấy, bằng mọi cách giành lấy sự sống cho bệnh nhân của mình", Hiếu chia sẻ về ước mơ của mình.

Hành trình theo đuổi ước mơ

Năm 2017, Hiếu đặt chân đến Canada để học tiếp 2 năm cấp 3 ở UWC. Tại đây, Hiếu được học tập với 200 học sinh được lựa chọn từ hơn 160 quốc gia trên toàn cầu. Chàng trai 10x nhận ra rằng đây chính là bệ phóng để có thể thực hiện ước mơ bác sĩ, tạo cho cậu năng lượng học tập mỗi ngày ở nơi xứ người.

Lần đầu đặt chân đến Canada, Hiếu gặp nhiều khó khăn về ngôn ngữ. Hiếu mất khoảng 3 tháng đầu để hòa nhập với cuộc sống ở một ngôi trường đa văn hóa. Nhưng sau đó, kết quả học tập của Hiếu luôn thuộc top những học sinh xuất sắc nhất.

Do học chương trình Tú tài Quốc tế IB (International Baccalaureate) hướng tới sự phát triển toàn diện cho học sinh, Hiếu được học đa lĩnh vực như ngôn ngữ, văn học, chính trị, lịch sử, kinh tế, sinh học, hóa học, toán học và các môn nghệ thuật.

Mùa hè năm 2018, Hiếu trở về Việt Nam và cùng VON tổ chức trại hè quốc tế “Dế Mèn Phiêu Lưu Ký" tại Đà Lạt với mục tiêu tạo ra sân chơi cho các bạn trẻ và giáo dục về phát triển bền vững.

Hiếu cho rằng: “Việc học nền tảng kiến thức chuyên sâu, kết hợp với các hoạt động ngoại khóa phần nào đã giúp hoàn thiện giấc mơ của mình. Một người bác sĩ giỏi là người bác sĩ không chỉ chữa bệnh về mặt thể chất mà còn chữa lành tâm hồn cho bệnh nhân”.

Bên cạnh việc học trên trường, Hiếu cũng đi tình nguyện ở các bệnh viện Canada để có những trải nghiệm thực tế về hệ thống y tế, thỏa sức học hỏi, tìm hiểu về môi trường làm việc mà chàng trai 10x luôn khao khát. Năm 2019, Hiếu đứng ra tổ chức cho một đoàn học sinh trường Pearson đến làm tình nguyện tại trung tâm Victoria Brain Injury Society, nơi hỗ trợ hòa nhập cho những bệnh nhân bị chấn thương não.

Để tiếp tục theo đuổi ước mơ, Hiếu học cử nhân Khoa học thần kinh tại trường Đại học Middlebury (Mỹ) với học bổng toàn phần trị giá hơn 300.000 USD. Trong suốt 4 năm Đại học, chàng trai đam mê khoa học và nghiên cứu đã nhận được nhiều học bổng và tài trợ từ các tổ chức, doanh nghiệp lớn trên thế giới như: tài trợ doanh nghiệp xã hội năm 2021-2023, tài trợ của Đại học Sáng kiến Toàn cầu Clinton năm 2022-2023…

Được học tập ở một môi trường tốt cùng niềm đam mê cháy bỏng, Hiếu đã nhận được nhiều giải thưởng quý giá. Trong số đó phải kể tới giải thưởng tài trợ nghiên cứu Conflict Transformation năm 2023 trị giá hơn 8000 USD để mở rộng dự án chăm sóc sức khỏe từ xa ở vùng nông thôn Kenya và Haiti.

Dự án được thành lập với sứ mệnh cung cấp chuyên gia y tế Mỹ tham vấn cho nhân viên y tế tại Bệnh viện chuyển tuyến hạt Longisa ở Bomet (Kenya) thông qua robot chăm sóc sức khỏe từ xa và mạng lưới bác sĩ tình nguyện. Hiếu cho biết thêm: “Dự án sẽ giải quyết vấn đề thiếu bác sĩ và nhân viên y tế, nhằm mục đích thúc đẩy sức khỏe từ xa và cải thiện chất lượng chăm sóc cho hơn 150.000 bệnh nhân đến khám tại bệnh viện hàng năm”.

Tháng 3, Hiếu một mình đặt chân đến đất nước Kenya để tiến hành những bước khởi động của dự án.

Với Hiếu, y học chính là bức tranh thêu dệt nhiều hoàn cảnh, nhiều số phận khác nhau trên toàn thế giới. Cậu bạn mong muốn đưa những kiến thức mà mình được học ở Mỹ, một trong những quốc gia có nền y tế phát triển nhất thế giới đến với các quốc gia đang phát triển, trong đó có quê hương Việt Nam.

Ngay từ năm hai, Hiếu đã thực tập tại Trung tâm Ung thư Memorial Sloan Kettering (thành phố New York), trung tâm ung thư lâu đời và uy tín nhất tại Mỹ. Tại đây, Hiếu đã chứng kiến nhiều bệnh nhân tái phát u thần kinh đệm sau khi hoàn thành các cuộc phẫu thuật và điều trị đau đớn, tốn kém.

Hiếu không khỏi trăn trở về khả năng kháng thuốc của tế bào ung thư thần kinh não. Cậu bắt đầu nghiên cứu ADN trong tế ung thư não để tìm kiếm phương pháp điều trị cho u nguyên bào thần kinh đệm, từ đó điều trị cho các loại ung thư tương tự.

Hiếu nhận được sự đánh giá cao khi trình bày dự án này với ban tuyển sinh của chương trình sau đại học, trường Đại học Cambridge. Chàng trai xuất sắc vượt qua 6000 hồ sơ, trở thành 1 trong 78 sinh viên quốc tế đạt học bổng Gates-Cambridge để theo học thạc sĩ một năm tại Đại học Cambridge (Anh).

Hiếu dự kiến tốt nghiệp Middlebury vào tháng 5 và bắt đầu chương trình tại Cambridge vào tháng 10. Chàng sinh viên chia sẻ sẽ theo đuổi bằng Thạc sĩ Khoa học thần kinh lâm sàng, nghiên cứu về u nguyên bào thần kinh đệm, một dạng ung thư mà Hiếu đã tìm hiểu suốt 3 năm Đại học.

Chia sẻ về dự định tương lai, Hiếu sẽ tiếp tục học Tiến sĩ Y Khoa để có chứng chỉ hành nghề Y tại Mỹ và trở thành một “bác sĩ toàn cầu” kết nối các nền y tế trên thế giới.

Hiếu khao khát thành lập những dự án hợp tác nghiên cứu y học giữa Việt Nam và các nền y tế phát triển như Mỹ, Canada, Anh… để chia sẻ kinh nghiệm và chuyển giao kỹ thuật y tế hiện đại.

Chàng sinh viên cũng muốn mở những trung tâm nghiên cứu về những căn bệnh thường gặp ở Việt Nam như ung thư, tiểu đường, bệnh tim mạch… để phát triển những phương pháp điều trị hiện đại, hiệu quả và chi phí phù hợp nhất.

“Mình hy vọng những kiến thức được học ở Cambridge sẽ góp một phần nhỏ bé vào nền y tế thế giới nói chung và quê hương mình nói riêng. Mình tin rằng những nghiên cứu này có thể mở ra hướng điều trị tích cực cho căn bệnh ung thư quái ác trong tương lai gần”, Hiếu chia sẻ.

Bên cạnh dự án y khoa, Hiếu cho biết sẽ viết sách truyền cảm hứng theo đuổi ước mơ tới những bạn trẻ ở Việt Nam, đặc biệt những em nhỏ ở vùng nông thôn, nơi điều kiện học tập còn nhiều hạn chế.

“Dám ước mơ, dám thực hiện thì giấc mơ trong tầm ngắn, tương lai trong tầm tay. Các bạn trẻ nên vững tin vào bản thân và làm điều mình mong muốn, bởi mỗi người chỉ sống một lần tuổi trẻ”, Nguyễn Hoàng Minh Hiếu nhắn nhủ đến các bạn trẻ và hy vọng hành trình theo đuổi giấc mơ của chàng trai 10X sẽ lan tỏa những giá trị sống tốt đẹp.