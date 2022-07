Chàng trai 'công nghệ' Phạm Nguyễn Nhật Anh: 'Làm IT không hề khó'

SVVN - Phạm Nguyễn Nhật Anh, 25 tuổi, là một người con của cố đô Huế. Anh chàng từng tốt nghiệp chuyên ngành Công nghệ thông tin (IT) Trường Đại học Sư phạm - Đại học Đà Nẵng năm 2018. Hiện tại, Nhật Anh đang làm việc từ xa cho một công ty lập trình ở Canada.

Trong công việc, Nhật Anh luôn chọn cho mình những phương châm ở nhiều thời điểm khác nhau, và câu nói khiến anh chàng tâm đắc nhất ở thời điểm hiện tại đó là: “Tám mươi thành công bắt nguồn từ việc ta có mặt”, nghĩa là chỉ cần dám đương đầu với thử thách, ta đã nắm trong tay tám mươi phần trăm thành công rồi.

Từ nhỏ đã đam mê công nghệ thông tin

Nhật Anh yêu thích công nghệ thông tin từ những năm học cấp hai. Anh chàng chia sẻ: “Mình còn nhớ ở thời điểm đó, máy tính và mạng Internet còn chưa phổ biến như hiện nay. May mắn là mình được sở hữu một bộ máy tính bàn và được trải nghiệm những điều tuyệt vời mà chiếc máy tính mang lại. Dần dần, mình đã tò mò về cách thức để tạo ra những phần mềm mình đã sử dụng và đã tự học để lập trình ra một số ứng dụng nho nhỏ phục vụ cho mục đích học tập của mình từ hồi còn là một học sinh cấp ba”.

Khi thi đại học Nhật Anh đã không ngần ngại lựa chọn ngành học mà anh chàng đã ao ước bấy lâu – Công nghệ thông tin (IT). Tuy nhiên, ba mẹ Nhật Anh đã không ủng hộ vì cho rằng ngành này khó có thể xin việc làm tại thời điểm đó. Nhưng sau cùng chàng trai xứ Huế đã lấy hết tất cả can đảm của một cậu học sinh để nắm lấy ước mơ trước sự bất đồng của gia đình. Và thật may mắn, anh chàng đã đỗ đại học.

Nỗ lực không ngừng thời sinh viên

Nhớ lại thời gian khó khăn đó, Nhật Anh kể: “Thời gian đầu, mình phải đi làm thêm một số công việc vặt như chạy bàn, bảo vệ thời vụ hay thỉnh thoảng là chỉnh sửa ảnh,… để tự trang trải chi phí sinh hoạt và học phí”.

Cùng với đó, chàng trai 9X luôn ý thức phải nỗ lực vươn lên trong học tập. Dưới sự giúp đỡ của thầy cô và bạn bè, Nhật Anh đã đạt được nhiều thành tích đáng khen ngợi như Giải Nhất Hội nghị Sinh viên Nghiên cứu Khoa học của trường Đại học Sư phạm – Đại học Đà Nẵng năm 2016, và danh hiệu Sinh viên xuất sắc toàn diện. Sau khi có được những thành quả đó, gia đình Nhật Anh đã dần dần thay đổi suy nghĩ và ủng hộ con đường sự nghiệp mà anh chàng đã chọn.

Trở thành một chuyên gia trong lĩnh vực IT

Hiện tại, Nhật Anh đang làm việc trong lĩnh vực Thực tế tăng cường (Augmented Reality) - một lĩnh vực khó và khá mới mẻ ở Việt Nam. Augmented Reality là cụm từ mô tả trạng thái vật lý xung quanh con người, tuy nhiên trong không gian đó đã được chèn thêm các chi tiết ảo hóa nhờ vào smartphone, máy tính hay các thiết bị điện tử khác.

Nhờ vào những kiến thức được thầy cô truyền đạt, Nhật Anh đã tiếp cận lĩnh vực này một cách khá là thuận lợi. Nhật Anh đã và đang nghiên cứu và phát triển thành công rất nhiều dự án lớn. Ứng dụng đầu tiên mà anh chàng thiết kế thành công là Biano, một ứng dụng về một cây đàn Piano ảo được lập trình sẵn để có thể chơi lại những bản nhạc thú vị. Ứng dụng thứ hai là World Scanner, ứng dụng này hỗ trợ người dùng quét môi trường thực tế xung quanh, sau đó xử lý và mô hình 3D từ môi trường xung quanh. Ngoài ra, Nhật Anh cũng có một số ứng dụng cá nhân liên quan tới chỉnh sửa ảnh, quét mã QR phục vụ cho một số người dùng…

“Làm IT không hề khó”

Ở Việt Nam, IT vốn được biết đến là lĩnh vực khó. Tuy nhiên, theo quan điểm của Nhật Anh: “IT là ngành khó học, khó làm nhưng cũng có một số thuận lợi nổi bật đó là nhu cầu tuyển dụng khá lớn, nếu bạn không tìm được công việc ưng ý ở nơi bạn sống, bạn cũng có thể tìm việc online ở thành phố khác, hoặc thậm chí nếu có khả năng tiếng Anh, bạn cũng có thể có cơ hội việc làm ở bất cứ đâu trên thế giới. Còn nói về khó khăn, kiến thức của lĩnh vực IT thay đổi hàng ngày, nếu bạn không thường xuyên cập nhật thông tin, bổ sung các kiến thức mới bạn sẽ dần lùi lại so với nhịp độ phát triển chóng mặt của lĩnh vực này. Cũng nhờ vậy mà mình đã có được khả năng tự học – một kỹ năng giúp mình tiến bộ hơn mỗi ngày.”

Nhiều người bảo rằng IT là một lĩnh vực khô khan, nhàm chán, tuy nhiên là một người đã tìm hiểu và có kiến thức, Nhật Anh nhận thấy IT cũng là một công việc sáng tạo. Cũng giống như chính bản thân anh chàng, là một người lập trình có thể tạo ra những ứng dụng mà mình mong muốn, hỗ trợ cho học tập, công việc và kể cả mục đích giải trí cho cá nhân, bạn bè và khách hàng. Vì thế, Nhật Anh luôn mong muốn các bạn trẻ hãy mạnh dạn theo đuổi lĩnh vực này bởi làm IT trong thời đại 4.0 là vô cùng thiết thực.