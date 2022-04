Chàng trai mang trong mình dòng máu người lãnh đạo

SVVN - Hà Đức Chiến là sinh viên năm cuối khoa Kế toán, Học viện Tài chính. Chiến là một người con của vùng đất Cố đô Hoa Lư - Quê hương của vị vua tài ba Đinh Tiên Hoàng.

Nhìn lại những ngày đầu theo học tại trường chuyên Lương Văn Tụy, mình đã rất may mắn nhận được những lời động viên từ thầy cô, bạn bè. Chính vì vậy, từ một chàng trai ít nói, rụt rè, mình trở thành thủ lĩnh của lớp trong 3 năm học.

Xuất phát điểm là chàng trai chuyên Hóa, với một số giải thưởng nhất định, nhưng niềm đam mê với khối ngành kinh tế chưa bao giờ tắt trong mình, vậy nên mình đã chọn Học viện Tài chính. Để đạt được điều đó, mình đã phải đấu tranh với bố mẹ rất nhiều bởi họ luôn muốn mình trở thành một y bác sĩ. Thời gian điền nguyện vọng có lẽ là khoảng thời gian khó khăn nhất với mình, một phần muốn theo ý nguyện của bố mẹ, một phần cũng muốn theo đuổi ước mơ của bản thân. Và mình đã dám bước khỏi vùng an toàn ấy!

Mình nhận ra, chúng ta đều tự đặt ra cho mình những ranh giới và vùng an toàn cho bản thân, để thành công, chúng ta cần phải bước ra khỏi vùng an toàn đó. Khi cuộc sống ngày càng thay đổi, con người cũng ngày càng bứt phá những giới hạn cũ để đạt những mục tiêu mới. Một người nếu cứ đứng mãi trong chiếc vòng an toàn của mình chắc chắn sẽ bị bỏ lại phía sau.

Bản thân không bao giờ muốn minh bị bỏ lại. Và có lẽ, môi trường đại học là nơi chứng kiến rõ nhất sự trưởng thành vượt bậc của mình. Khi bước vào cánh cửa này, mình đã đặt ra một mục tiêu: Phải thành công! Và mình nghĩ rằng “Mọi công việc thành đạt đều nhờ sự kiên trì và lòng say mê”. Vì vậy tại Học viện Tài chính, mình đã kiên trì rèn luyện, học hỏi nhiều thứ và đã được nhận nhiều trọng trách to lớn mà chính bản thân cũng không nghĩ tới. Thành công đầu tiên của sự kiên trì đó chính là vai trò lớp trưởng lớp niên chế từ năm đầu đại học.

Với sự thích nghi nhanh chóng và năng lực của bản thân, mình nhanh chóng thể hiện được bản thân. Và như một cơ duyên, mình được các anh chị đề cử vào vị trí BCH LCĐ khoa Kế toán. Sau đó là Trưởng ban đối ngoại và cuối cùng là chức vụ ủy viên ban thường vụ, Phó Bí thư LCĐ khoa Kế toán. Với một chàng trai tỉnh lẻ, bố mẹ đều làm nông thì những thành tích ấy mình đều trân trọng, luôn xem đó là minh chứng và động lực để phát triển bản thân ngày càng năng động và trẻ trung hơn. Ngoài việc tham gia các hoạt động để tích lũy thêm nhiều kĩ năng thì việc học cũng luôn được mình chú trọng, luôn phấn đấu hết mình để có nguồn kiến thức cho công việc và tương lai sau này. Song song với việc đi học, mình cũng đi làm thêm nhiều nghề như: sales, marketing… để phụ giúp gia đình và thỏa mãn niềm đam mê của mình. Mình thích đi muôn nơi, khám phá những điều mới lạ, đó là cách xả stress sau những ngày mệt mỏi. Được đi, được va chạm với cuộc sống hay con người sẽ giúp mình có những kĩ năng và hiểu biết sâu sắc hơn mọi vấn đề.

Các bạn thân mến, đừng từ bỏ ước mơ của mình nhé! Bởi không có niềm vui nào vui bằng việc được sống cùng ước mơ. Mặc dù sẽ có lúc mệt mỏi và cảm thấy không thể thực hiện được, chúng ta vẫn phải nhìn về phía trước và nghĩ lại lí do bắt đầu. Cuộc sống giống như bản nhạc, sẽ có lúc trầm lúc bổng nên hãy cùng mình viết ra những đoạn cao trào. Để về sau, khi nhìn lại, ta đã không phí hoài tuổi thanh xuân!

Thành tích đạt được: + Lớp trưởng lớp niên chế +Nguyên ủy viên BCH trưởng ban đối ngoại LCĐ Khoa Kế toán + Ủy viên ban thường vụ, Phó Bí thư LCĐ khoa Kế toán HVTC Khen thưởng đã có thành tích xuất sắc trong công tác Đoàn và Phong trào Thanh Niên năm học: 2018-2019, 2019-2020, 2020-2021 Sinh viên xuất sắc Kì 1 Năm học 2020-2021, Kì II Năm học 2020-2021, Kì I năm học 2021-2022 BTC các sự kiện lớn của Khoa cũng như Học viện: Festival khoa Kế toán, Gala chào tân sinh viên, Chào mừng ngày nhà giáo Việt Nam…