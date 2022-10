'Chị cả' BLACKPINK Jisoo lên tiếng trước những lời nhận xét trái chiều sau 'BORN PINK'

SVVN - BLACKPINK đã tổ chức thành công 2 đêm diễn mở màn cho tour diễn vòng quanh thế giới "BORN PINK" tại Seoul vào 15-16/10. Trong khi 3 cô em Jennie, Rosé, Lisa toả sáng với những sân khấu riêng thì chị cả Jisoo đến hiện tại vẫn liên tục nhận được những nhận xét trái chiều.

Sau khi phát hành full album BORN PINK, những nữ thần tượng BLACKPINK đã chính thức khởi động tour diễn vòng quanh thế giới cùng tên, trở lại với sân khấu rực rỡ ánh đèn. Vào 15-16/10, nhóm đã có 2 đêm diễn mở màn vô cùng thành công tại Seoul. Ngoài mang đến những màn trình diễn đầy nội lực và chất lượng của cả nhóm thì từng thành viên cũng đã có "đất diễn riêng" với những ca khúc solo.

Là 2 thành viên phát hành sản phẩm solo đầu tay năm 2021, "hội em út" Rosé và Lisa mang đến những ca khúc nằm trong album của mình. Rosé khoe được kỹ năng thanh nhạc ngày càng tiến bộ cùng On The Ground và xử lý 'ngon ơ' quãng C5 với Hard To Love.

Cô nàng Lisa cá tính lần đầu trình diễn siêu phẩm Money - ca khúc "bên lề" của album solo nhưng thậm chí còn nổi tiếng hơn cả bài hát chủ đề. Lisa đã thêm vào một đoạn drop khác lạ để làm mới ca khúc của mình. Bên cạnh đó, khiến các fan hâm mộ "há hốc" hơn là cô em út này đã thể hiện tài năng múa cột trên sân khấu. Kể từ sau khi phân cảnh múa cột xuất hiện trong MV Lalisa, BLINKs (tên cộng đồng fan hâm mộ của BLACKPINK) đều mong được một lần tận mắt chứng kiến Lisa thể hiện.

Gây 'sốc' không hề kém cạnh 2 cô em cùng nhóm, Jennie thể hiện một tác phẩm chưa từng được tiết lộ trước đây - You&Me và hoá thân thành một cô thiên nga đầy cao quý. Là thành viên đầu tiên của BLACKPINK ra mắt solo, khán giả đặt rất nhiều sự mong chờ và hiếu kỳ vào sản phẩm tiếp theo của Jennie. Nữ thần tượng cho biết, đây sẽ là ca khúc nằm trong album solo tiếp theo của mình. Để đáp lại sự chờ đợi và tình cảm của fan hâm mộ, dù lịch trình bận rộn nhưng Jennie đã gấp rút tập luyện và hoàn thiện You&Me để thể hiện trong concert.

Chị cả Jisoo chọn cho mình lối đi riêng khi cover lại một ca khúc của Camila Cabello - Liar. Thực sự Jisoo đã tự tin và tiến bộ hơn rất nhiều so với khi ra mắt. Nữ thần tượng vừa hát, vừa nhảy, thậm chí còn thể hiện một đoạn drop vô cùng sảng khoái.

Tuy nhiên, có vẻ như những gì Jisoo thể hiện chưa làm vừa lòng cư dân mạng. Cô nàng nhận được rất nhiều ý kiến trái chiều, cho rằng đã tiến bộ nhưng "chưa đủ". Một số bình luận nổi bật: "Jisoo chỉ khua khoắng tay chân là xong màn biểu diễn"; "Màn trình diễn của Jisoo chán tới mức tôi chẳng muốn xem"; "Jisoo hát mà có đoạn tưởng đang đọc luôn ấy, ngang phè và không có tý cảm xúc nào"; "Sao Jisoo vẫn cứ nhảy tệ mãi thế, ra mắt 6 năm rồi đấy"...

Thậm chí, những nhận xét tiêu cực còn trở nên nhiều hơn khi một đoạn video quay lại màn trình diễn Typa Girl của BLACKPINK được tiết lộ. Jisoo nhảy sai hoàn toàn và nhanh hơn hẳn so với 3 thành viên còn lại. Nữ thần tượng nhận được lời phê bình, cho rằng khả năng cảm nhận nhịp quá kém và nhóm đã luyện tập cho concert rất lâu nhưng vẫn mắc lỗi sai cơ bản.

Không chỉ là những cá nhân có sức ảnh hưởng trong ngành giải trí và thời trang, BLACKPINK còn là những "thánh ngoại giao" chính hiệu khi ngoài gia đình các thành viên đã có rất nhiều người nổi tiếng đến tham dự concert của nhóm như Jihyo, Mina và Nayeon (TWICE), Bona (WJSN), Minnie ((G)I-DLE), Hyeri (Girls Day), Jung Hae In cùng đoàn phim "Snow Drop", Seungyoon và Seunghoon (WINNER)...

Sau khi kết thúc 2 đêm diễn ở Seoul, BLACKPINK sẽ tiếp tục hành trình của mình tại Châu Mỹ và tiếp đó là Châu Á... lịch trình tour thế giới của nhóm đã được trải dài tới tháng 6 năm sau và được biết sẽ còn bổ sung thêm nhiều đêm diễn khác nữa.