Chiếc bánh độc lạ khiến bạn trẻ háo hức muốn 'ăn dép'

SVVN - Những ngày gần đây, một món bánh với tạo hình độc lạ đang làm dậy sóng cộng đồng mạng mang tên bánh dép phô mai. Không chỉ gây ấn tượng bởi hình dáng có một không hai, món bánh này còn chinh phục thực khách nhờ lớp vỏ giòn tan, nhân phô mai kéo sợi béo ngậy cùng các loại topping hấp dẫn.

Từ video TikTok đến hiện tượng ẩm thực đầu năm 2025

Xuất phát từ một tiệm bánh nhỏ tại quận Tân Phú (TP.HCM), bánh dép phô mai nhanh chóng trở thành "hiện tượng" nhờ một video TikTok được đăng tải vào cuối tháng 2. Hình ảnh những chiếc bánh có tạo hình giống hệt đôi dép Crocs thu nhỏ, kết hợp với nhân phô mai tan chảy đã thu hút hàng ngàn lượt thích và chia sẻ.

Ngay lập tức, món bánh độc lạ này khiến dân mạng đổ xô đi săn lùng. Tại cửa hàng gốc, khách hàng phải xếp hàng dài chờ mua, nhiều người còn đùa nhau rằng đây là lần đầu tiên họ thực sự "thèm ăn dép".

Không chỉ độc đáo về ngoại hình, bánh dép phô mai còn có hương vị hấp dẫn và nhiều lựa chọn topping. Lớp vỏ bánh được nướng vàng giòn, bao bọc phần nhân phô mai kéo sợi béo ngậy. Ngoài vị nguyên bản, bánh còn có các hương vị từ ngọt đến mặn, kết hợp với topping đa dạng như rong biển sợi, ngô, dừa nướng, đậu đỏ, hạnh nhân,...Đặc biệt, khi còn nóng, nhân phô mai bên trong có thể kéo sợi cực kỳ đẹp mắt.

Bên cạnh đó, ý tưởng tặng kèm charm trang trí cũng góp phần khiến bánh dép phô mai trở thành cơn sốt. Mỗi khách hàng khi mua một đôi bánh sẽ được tặng một chiếc charm dễ thương, có thể tùy chọn thêm với giá 5.000 đồng/cái. Điều này giúp món bánh trở nên thú vị và cực kỳ hợp trend cho những ai thích "sống ảo".

Món ăn "gây nghiện", giá cả hợp lý

Một trong những yếu tố giúp bánh dép phô mai trở thành "vedette" ẩm thực những tháng đầu năm 2025 chính là mức giá phải chăng. Theo thông tin từ các chủ quán, mỗi chiếc bánh dép có giá 30.000 đồng, nếu thêm topping đầy đủ thì giá 35.000 đồng. Nhiều khách hàng đến mua còn hài hước hỏi chủ quán rằng họ có thể "đặt hàng" bánh theo size dép đang mang hay không.

Bạn Nguyễn Minh Hạnh, 23 tuổi, cho biết: "Bánh có lớp vỏ giòn, nhân phô mai kéo sợi cực đã. Mình thích nhất là topping rong biển và bắp, ăn lạ miệng mà không bị ngấy. Nhưng bánh này phải ăn nóng mới ngon, để nguội thì phô mai hơi cứng lại."

Nguyễn Khánh Ly, 21 tuổi cho rằng phần thưởng thức bánh cũng thú vị không kém: "Thực sự là một món ăn sinh ra để 'sống ảo'. Mình thấy nhiều bạn trên TikTok cắn bánh xong quay slow motion phô mai kéo sợi, nhìn cực kỳ hấp dẫn. Bánh có nhiều vị nên lần sau mình sẽ thử thêm các vị khác."

Với độ hot khủng khiếp, không khó hiểu khi mỗi ngày cửa hàng có thể bán ra từ 300 – 500 chiếc bánh, thậm chí vào cuối tuần con số này có thể lên đến hàng nghìn. Quy trình làm bánh chỉ mất khoảng 4 phút/mẻ, khách hàng đến mua có thể tận mắt chứng kiến công đoạn nướng bánh và phủ topping ngay tại quầy.

Không ít khách hàng chấp nhận xếp hàng cả tiếng đồng hồ chỉ để được thử món bánh đang "làm mưa làm gió" này. Nhiều người còn chia sẻ rằng chỉ cần ăn một lần là đã muốn quay lại mua tiếp.

Theo Thạc sĩ Nguyễn Mai Lan, chuyên viên marketing, Công ty Cổ phần One Mount, sự bùng nổ của bánh dép phô mai là một ví dụ điển hình về hiệu ứng mạng xã hội và tâm lý FOMO (Fear of Missing Out – sợ bỏ lỡ).

"Một video có hình ảnh bắt mắt, dù nội dung ngắn gọn nhưng đủ gây tò mò có thể ngay lập tức thu hút sự chú ý và viral mạnh mẽ trên các nền tảng mạng xã hội. Đặc biệt, khi một món ăn được gắn với cảm giác 'ai cũng đang thử', nó càng kích thích người xem muốn trải nghiệm để không bị 'lạc hậu'.

Bên cạnh đó, món bánh này không chỉ để ăn mà còn để chụp ảnh, quay video, chia sẻ lên mạng xã hội. Điều này tạo ra một dạng 'quảng cáo miễn phí' cực kỳ hiệu quả", chị nhận định.

Ngoài ra, chuyên gia cũng cho rằng, các tiệm bánh và nhà kinh doanh ẩm thực đang ngày càng giỏi trong việc tận dụng truyền thông số để tăng doanh thu.

"Hiện nay, nhiều thương hiệu không chỉ dựa vào chất lượng sản phẩm mà còn khai thác yếu tố thị giác và cảm xúc của khách hàng. Những món ăn có ngoại hình độc lạ, dễ tạo trào lưu sẽ nhanh chóng thu hút sự chú ý và trở thành hiện tượng. Tuy nhiên, để duy trì độ hot lâu dài, các cửa hàng cần đảm bảo chất lượng thực sự chứ không chỉ chạy theo xu hướng ngắn hạn. Người tiêu dùng cũng nên lựa chọn địa chỉ uy tín, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm để tránh những rủi ro về sức khỏe", chị cho biết.