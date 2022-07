Chiến sĩ áo xanh để lại ấn tượng đẹp với người dân

SVVN - Anh Nguyễn Minh Triết, Bí thư T.Ư Đoàn, Chủ tịch T.Ư Hội Sinh viên Việt Nam vừa đến thăm và động viên các chiến sĩ tình nguyện trường ĐH Y Dược TP. HCM và trường CĐ Nghề Kiên Giang tại xã Bình Sơn, huyện Hòn Đất (Kiên Giang) vào chiều ngày 19/7.

Tại đây, các chiến sĩ của 2 trường tập trung hỗ trợ địa phương xây dựng nông thôn mới, khám bệnh, cấp phát thuốc, xây nhà nhân ái và nhiều công trình, phần việc khác.

Anh Nguyễn Minh Triết thăm hỏi sức khỏe, động viên các sinh viên tình nguyện phát huy nhiệt huyết, tinh thần xung kích của tuổi trẻ để thực hiện tốt các hoạt động ý nghĩa, góp phần cùng địa phương xây dựng nông thôn mới, phát triển kinh tế - xã hội.

Đồng thời, đề nghị cần nâng chất các hoạt động tình nguyện ngày càng có hiệu quả, thực hiện gắn với nhiệm vụ địa phương để công tác tình nguyện sẽ ngày càng chuyên nghiệp và để lại ấn tượng đẹp với bà con.

Dự khởi công nhà nhân ái cho học sinh khó khăn về nhà ở do trường CĐ Nghề Kiên Giang hỗ trợ và sinh viên trường cùng làm, anh Nguyễn Minh Triết cho biết, những công trình thiết thực như thế này vô cùng ý nghĩa và cần tập trung đầu tư cho các em có điều kiện an tâm học tập, khắc phục khó khăn của gia đình. Đồng thời, trong quá trình thi công, đề nghị đảm bảo an toàn, chất lượng căn nhà và đảm bảo sức khỏe cho chiến sĩ.

Ngoài ra, Bí thư T.Ư Đoàn chúc các chiến sĩ tình nguyện có mùa Hè xanh nhiều kỉ niệm và quan trọng nhất là để lại tình cảm, dấu ấn đẹp đối với gia đình, người dân địa phương.

Dịp này, Bí thư T.Ư Đoàn Nguyễn Minh Triết cùng đoàn công tác viếng Nghĩa trang Liệt sĩ tỉnh Kiên Giang; viếng mộ Anh hùng Liệt sĩ Phan Thị Ràng. Đồng thời, thăm hỏi, động viên gia đình chính sách tại huyện Hòn Đất.