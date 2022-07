‘Chiến sĩ áo xanh’ mang niềm vui cho thiếu nhi

Mùa Hè của những nụ cười

Ngày 15 và 24/7 vừa qua, Đội hình Chuyên Văn minh Học đường (trường ĐH KHXH&NV, ĐHQG TP. HCM) đã tổ chức nhiều buổi giáo dục kỹ năng với chuyên đề “Phòng tránh tai nạn thương tích và đuối nước” và “Văn minh học đường” cho các em thiếu nhi tại trường THCS Tam Bình, TP. Thủ Đức.

Đội hình truyền đạt thông điệp giáo dục qua các trò chơi tập thể hay chia đội. Đặc biệt, thông qua vở kịch nhỏ, không những mang lại nhiều tiếng cười mà đội còn giúp các em nhận biết được cách xử lý trong từng tình huống cụ thể như: cách sơ cứu vết bỏng, vết thương bị chảy máu; một số biện pháp an toàn khi tham gia bơi lội hay vấn nạn về bạo lực học đường…

Bên cạnh đó, nhiều phần quà được các anh chị sinh viên trao tặng đến các em nhỏ. Chương trình ngày 24/7 còn có sự góp mặt của diễn viên, người mẫu Đinh Ngọc Diệp với vai trò là một mạnh thường quân. Ngọc Diệp chia sẻ: “Mình rất vui khi được quay về trường Nhân Văn, vui hơn là có thể góp một phần nhỏ của mình vào Chiến dịch 'Mùa Hè Xanh' của đội hình Chuyên Văn minh Học đường để thực hiện nhiều hoạt động ý nghĩa như thế này. Hy vọng, trong tương lai, nếu chiến dịch cần hỗ trợ thì các chiến sĩ hãy chia sẻ cho mình để 'Mùa Hè Xanh' diễn ra trọn vẹn nhất có thể, mang lại hạnh phúc cho nhiều người như các em nhỏ ngày hôm nay”.

‘Học mà chơi, chơi mà học’

Cũng trong ngày 24/7, Đội hình chuyên Quản trị tài chính cá nhân, Đội hình An Phú Đông, quận 12 (trường ĐH Kinh tế - Luật, ĐHQG TP. HCM) và đội ngũ đến từ CLB Be Rich (thuộc Công ty Cổ phần Bliss Education) đã phối hợp tổ chức thành công chương trình “Nâng cao kiến thức và kỹ năng quản trị tài chính cá nhân cho trẻ em thông qua cờ Be Rich và Diamond”. Ngoài ra, hoạt động đã được chính quyền và thanh niên địa phương hỗ trợ hết sức nhiệt tình.

Với sự tham gia của gần 50 em nhỏ chương trình đã tạo nên không khí sôi nổi, hào hứng và vô cùng vui nhộn trong hoạt động lần này. Lồng ghép kiến thức tài chính cơ bản qua việc trải nghiệm cờ Be Rich, Diamond và thông qua tiểu phẩm “Phòng tránh lừa đảo tiền qua mạng”, đội hình mong rằng đây là hoạt động giúp các em có ngày Chủ Nhật thoải mái, năng động xua đi cái nóng của mùa hè và bổ trợ thêm nền tảng tư duy tài chính cho các em sau này.

Đinh Tuấn Anh (trường ĐH Kinh tế - Luật, ĐHQG TP. HCM) cho biết: “Đây là một hình thức để giúp các em tiếp cận với kiến thức về tài chính rất thú vị. Các em vô cùng thích thú và hào hứng khi tham gia buổi giáo dục kỹ năng ngày hôm nay. Chúng tiếp thu nhanh và bắt được nhịp để chơi cờ sau vài lần anh chị hướng dẫn. Nhiều em còn có chiến thuật rất độc đáo khiến mình và các bạn khá bất ngờ. Mong rằng, sau buổi gặp gỡ hôm nay, các em sẽ có thêm niềm vui và kiến thức bổ ích”.

‘Chạy trạm’ để khỏe, để vui

Các chiến sĩ áo xanh của Đội hình “Ong sáng tạo” (trường ĐH Y Dược TP. HCM) đã mang niềm vui đến với các em học sinh tại trường Tiểu học An Lạc 2, phường An Lạc A, quận Bình Tân. Sau khi khuấy động không khí bằng những tiết mục văn nghệ, đội hình giới thiệu và hướng dẫn các em tham gia các trạm trò chơi gồm: “Ong tay sạch”; “Ong hô hấp”; “Ong sạch sẽ”; “Ong tìm mật”; “Ong khéo léo” và “Ong lung linh”.

Tại đây, các em sẽ được thỏa sức sáng tạo, thể hiện tài năng và phát huy được tinh thần hòa đồng, khéo léo vượt qua các trò chơi để mang về phần quà cho mình. Sự hào hứng được thể hiện qua nụ cười của các em khi tham giao hoạt động, nhiều em dù còn nhỏ tuổi nhưng đã có ý thức xếp hàng chờ tới lượt chơi của mình. Những lời khen ngợi đến từ Đoàn phường An Lạc A, quận Bình Tân sẽ là động lực để những sinh viên tình nguyện ‘cháy’ hết mình trong những hoạt động tiếp theo của chiến dịch 'Mùa Hè Xanh' năm nay.