'Choáng': "Phú bà bất động sản mát tay" khoe mới tậu nhà có giá 'sương sương' 941 tỷ đồng

SVVN - Jun Ji Hyun quả là 'cự phú bà của showbiz Hàn' khi gần đây đã mua tòa nhà thương mại ở Deungchon-dong, Gangseo-gu, Seoul với giá 50,5 tỷ won (tương đương khoảng 941 tỷ đồng).

Tòa nhà Deungchon-dong hiện là trụ sở của nhà bán lẻ LG Electronics, LG Best Shop trong 10 năm với giá 600 triệu won (tương đương 11,8 tỷ đồng) từ tháng 3/2019.

Tòa nhà 3 tầng với tổng diện tích mặt sàn là 5.098 m² mà Jun Ji Hyun mua được xây dựng bởi AM Plus Asset Development, một nhà phát triển bất động sản do Tập đoàn Aekyung và Hiệp hội viện trợ quân sự đồng thành lập. Jun Ji Hyun đã hoàn tất việc đăng ký chuyển quyền sở hữu chỉ 3 tuần sau khi ký hợp đồng mua bán vào ngày 4/2/2022. Tại thời điểm mua, do Ngân hàng Shinhan đã thiết lập quyền sở hữu cơ sở hạ tầng tối đa 33,6 tỷ won (120% số tiền cho vay thông thường) tại tòa nhà này, ước tính số tiền mua thực tế là 22,5 tỷ won (tương đương 420 tỷ đồng) và số tiền cho vay thế chấp bất động sản là 28 tỷ won (tương đương 521 tỷ đồng).

Vào tháng Chín năm ngoái, “mợ chảnh” đã bán một tòa nhà thương mại 5 tầng ở phường Nonhyeon, quận Gangnam, Seoul với giá 23,5 tỷ won (tương đương 437 tỷ đồng), cao hơn 14,9 tỷ won (tương đương 278 tỷ đồng) so với giá mua năm 2008. Người ta ước tính rằng nữ diễn viên đã tái đầu tư bất động sản bằng số lãi này. Theo nhận xét của người trong giới, Jun Ji Hyun thật sự là một “phú bà mát tay” với bất động sản.

Được biết, Jun Ji Hyun đang sở hữu 4 bất động sản cực kỳ đắt giá ở Seoul. Nếu không tính căn hộ IPark Samsung ở quận Gangnam thì còn lại 3 bất động sản thương mại, gồm tòa nhà ở phường Deungchon, quận Gangseo, tòa nhà ở phường Ichon, quận Yongsan, và toà nhà ở phường Samsung, quận Gangnam. Hiện tại, ước tính giá trị của 3 bất động sản thương mại mà Jeon Ji Hyun sở hữu lên tới 88,8 tỷ won (tương đương 1.655 tỷ đồng) tính theo giá mua.

Jun Ji Hyun là “hình mẫu của mọi hình mẫu” khi cô là nữ diễn viên đắt giá nhất màn ảnh Hàn, với thù lao mỗi tập cao ngất ngưởng, có cuộc sống hạnh phúc trong mơ cùng chồng là thiếu gia tập đoàn trăm nghìn tỷ. Showbiz Hàn không thiếu những câu chuyện bi kịch khi nghệ sĩ nữ “làm dâu hào môn”, nhưng với Jun Ji Hyun thì lại khác, khi một mình cô đã đủ “đắt giá”, đã sở hữu khối tài sản cá nhân “cực khủng” bằng chính tiềm lực cá nhân.

“Mợ chảnh” thường được công chúng gọi là “cuộc đời ngàn năm có một”. Sở hữu nhan sắc tuyệt đỉnh cùng tài năng “miễn bàn”, nữ diễn viên còn thể hiện sự thông minh và sắc sảo trong kinh doanh. Dù đã bước sang tuổi 40 nhưng Jun Ji Hyun vẫn luôn là cái tên được 'săn đón' nhất và không ngừng phát triển bản thân qua những vai diễn đa dạng.