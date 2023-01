Chủ tịch Hội Sinh viên Trường Đại học Vinh nhận Giải thưởng Sao Tháng Giêng cấp Trung ương năm 2022

SVVN - Nguyễn Nguyệt Anh (20 tuổi) là sinh viên năm 3, lớp 61A1 Sư phạm tiếng Anh tài năng, Khoa Sư phạm Ngoại ngữ, Trường Đại học Vinh. Cô là Uỷ viên BCH Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam đồng thời là Chủ tịch Hội Sinh viên Trường Đại học Vinh. Nguyệt Anh đạt danh hiệu sinh viên Xuất sắc năm học 2020-2021, 2021-2022 với GPA 3.93/4. Ngày 7/1/2023, cô vinh dự được nhận Giải thưởng "Sao Tháng Giêng" cấp Trung ương năm 2022.

“Chọn Sư phạm vì mình muốn giúp nhiều người hơn bằng con đường giáo dục”

Lý do lớn nhất để mình quyết định lựa chọn học Sư phạm vì bản thân muốn giúp nhiều người hơn bằng con đường giáo dục. Thật ra, dù làm bất cứ nghề nào, miễn đó là một nghề lương thiện, thì nó đều có ích cho xã hội. Nhưng đối với cá nhân mình, mình nhận thức rằng giáo dục là nền tảng của mọi thứ. Giáo viên đóng vai trò quan trọng trong việc xây dựng nền tảng đó. Chất lượng của nền giáo dục quyết định rất nhiều đến sự phát triển bền vững của đất nước. Mình muốn được là một phần của nó. Đây chính là suy nghĩ của mình khi lựa chọn học sư phạm.

Bố mình là bộ đội, mẹ mình là giáo viên. Bố mẹ đã dạy mình nhiều điều. Mình biết ơn bố vì những bài học về đối nhân xử thế, về cảm hứng cho các sở thích cá nhân của bản thân. Mình biết ơn mẹ vì sự hy sinh to lớn của mẹ cho chị em mình và gia đình. Bố mẹ thường đưa ra định hướng và lời khuyên cho mình. Bố nhắn nhủ rằng: “Cuộc đời con, do con tự chọn lựa, nhưng dù quyết định thế nào, ngôi nhà này vẫn sẽ luôn đón con trở về”. Điều này đã làm mình cảm thấy rất may mắn và hạnh phúc.

Áp dụng “Tư duy mở- Growth Mindset” trong học tập và làm việc

Mình nghĩ điều ý nghĩa nhất mà môi trường học tập tại Đại học mang lại cho mình là “Tư duy mở - Growth Mindset” trong học tập và làm việc. Mình là một sinh viên của Khoa Sư phạm Ngoại ngữ, Trường Đại học Vinh, mà chúng mình thường tự hào gọi là sinh viên mang thương hiệu FLD (Foreign Languages Department). Học tập tại FLD giúp mình thay đổi tư duy từ việc “phải học sang được học”. Trước đây, bản thân luôn nghĩ rằng học là một điều bắt buộc bởi mình không tìm được nhiều niềm vui trong quá trình ấy. Mình chỉ học vì biết, có kỳ thi và bản thân cần phải đạt điểm cao, mình phải học, luyện đề để đạt được mục tiêu. Còn bây giờ, mình tiếp cận bài học theo cách khác. Mình thấy vui khi được biết thêm kiến thức mới trong mỗi bài đọc, bài nghe mình làm, vui với cách tác giả dẫn dắt, dùng những cụm từ hay. Mình chỉ muốn học thật chậm, đọc – nghe thật kỹ để hiểu nội dung. Nó rất khác với mình ngày xưa, khi cho rằng chất lượng là số lượng đề, lượng bài làm trong một ngày.

Mình nghĩ thay đổi này phần lớn đến từ môi trường mình học. Mình thực sự được truyền cảm hứng rất nhiều từ thầy cô Khoa mình. Bản thân cảm thấy vui thú với ý nghĩa của giáo dục, cách dẫn dắt học sinh vào bài học, tạo các hoạt động, đưa ra ý nghĩa, thông điệp, kiến thức mới cho học sinh, hướng người học đến những điều tốt đẹp. Bên cạnh đó, mình thích học bởi biết rằng những kiến thức mình đang thu nạp sẽ có ích cho sau này và bản thân cảm thấy may mắn vì việc học ngôn ngữ giúp mình tiếp cận kiến thức ở nhiều lĩnh vực khác nhau. Điều quan trọng nhất, mọi điều mình đang học sẽ được áp dụng vào những cuộc trò chuyện, thuyết trình, podcast cùng chuỗi bài viết mình chia sẻ cùng các bạn. Connecting the Dots - Tư duy này đã giúp mình ngộ ra nhiều điều.

Người cán bộ Đoàn tiêu biểu, tích cực

Mình đã tham gia khá nhiều các chương trình Đoàn - Hội ở các cấp, từ Khoa, Trường, Tỉnh và Trung ương. Thật khó để bản thân chọn ra được một hoạt động ấn tượng nhất bởi sự kiện nào cũng mang lại cho mình những bài học và giá trị khác nhau. Nhưng nhìn chung, Đoàn - Hội đã cho mình 2 thứ vô cùng quan trọng: “Cơ hội được học những kỹ năng mới và cơ hội tiếp xúc với những người giỏi”. Mình còn nhớ những ngày đầu vào trường Đại học, mình còn rất nhiều bỡ ngỡ về cách thức tổ chức hoạt động, bản thân phải học dần dần những điều rất nhỏ từ thầy cô và anh chị đi trước như: Khi viết bài truyền thông cần viết tiêu đề, cách dòng, viết hoa như thế nào cho phù hợp; Khi tổ chức hoạt động, quy trình làm việc, phân chia công việc như thế nào cho hợp lý,… Thứ hai, Đoàn - Hội đã mang đến cơ hội cho mình tiếp xúc với những người giỏi. Họ là người truyền tới mình nhiều cảm hứng, kiên nhẫn sửa cho mình từng lỗi sai, chia sẻ về trải nghiệm, bài học của họ về việc làm Đoàn, về cuộc sống. Mình cảm thấy biết ơn thầy cô, anh chị và các bạn rất nhiều. Nếu không có sự giúp đỡ của mọi người, mình sẽ không có được những cột mốc như hiện tại. Những kinh nghiệm bản thân học được khi làm Liên chi Hội trưởng đã giúp ích rất nhiều khi mình làm Chủ tịch Hội Sinh viên Trường hiện tại.

Bảng thành tích trong học tập và hoạt động Đoàn – Hội của Nguyệt Anh: Học tập: · Điểm học tập: 3.93/4; · Sinh viên Xuất sắc năm học 2020-2021, 2021-2022; · Giải Nhì Ngày Hội Sinh viên Nghiên cứu Khoa học Khoa Sư phạm Ngoại ngữ; · Giải Nhất Ngày hội Tiếng Anh – English Day 2021. Đoàn - Hội: · Chức vụ Đoàn - Hội: Uỷ viên BCH Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam, Uỷ viên BTV Đoàn Trường, Chủ tịch Hội Sinh viên Trường Đại học Vinh; · Giải thưởng Sao Tháng Giêng cấp Trung ương năm 2022; · Danh hiệu Sinh viên 5 tốt cấp tỉnh năm 2021; · Giải Ba Cuộc thi Báo cáo viên, tuyên truyền viên giỏi cấp tỉnh lần thứ IV, năm 2021; · Giải thưởng “Lý Tự Trọng” cấp tỉnh năm 2022; · Danh hiệu Nữ sinh tiêu biểu Trường Đại học Vinh năm 2022; · Bằng khen của Ban Chấp hành Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam vì đã có thành tích xuất sắc trong công tác Hội và phong trào sinh viên năm học 2021-2022; · Bằng khen của Ban chấp hành Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Nghệ An vì đã có thành tích xuất sắc trong công tác Đoàn và phong trào thanh niên trường học năm học 2021-2022; · Bằng khen của Hội sinh viên tỉnh Nghệ An vì có thành tích xuất sắc trong chương trình Tiếp sức mùa thi năm 2021.

Với cương vị Chủ tịch Hội Sinh viên Trường, mình nghĩ nếu muốn hỗ trợ các bạn sinh viên tốt và mong muốn sinh viên có tinh thần phát triển bản thân, thì chính mình cũng phải là một tấm gương: “Nếu muốn tuyên truyền Phong trào học tiếng Anh trong sinh viên, thì bản thân mình cũng phải là một người học mỗi ngày và sử dụng được tiếng Anh”. Vậy nên, điều đầu tiên mình làm là rèn bản thân. Khi mỗi ngày mình đều học hỏi những cái mới, mình có thể truyền tải lại những gì mình thu nhận được để hỗ trợ và lan tỏa tinh thần học hỏi trong sinh viên. Thông qua các hoạt động, Hội Sinh viên có trách nhiệm cao trong việc tập hợp đoàn kết đông đảo sinh viên thi đua học tập, rèn luyện, góp phần xây dựng và đẩy mạnh công tác Hội cũng như phong trào sinh viên Trường Đại học Vinh ngày một phát triển vững mạnh hơn. Đặc biệt, trong thời gian này, Trường Đại học Vinh đã công bố Sứ mệnh, tầm nhìn của Nhà trường, phấn đấu trở thành Đại học thông minh, xếp hạng Top 500 đại học hàng đầu châu Á vào năm 2030 và Top 1000 đại học thế giới vào năm 2045. Bởi vậy tầm quan trọng của các hoạt động cho đoàn viên thanh niên, sinh viên trở nên vô cùng quan trọng hơn bao giờ hết. Các hoạt động dần được quốc tế hóa, yêu cầu về chất lượng ngày càng cao hơn. Đây vừa là cơ hội vừa là thách thức cho bản thân mình cũng như các cán bộ Đoàn - Hội toàn trường.

Ngày 7/1/2023 vừa qua, mình vinh dự được nhận giải thưởng Sao Tháng Giêng cấp Trung ương năm 2022. Bản thân cảm thấy rất vui mừng và hạnh phúc vì Sao Tháng Giêng là một giải thưởng cao quý của sinh viên và đây cũng là sự ghi nhận cho nỗ lực của mình trong suốt thời gian vừa qua. Trên hết đó là cảm giác biết ơn đến các anh chị, thầy cô và các bạn đã giúp đỡ. Mình muốn gửi lời cảm ơn Khoa Sư phạm Ngoại ngữ, Đoàn Thanh niên - Hội Sinh viên Trường Đại học Vinh, tỉnh Đoàn Nghệ An đã tạo điều kiện để mình có cơ hội trải nghiệm và có được thành quả như ngày hôm nay. Với mình, để hoàn thành tốt hai nhiệm vụ song song là học tập và hoạt động Đoàn – Hội thì cần biết cách quản lý thời gian. Giải pháp tốt nhất mà bản thân mình đã áp dụng: “Xây dựng to-do list mỗi ngày” và phân quyền ưu tiên cho những công việc, môn học quan trọng, khẩn cấp nhất mà chỉ mình mới làm được.

Podcast EM 19 – nơi chia sẻ câu chuyện phát triển bản thân

Ngoài học tập, mình có xây dựng kênh Podcast cá nhân mang tên “EM 19” được lập vào tháng 7 năm 2021. Đây là một podcast thuộc thể loại giáo dục, chứa đựng rất nhiều tâm tư, tình cảm của mình - một cô gái ở độ tuổi 20. Các tập Podcast được làm bằng cả tiếng Anh và tiếng Việt. Mình thường chia sẻ những câu chuyện phát triển bản thân của chính mình hoặc qua những cuốn sách mình đọc được. Podcast đã mang lại cho mình cơ hội gặp gỡ với rất nhiều người. Họ đã mang đến cho mình những góc nhìn của họ về giáo dục và còn điều gì hạnh phúc hơn khi những tập Podcast của mình đã truyền cảm hứng giúp các bạn yêu nghề sư phạm hơn. Bên cạnh làm podcast, mình có chia sẻ nội dung, những góc nhìn của mình qua các bài viết trên trang cá nhân Facebook. Và điều đó giúp mình cảm thấy vui khi thông điệp của bản thân được mọi người đón nhận. Việc làm Podcast và viết bài đã giúp mình bước ra được giới hạn sợ bị đánh giá. Mình đã tự tin hơn và nhận ra được điều bản thân thích là gì.

Là một người trẻ để, theo mình để sống có ích cho xã hội thì việc đầu tiên phải làm là hoàn thành tốt nhiệm vụ của bản thân. Nếu bạn đang là học sinh, sinh viên, hãy hoàn thành tốt việc học tập, nghiên cứu khoa học, rèn luyện của mình. Khi việc của bạn tốt đồng nghĩa với việc bạn đang đóng góp công sức của mình cho sự phát triển của xã hội.

Hình mẫu bản thân mình đang phấn đấu hướng đến trước hết là người biết tự lo cho chính mình, có ý thức phát triển bản thân và học thêm kiến thức mới mỗi ngày. Từ đó dùng những gì mình học được chia sẻ với mọi người, trao đi giá trị kiến thức và trải nghiệm. “Lý tưởng” trong khái niệm của mình không phải là một người hoàn hảo, không bao giờ mắc lỗi, mà là một người biết nhìn nhận điểm hạn chế, những lỗi lầm thành bài học để rút kinh nghiệm. Với mình, phép so sánh công bằng nhất là so sánh với chính mình ngày hôm qua.