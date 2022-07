Chủ tịch T.Ư Hội Sinh viên Việt Nam thăm các đội hình 'Tiếp sức mùa thi' tại TP. HCM

SVVN - Sáng ngày 24/6, tại Nghệ An, T.Ư Đoàn phối hợp với Ủy ban An toàn giao thông quốc gia và tỉnh Nghệ An tổ chức Ngày hội 'Thanh niên với văn hóa giao thông' và phát động cuộc thi đề xuất các giải pháp ứng dụng công nghệ trong công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông.