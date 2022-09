Chung kết cuộc thi Speak Yourself – Ngày hội Tiếng Anh The IELTS EXPO 2022

SVVN - Chiều 25/9 tại Hà Nội đã diễn ra chung kết cuộc thi Speak Yourself. Chương trình nằm trong khuôn khổ của The IELTS EXPO 2022. Sự kiện đã thu hút và tương tác mạnh mẽ tới gần 3000 học sinh, sinh viên cùng sự quan tâm của các bậc phụ huynh trong thành phố.

THE IELTS EXPO 2022 “Catch IELTS, Seize your future” được tổ chức bởi trung tâm tiếng Anh The Ielts Workshop. Chương trình được tổ chức thường niên cùng sứ mệnh lan tỏa "giá trị đích thực" của tiếng Anh và IELTS tới thế hệ trẻ Việt Nam để từng bước biến tiếng Anh trở thành công cụ hữu hiệu trong cuộc sống. "Speak Yourself" chính là điểm nhấn lớn nhất, một trong những hoạt động chính của ngày hội tiếng Anh THE IELTS EXPO 2022.

Mở đầu chương trình thầy giáo Đặng Trần Tùng - Nhà sáng lập trung tâm The IELTS Workshop phát biểu khai mạc. Anh cũng là người Việt Nam đầu tiên đạt 5 lần 9.0 IELTS. Với tiêu chí học IELTS không chỉ dừng lại ở tấm bằng mà còn phải ứng dụng vào thực tế.

Tham gia chương trình có sự góp mặt của dàn Ban giám khảo nổi tiếng như: MC Khánh Vy, Diễn giả Michael Lưu, chuyên gia IDP Sarah Matthews ... cùng các nghệ sĩ khách mời là Jsol và Hoàng Duyên.

Trải qua phần thi hùng biện ở cả 2 đội thi là The Meteorite và Miracle đã cho thấy năng lực vượt trội và tính quyết liệt của các thành viên đội thi. Tuy nhiên với phần thể hiện xuất sắc và đầy thuyết phục, đội thi The Meteorite đã trở thành quán quân của Trại Hùng biện “Speak Yourself” năm nay và nhận được giải thưởng lên đến gần 100.000.000 đồng.

Tiếp theo chương trình là buổi tọa đàm với chủ đề “Từ bài thi đến thực tiễn: Small voices, Big impact” là những chia sẻ quý báu đến từ thầy giáo Đặng Trần Tùng, diễn giả Michael Lưu và chuyên gia IDP Sarah Matthews về những vấn đề trong kỳ thi Ielts để các bạn trẻ có đủ sự chuẩn bị kỹ càng nhất cho kỳ thi khốc liệt này.

Chương trình đã diễn ra sôi nổi, đầy hào hứng và có sự tương tác mạnh mẽ giữa diễn giả cùng các bạn sinh viên xoay quanh các chủ đề liên quan tới Tiếng Anh. Ngày hội tiếng Anh THE IELTS EXPO 2022 kết thúc trong sự quan tâm, lưu luyến của nhiều bạn trẻ tham gia chương trình. Chương trình hứa hẹn sẽ quay trở lại vào một ngày không xa và mang nhiều giá trị về tiếng Anh hơn nữa cho cộng đồng người trẻ nói riêng và người Việt Nam nói chung.