'Chuyến xe mùa Xuân năm 2023': Đưa đoàn viên, người lao động về quê đón Tết

Chương trình năm nay tiếp tục nối dài hành trình 14 năm của Chương trình Chuyến xe thanh niên công nhân - Chuyến xe sum vầy do Ban Thường vụ Thành Đoàn TP. HCM tổ chức và Chương trình Tấm vé nghĩa tình do Ban Thường vụ Liên Đoàn Lao động TP. HCM tổ chức cùng từ năm 2009, đưa số công nhân, người lao động và gia đình được đồng hành, hỗ trợ lên đến hơn 400.000 người.

Phát biểu tại buổi lễ tiễn, Phó Bí thư Thành Đoàn TP. HCM Trần Thu Hà chia sẻ, TP. HCM có hơn 4,7 triệu lao động (chiếm 8,5% lao động Việt Nam), trong đó phần lớn đến từ nhiều tỉnh, thành trên cả nước để cùng đóng góp vào sự phát triển của từng đơn vị, doanh nghiệp và nền kinh tế thành phố. Những ngày Tết Nguyên đán, bất cứ ai dù làm việc ở ngành nghề gì, bất cứ nơi đâu, cũng đều mong được sớm trở về sum họp với người thân, gia đình, nhưng không phải ai cũng có điều kiện để thực hiện điều này.

Năm 2022, là năm TP. HCM phục hồi kinh tế - xã hội sau tác động của đại dịch COVID-19. Từ mức giảm sâu 5,36% của năm 2021, đến nay, thành phố có tốc độ tăng trưởng kinh tế nhanh và cao hơn mức tăng trưởng chung cả nước với GRDP đạt 9,03%. Tuy nhiên, vẫn có không ít doanh nghiệp lâm vào hoàn cảnh khó khăn, đứt gãy nguồn cung nguyên liệu, đơn hàng… điều này đã ảnh hưởng không nhỏ đến việc làm, thu nhập và đời sống của công nhân lao động.

"Tết Nguyên đán đã đến gần, người lao động càng thêm lo lắng với chi phí tiết kiệm ít ỏi trong năm, phải chắt chiu, cân đo đong đếm mọi thứ cho gia đình, vì thế để có được tấm vé trên tay cùng chút quà nhỏ của những người con xa xứ trở về những ngày Tết có thể là ước mơ của rất nhiều gia đình công nhân lao động khó khăn và có cả những gia đình đã nhiều năm qua vẫn chưa đủ “tự tin” để về quê đón Tết. Chính vì vậy, chương trình mang ý nghĩa nhân văn to lớn", chị Hà chia sẻ.

Với mong muốn cùng cộng đồng chia sẻ đến những em thiếu nhi còn hoàn cảnh khó khăn phải cùng gia đình vào đời sớm, mưu sinh bằng nghề bán vé số, đánh giầy, bán kẹo... Nhân dịp Xuân Quý Mão 2023, Thành Đoàn - Hội đồng Đội TP. HCM đã tổ chức trao tặng phần quà Tết gồm bánh, sữa và tiền lì xì đến 300 em thiếu nhi, trẻ em cơ nhỡ đang sinh sống, mưu sinh trên địa bàn Thành phố. Chương trình được tổ chức ý nghĩa và an toàn với sự phối hợp, ổn định trật tự và đảm bảo an toàn của lực lượng đoàn viên Đoàn Thanh niên Công an Thành phố.