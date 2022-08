CLB Tủ Sách Sống NEU - lan tỏa văn hóa đọc, kết nối triệu đam mê

SVVN - Chào mừng Đại hội Đoàn trường Đại học Kinh tế Quốc Dân nhiệm kì 2022 - 2024. Hãy cùng nhìn lại chặng đường một nhiệm kì vừa qua cùng CLB Tủ Sách Sống NEU - một mô hình hoạt động sáng tạo và hiệu quả của Đoàn trường, lan tỏa văn hóa đọc, kết nối triệu đam mê.

Thành lập từ ngày 24/12/2016, CLB Tủ Sách Sống NEU (TSS NEU) là câu lạc bộ duy nhất về lĩnh vực sách và văn hoá đọc trực thuộc Đoàn Thanh Niên trường Đại học Kinh tế Quốc Dân. Tủ Sách Sống NEU được ra đời với sứ mệnh lan tỏa văn hóa đọc đến các bạn sinh viên nói riêng và cộng đồng nói chung. Tên gọi "Tủ Sách Sống" bắt nguồn từ ý tưởng về sự sống của những cuốn sách, sách có thể vận động và lan tỏa năng lượng tích cực tới mỗi chúng ta, chứ không đơn thuần chỉ nằm trên kệ, trên giá. Những cuốn sách hay thì không nên "nằm bất động" ở một nơi nào đó, hoặc của riêng ai, mà nên được chia sẻ tới những người khác. Chính vì vậy, CLB còn hướng đến sứ mệnh kết nối các bạn học sinh, sinh viên và những người yêu thích sách tham gia trao đổi về những cuốn sách hay, bổ sung kiến thức về kinh tế, phát triển kỹ năng mềm.

Nhiệm kỳ 2019 - 2022 là khoảng thời gian TSS NEU bước qua giai đoạn phát triển, thể hiện rõ sự trưởng thành, vươn mình mạnh mẽ, minh chứng cụ thể qua việc mở rộng quy mô, phạm vi các hoạt động thường niên, tổ chức thêm nhiều hoạt động mới ý nghĩa, tạo được tiếng vang, sức ảnh hưởng đến các bạn sinh viên trường Đại học Kinh tế Quốc dân nói riêng và các bạn học sinh, sinh viên trên địa bàn thành phố Hà Nội nói chung. CLB Tủ Sách Sống NEU chính là một mô hình hoạt động sáng tạo và hiệu quả của Đoàn Thanh Niên Trường ĐH Kinh tế Quốc dân nhiệm kỳ 2019-2022.

“BookSwap” là hoạt động thường niên của CLB Tủ Sách Sống NEU với mong muốn trở thành cầu nối để gắn kết những người yêu sách, muốn trao đổi những cuốn sách với nhau. Trong nhiệm kỳ 2019 - 2022, BookSwap đã có nhiều thay đổi, đẩy mạnh hơn hoạt động trao đổi giáo trình, đáp ứng nhu cầu của các bạn sinh viên vào đầu mỗi kỳ học, khuyến khích các bạn sử dụng giáo trình chính thống của trường Đại học Kinh tế Quốc dân. Kết hợp với các nhà xuất bản, mở các gian hàng sách tại sự kiện, tạo cơ hội để mỗi người có thể tiếp cận với thật nhiều đầu sách một cách dễ dàng, cùng chia sẻ và làm giàu thêm tri thức.

Thêm vào đó, “BookSharing” cũng là 1 trong những hoạt động nổi bật do CLB Tủ Sách Sống tổ chức, là dự án nhằm tạo không gian văn hoá đọc trong sinh viên nói riêng và công đồng nói chung. Với BookSharing, các bạn có thể mượn sách với chi phí hoàn toàn bằng không. BookSharing được lên ý tưởng và thực hiện từ những ngày đầu thành lập CLB. Qua nhiều lần thử và sai, BookSharing đã dần hoạt thiện về quy trình mượn sách, mở rộng thêm tủ sách của mình. Năm 2020, Dự án đã xuất sắc lọt top 30 dự án xuất sắc nhất trong cuộc thi The Winning Project do Quỹ hỗ trợ và phát triển Thanh Niên (FYE) tổ chức.

Ngoài ra, một cuộc thi thường niên của CLB không thể nhắc tới đó là cuộc thi viết “Những cuốn sách trong tôi” . Trong nhiệm kỳ 2019 - 2022, TSS đã 4 lần tổ chức thành công cuộc thi, qua mỗi mùa lại có những thay đổi về chủ đề, quy mô và đối tượng hướng tới. Đặc biệt, cuộc thi “Những cuốn sách trong tôi” mùa 5 vừa qua với chủ đề Serendipity - Định Mệnh đã diễn ra thành công tốt đẹp, thu về hơn 150 bài dự thi ấn tượng từ các bạn học sinh, sinh viên trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Không chỉ duy trì các hoạt động thường niên, Tủ Sách Sống còn kết hợp với các CLB, Tổ đội trong và ngoài trường để thực hiện các hoạt động đúng theo sứ mệnh đã đề ra. Tiêu biểu, năm 2020, Tủ Sách Sống đã kết hợp với Đội Sinh viên Tình nguyện Đồng hương Nghệ An - Hà Tĩnh tổ chức “Chương trình quyên góp sách vở Hướng về miền Trung”.

Trước tình hình dịch bệnh Covid 19 diễn ra phức tạp, CLB vẫn duy trì hoạt động, tổ chức chuỗi Talkshow online "Book - Old But Gold" thu hút nhiều bạn sinh viên tham dự.

Sắp bước sang nhiệm kỳ hoạt động tiếp theo, CLB Tủ Sách Sống NEU sẽ tiếp tục phát triển không ngừng, cố gắng thực hiện trọn vẹn sứ mệnh lan toả văn hoá đọc đến cộng đồng, hứa hẹn sẽ ngày càng có thêm nhiều hoạt động thú vị, bổ ích hướng đến các bạn học sinh, sinh viên không chỉ trong trường Đại học Kinh tế Quốc dân mà trên toàn địa bàn thành phố Hà Nội.