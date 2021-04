Cô gái Bình Dương và con đường trở thành MC VTV2: “Hãy sống thật tử tế”

SVVN - Là người con gái sinh ra và lớn lên ở mảnh đất Bình Dương, Phạm Thảo (MC Kim Thảo) sở hữu chất giọng miền Nam ngọt ngào và dễ gây ấn tượng với mọi người bởi nét duyên dáng rất riêng của mình.

Ngay từ khi còn là học sinh, cô nàng đã rất tích cực tham gia các cuộc thi văn hóa, văn nghệ và các hoạt động ngoại khóa. Kim Thảo đặc biệt thích tham gia tình nguyện, đi giúp đỡ các trại trẻ mồ côi nên ở đâu có việc là ở đó bóng dáng của cô. Đến năm lớp 12, Thảo quyết tâm ra Hà Nội học tập và đạt thủ khoa đầu vào ngành Việt Nam học của ngôi trường mà mình lựa chọn.

Từ lúc lên đại học, Kim Thảo mới bắt đầu bén duyên với nghề dẫn, thử sức ở cuộc thi The Next MC 2019 và đạt giải Á Quân. Với bước đệm đó, cô gái này đã tham gia một số dự án lồng tiếng phim tại công ty Vietcontent, dẫn chương trình tại kênh Youtube Từ Bi Trí Huệ, là MC bản tin Alo Bác Sĩ 24 trên VTC1 trước khi trở thành MC dẫn chương trình Nước Non Ngàn Dặm, Cây Táo Nở Hoa,... trên kênh VTV2 như hiện tại.

Chia sẻ về chặng đường đã qua của mình, Kim Thảo tâm sự: “Có thể với mọi người đây là chuyện rất bình thường, nhưng với kiểu người sống hơi tình cảm và mít ướt như mình thì việc xa gia đình ra miền Bắc học tập khiến mình khá bỡ ngỡ. Nhiều lúc ở ngoài này bị ốm là mình khóc, khóc xong rồi thì tự mình đi mua thuốc, nấu cháo,… Nghĩ cũng thấy mình giỏi chứ bộ. May mắn là bạn bè cũng quý nên không khó để hòa nhập với cuộc sống nơi đây”.

Trong những ngày đầu mới theo đuổi con đường trở thành MC, cô nàng cũng gặp phải không ít tình huống dở khóc dở cười bởi tính cách đơn giản, vô tư của mình. Điển hình như việc đi dẫn mà không hề trang điểm, cứ thế để mặt mộc quay. Các anh chị đi trước thấy vậy mới khuyên cô nên tham gia một vài cuộc thi để trưởng thành hơn. Kim Thảo cũng nghe lời, liền đăng ký cuộc thi The Next MC dù không hề có sự chuẩn bị trước, với ý định thi để học hỏi là chính. Cô nàng bộc bạch: “Trong đêm thi ấy, ngay trước phần trình diện Ban giám khảo thì bất ngờ đôi giày mới mua của mình bị gãy gót. Lúc đấy cảm giác như muốn sụp đổ luôn, nhưng loay hoay một hồi thì có bạn cho mượn, đến bây giờ mình vẫn rất cảm kích bạn ấy. Có lẽ tại mình vui tính nên mình thấy cuộc đời mình nhiều lúc cũng hài hước lắm”.

“Mình muốn mọi người nghĩ đơn giản thôi, sống tích cực và ham học hỏi. Bản thân mình cho đến bây giờ vẫn thế, luôn lạc quan và cố gắng hết mình. Mặc dù nhà cách xa Đài truyền hình nhưng mình vẫn luôn tham gia đầy đủ các buổi training rồi cứ được vào dần, cứ như là tổ chương trình thương mình vất vả hay sao ấy” – Kim Thảo cười nói – “Sau này khi đã ổn định, mình muốn mở lớp đào tạo kỹ năng mềm cho trẻ. Đây là điều mà mình chưa từng bật mí cho ai bao giờ nhưng mình mong lần này sẽ thay cho lời cam kết để làm động lực cố gắng hơn cho bản thân trong tương lai.

Và điều cuối cùng mình muốn nhắn gửi đến mọi người là một câu nói mà mình rất thích:“Dù cuộc sống có vần xoay thế nào, hãy sống thật tử tế” – Gari. Hy vọng chúng ta sẽ luôn tử tế với bản thân và những người xung quanh mình”.