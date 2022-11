Cô gái vốn học chuyên Sinh nhưng lại tốt nghiệp Công nghệ thông tin loại Xuất sắc

SVVN - Từng là học sinh chuyên môn Sinh học của trường THPT chuyên Hùng Vương (Bình Dương), nhưng vì đam mê nên Nguyễn Thị Hồng Nhung (22 tuổi) đã chuyển hướng theo học ngành Công nghệ thông tin và vừa tốt nghiệp loại Xuất sắc tại trường ĐH Công nghệ thông tin (ĐHQG TP. HCM).

Dù rời cánh cửa đại học với tấm bằng Xuất sắc, nhưng ít ai biết được, trước đây, Hồng Nhung từng là học sinh chuyên môn Sinh học. Cô cũng tham gia nhiều cuộc thi của trường, tỉnh, liên tỉnh và đạt nhiều thành tích ấn tượng, có thể kể đến: Huy chương Đồng HSG sinh học Duyên hải ven Trung Bộ; Huy chương Bạc cuộc thi HSG Sinh học 30/4…

Những tưởng, với thành tích đó, Hồng Nhung sẽ tiếp tục theo học những ngành liên quan đến môn Sinh học. Nhưng trong quá trình tìm kiếm trường đại học phù hợp, cô lại bất ngờ rẽ sang một hướng mới là Công nghệ thông tin. Lý do mà Hồng Nhung đưa ra chỉ đơn giản là muốn thử thách bản thân ở một lĩnh vực mới. “Mình cảm thấy công nghệ thông tin là một lĩnh vực thú vị, đầy thử thách. Đó chính là điều thôi thúc mình dấn thân để trải nghiệm, khi học ngành này, mình luôn luôn được đổi mới và phát triển bản thân từng ngày”, Hồng Nhung bày tỏ.

Cũng theo chia sẻ của Nhung, trước đó, cô đã bắt đầu tìm tòi học lập trình từ năm lớp 11. Nhưng cột mốc khiến cô mạnh dạn theo đuổi ngành này chính là vì một thần tượng trong phim, cô cảm thấy những người làm trong lĩnh vực này rất giỏi. Từ đó, Hồng Nhung luôn rèn luyện để đạt được hình mẫu như mình kỳ vọng.

Nhờ sự cố gắng từng ngày, Hồng Nhung đã bắt đầu gặt hái được quả ngọt. Trong chặng đường đại học, đã nhiều lần Hồng Nhung nhận giấy khen của Ban Giám hiệu dành cho sinh viên có thành tích tốt trong học tập và rèn luyện học kỳ. Cô cũng nhận giấy khen với thành tích tốt trong nghiên cứu khoa học, năm 2021.

Đặc biệt, Hồng Nhung vừa có 2 bài báo khoa học tại hội nghị quốc tế lần thứ 20 Intelligent Software Methodologies, Tools, and Techniques - SOMET 2021 và Hội nghị Quốc tế lần thứ 15 International Conference on Knowledge Science, Engineering and Management - KSEM 2022. Hồng Nhung cho biết, 2 bài báo mà cô viết có nội dung phát triển những mô hình tự động phát hiện bình luận phàn nàn trên các trang thương mại điện tử và bài báo thứ 2 có nội dung ứng dụng những mô hình trí tuệ nhân tạo vào bài toán hỏi đáp tự động về sức khỏe.

Quá trình nghiên cứu để hoàn thành 2 bài báo đã cho thấy được niềm đam mê của Hồng Nhung với lĩnh vực công nghệ thông tin, cô cho biết: “Giai đoạn đầu, khi mình mới bắt đầu tham gia viết, mình bị ngộp vì trong rất nhiều đề tài và công trình nghiên cứu của người đi trước, không có phương hướng và không tìm ra được đề tài mang tính thực tiễn. Dẫn đến nhiều lần mình muốn bỏ cuộc. Nhưng may mắn là mình đã được thầy khuyên và khuyến khích, mình đã tham gia nhiều buổi chia sẻ về công trình nghiên cứu để tìm ra đề tài. Sau khi tìm ra đề tài muốn theo đuổi nhất, mình bắt đầu lên kế hoạch cụ thể và thực hiện”.

Với kinh nghiệm trên giảng đường của mình, Hồng Nhung cho biết để theo đuổi được lĩnh vực công nghệ thông tin này, người học cần phải cập nhật liên tục và trau dồi kiến thức mới mỗi ngày. Cô cũng bật mí, ngoài việc cần phải học tập nghiêm túc, mấu chốt để chinh phục được công nghệ thông tin là dám vượt qua vùng an toàn để thử sức và đương đầu với những điều mới mẻ, khi đó mới thật sự tiến bộ.

Hiện tại, Hồng Nhung đã tốt nghiệp, cô dự định sắp tới sẽ sang Nhật làm kỹ sư cầu nối. Hồng Nhung cũng bày tỏ hy vọng sau này có thể quay lại trường làm giảng viên, chia sẻ và truyền đạt những kiến thức cũng như kinh nghiệm cho các thế hệ sau.