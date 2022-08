Cố gắng không ngừng nghỉ để có bước đột phá đáng nhớ của tuổi trẻ

SVVN - Nguyễn Ngọc Trà sinh năm 2002 hiện đang là sinh viên năm ba của khoa Kiến trúc và Quy hoạch, trường Đại học Xây dựng Hà Nội. Trà đến với Câu lạc bộ (CLB) Kỹ năng mềm trường Đại học Xây dựng Hà Nội như một cơ duyên cùng với đó là sự cố gắng không ngừng nghỉ và bản thân đã có những bước đi đột phá đáng nhớ nhất trong những năm tháng tuổi trẻ.

Mình là người sống khá khép kín, suốt 12 năm đi học mình chỉ có vỏn vẹn vài người bạn thân thiết. Những người xung quanh thường đánh giá rằng mình là kiểu người sống nội tâm, khép kín và không dễ giao tiếp một cách gần gũi. Vào thời điểm đó, mình cũng cảm thấy cách nhìn nhận đó cũng khá đúng thế nhưng khi bước chân vào những năm tháng Đại học, mình hoàn toàn có thể nhận thấy bản thân mình vốn dĩ không hẳn là người như vậy, sâu thẳm bên trong tâm trí của mình vẫn có gì đó như muốn thôi thúc bản thân phải thay đổi để có thể phát triển được toàn diện.

Được đặt chân vào ngôi trường yêu thích cũng giống như cuộc sống ban cho mình một hũ màu, việc của mình là tô vẽ miệt mài để nó có thể trở thành một bức tranh tuổi trẻ rực rỡ nhất. Tất nhiên, vẫn như đa số các sinh viên khác, khi bắt đầu với một môi trường hoàn toàn mới sẽ không tránh khỏi được những cảm xúc lo lắng, bỡ ngỡ và đôi khi những khó khăn sẽ làm bản thân ta cảm thấy hụt hẫng, mỏi mệt và mình càng không phải ngoại lệ. Khi bước chân đến một thành phố rộng lớn, bản thân chỉ có một mình bước đi, xa gia đình và những người bạn thân thiết, mọi thứ đều rất lạ lùng đối với mình, kể cả những chương trình học mới mẻ cũng khiến mình choáng váng đến chùn bước.

Mình nhớ đó là một ngày mưa, hôm đó sau khi học xong tiết học Triết học Mác – Lênin, mớ kiến thức mới mẻ này khiến mình lúng túng không thể trả lời được câu hỏi của thầy giáo đưa ra, mình nhớ là lúc đó mình cảm thấy thất bại lắm, xấu hổ nữa. Khi rời khỏi phòng học, mình thấy ngoài trời đổ mưa, mình thì không có ô để đi ra điểm buýt cho kịp chuyến về phòng trọ, giống như mọi thứ cứ như đang quay lưng hết với mình vậy. Lúc ấy mình cúi xuống và khóc, cố gắng không phát ra tiếng, đến bây giờ mình vẫn nhớ như in cái cảm xúc ấy, lúc đó mình chỉ muốn bắt một chuyến xe về với gia đình luôn thôi.

Thế rồi cơ duyên đến với CLB Kỹ năng mềm bắt đầu từ đây, lúc đó, một anh trai khoá trên đưa cho mình một tờ giấy, nhưng không phải giấy để lau nước mắt như trong phim truyền hình Hàn Quốc mà chúng ta vẫn hay xem, tờ giấy anh đưa cho mình chính là tờ giấy đăng ký vào CLB, và lúc đó mình đờ người ra vì chưa hiểu cái gì đang diễn ra, hình như mặt mình lúc đó hiện ra dấu hỏi chấm to đùng nên anh trai khoá trên này đã giới thiệu cho mình, nghe một hồi thì mình cũng hiểu ra là CLB Kỹ năng mềm thuộc trường Đại học Xây dựng Hà Nội đang tuyển thành viên mới, lúc bấy giờ mình vẫn chưa có ý định tham gia vào CLB vì bản thân mình nghĩ việc trước mắt là phải thích nghi với việc học trước đã, đang loay hoay không biết phải từ chối thế nào khi đối diện với ánh mắt nhiệt huyết và chân thành tuyệt đối của thành viên CLB Kỹ năng mềm kia như thế nào, thì anh ấy lại nói tiếp với mình 1 câu khiến mình càng rơi vào bế tắc “Em điền đi”. Thấy không còn cách nào từ chối nữa, mình đã điền vào đơn đăng ký vào CLB và quà tặng kèm của phi vụ này đó là mình đã được tiền bối này đưa ra điểm buýt để kịp đón chuyến xe về phòng trọ mà không bị ướt tí nào.

Đó chính là cơ duyên của mình đến với CLB Kỹ năng mềm, những tháng ngày sau đó quả là đáng nhớ, mình cũng không nhận ra bản thân mình đã thay đổi tích cực như thế nào cho đến một ngày, mấy người bạn của mình đã phải cảm thán rằng mình thay đổi rất nhiều so với ngày trước, kể cả về phía gia đình, mình nhận thấy là mình bắt đầu gần gũi hơn với các thành viên trong gia đình hơn rất nhiều so với trước kia. Đây là sự thay đổi tích cực hơn cả mình mong đợi. Trong suốt khoảng thời gian gắn bó với gia đình Kỹ năng mềm, mình đã có cơ hội được phát triển bản thân cho đến hiện tại, mình may mắn khi là Phó Chủ nhiệm Truyền thông & Sự kiện của CLB Kỹ năng mềm nhiệm kỳ 2021 - 2022, trong suốt nhiệm kỳ của mình, mình đã tham gia tổ chức thành công: Talkshow: Từ trường học đến trường đời; Cuộc thi tranh biện: Face to face 2021, X - Debate 2022,…

Mình đã từng rất rụt rè trong quãng thời gian là học sinh, chưa bao giờ mình nghĩ là bản thân có thể làm một chức vụ gì hay là quán xuyến được công việc nào đó, thế nhưng CLB đã cho mình thấy rằng “Chỉ cần bạn cố gắng, không gì là không thể” và mình đã làm được, tuy có nhiều thiếu sót thế nhưng bên cạnh mình vẫn luôn có những thành viên trong CLB giúp đỡ. Điều mình thích nhất ở CLB đó chính là mọi người rất thân thiết với nhau, dường như không có một chút khoảng cách, điều đó rất đặc biệt, mình nghĩ một CLB mà chỉ có sự nghiêm túc thôi thì sẽ rất nhàm chán. Nhờ vào đó mà bản thân mình thay đổi rất tích cực, một cô sinh viên nhút nhát như mình mà giờ đây có thể trở thành Uỷ viên Liên Chi Đoàn khoa Kiến trúc và Quy hoạch trường Đại học Xây dựng Hà Nội, mình cảm thấy rất may mắn khi được học hỏi mọi người để có thể phát triển được như ngày hôm nay. Sắp tới CLB có rất nhiều dự định mới, hiện tại, mình đang cùng các thành viên của ban tạo ra những sản phẩm truyền thông để quảng bá hình ảnh Khoa qua những hoạt động như: Tuyển sinh môn vẽ mỹ thuật năm 2022, Đại hội Liên chi Đoàn khoa Kiến trúc & Quy hoạch nhiệm kỳ 2022 – 2024, Giải bóng đá sinh viên khoa Kiến trúc & Quy hoạch,…

Một năm học mới lại bắt đầu, mình mong là những dự định của mình và các bạn sinh viên khác sẽ thành công. Hãy đến với CLB Kỹ năng mềm thuộc trường Đại học Xây dựng Hà Nội để dễ dàng thực hiện những dự định của bản thân nhé! Chúc các bạn cháy hết mình với tuổi trẻ!