Có gì đáng chú ý ở bộ phim kinh dị Nope (Không) đang thu hút khán giả Việt tuần này?

SVVN - Bên cạnh tên gọi có phần khó hiểu “ Nope” (Không) thì bộ phim kinh dị này còn có ý nghĩa sâu sắc nào đằng sau những màn hù dọa giật mình?

Tiếp nối thành công của Get Out và Us – hai phim kinh dị đã góp phần tái định nghĩa lại thể loại phim kinh dị theo những cách khác nhau, đạo diễn Jordan Peele đang háo hức mở rộng phạm vi điện ảnh của mình và hào hứng đón nhận những thách thức mới. “Phim Không có quy mô lớn hơn tất cả những bộ phim mà tôi từng làm trước đó trong sự nghiệp của mình”.

Jordan Peele chia sẻ: “Tôi đã nảy ra ý tưởng cho một bộ phim về UFO – một phim kinh dị xoay quanh những vật thể bay không xác định. Đây là một thể loại điện ảnh rất khó để dàn dựng vì bối cảnh quay phim có quy mô cực kỳ rộng lớn: bầu trời. Với thể loại điện ảnh này, chúng ta thường có xu hướng áp tất cả những sự kiện và hiện tượng cho những sinh vật tới từ một nền văn minh vượt trội nào đó. Nhưng điều gì sẽ xảy ra nếu như sự thật lại đơn giản và đen tối hơn rất nhiều so với những gì chúng ta từng nghĩ?”

Và cũng như mọi bộ phim khác của Jordan Peele, dù cho đoán trước những gì sẽ diễn ra khi bước vào rạp chiếu, vẫn luôn có những bất ngờ chờ đợi bạn. “Điều quan trọng đối với chúng tôi là phải khiến khán giả cảm nhận được rằng bộ phim thuộc về thể loại kinh dị chứ không phải khoa học giả tưởng. Hy vọng rằng sau khi thưởng thức Không, người xem sẽ nhìn ngắm những áng mây trên bầu trời theo cách mà họ nhìn ngắm mặt biển sau khi xem phim Jaw (Hàm cá mập)” - Nhà sản xuất Ian Cooper cho biết.

Bối cảnh của Không là vùng thung lũng Santa Clarita khô cằn nơi hai anh em OJ Haywood và Emerald Haywood đã được thừa kế một trại ngựa do cha để lại. Tuy có được những kỹ năng và tay nghề cần thiết, việc kinh doanh vẫn thật khó khăn. OJ và Emerald đang phải đối mặt với vô số những thách thức về mặt tài chính. Kế bên cạnh trang trại của gia đình Haywood là Jupiter’s Claim, một công viên chủ đề được sở hữu và vận hành bởi Ricky “Jupe” Park - cựu ngôi sao nhí cũng gặp không ít vấn đề trong cuộc sống.

OJ và Emerald bắt đầu quan sát thấy những hiện tượng không thể lý giải từ trang trại nhà mình và cố gắng ghi lại những hình ảnh kỳ lạ đó bằng camera. Tuy nhiên, những nỗ lực đó lại dẫn tới các hậu quả đáng sợ…