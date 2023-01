Cô sinh viên Quảng Ninh mang đặc trưng Tết Việt vào bộ ảnh chào Xuân Quý Mão

SVVN - Kết thúc những năm dịch bệnh COVID – 19 diễn biến phức tạp. Với hình ảnh quen thuộc, đặc trưng ngày Tết ở Việt Nam như cây đào, lì xì, đèn lồng, cùng trang phục áo yếm được cách tân với sắc đỏ tươi. Xuân Anh mong muốn lan tỏa không khí Tết ấm áp, tươi vui, với lời nhắn nhủ đến mọi người: “Năm nay sẽ vui hơn năm xưa”.

Phạm Thị Xuân Anh (sinh năm 2001) hiện đang là sinh viên Học viện Tài chính. Bên cạnh công việc học Xuân Anh còn là người mẫu ảnh tự do và là idol app live. Với mong muốn thực hiện bộ ảnh kết thúc sau những năm dịch bệnh COVID – 19 diễn biến phức tạp, Xuân Anh đã chào Tết Quý Mão với bộ ảnh mang hình ảnh quen thuộc của ngày Tết Việt Nam như cây đào, lì xì, hay trang phục áo yếm mang sắc đỏ tươi.

Xuân Anh chia sẻ: “Ở bộ ảnh này, mình mong muốn đưa tới cho mọi người một sự tươi mới, cũng như sau khi xem có thể nhớ đến ngay hình ảnh gia đình, hay hình ảnh những lúc chuẩn bị Tết, sắm sửa cành đào, cành mai, sắm sửa quần áo mới. Và đương nhiên, điểm nhấn là bao lì xì đỏ đầu năm trên tay mình – một phong tục không thể thiếu trong ngày Tết ở Việt Nam, nó đem lại may mắn, những điều tốt lành cho trẻ em trong dịp đầu năm. Những trồi non thể hiện một năm Quý Mão 2023 tài lộc, đem tới nhiều điều may mắn cho mỗi gia đình. Bên cạnh đó, lan tỏa một không khí Tết ấm áp, vui tươi đến tất cả mọi người và chắc chắn năm nay sẽ vui hơn năm xưa”.

Đối với Xuân Anh, đây là một bộ ảnh mang nhiều ý nghĩa, mang đến sắc xuân, khởi động cho một năm mới nhiều niềm vui, tấn tài, tấn lộc. Tết đối với cô bạn chính là sự trở về. Sau cuộc sống bộn bề, nhiều lo âu, đây cũng chính là lúc để gia đình đoàn tụ, chia sẻ cùng nhau những gì đã trải qua ở năm trước, chúc nhau một năm mới an khang, thịnh vượng.

Xuân Anh thổ lộ thêm: “Quý lắm những khoảnh khắc cùng gia đình ngồi xem Táo quân, chờ tới thời khắc chuyển giao năm mới, được quây quần bên mâm cơm thật ấm áp, hạnh phúc biết bao. Tết cũng là lúc để chúng ta sẵn sàng gạt bỏ những điều đã qua trong năm cũ và đón điều tốt lành trong năm mới. Có lẽ, cũng bởi vậy nên năm nào mình đều mong tới Tết thật nhanh, để có những cung bậc cảm xúc như thế, nhận và trao cho những người thân yêu lời chúc tốt đẹp nhất. Và đây cũng là dịp để chúng ta có thể đến thăm hỏi họ hàng lâu ngày chưa có dịp gặp”.

Là người con của Hạ Long, Quảng Ninh, Xuân Anh cho biết, ngày Tết ở Hạ Long quê hương cô bạn rất náo nhiệt, đông vui. Đâu đâu cũng có chợ hoa, những phiên chợ Tết nhộn nhịp người qua lại. Ngoài là nơi lý tưởng để đi du lịch, cũng không thể thiếu những đền, chùa. Tại Quảng Ninh, có rất nhiều lễ hội được diễn ra như đền Cửa Ông, lễ hội Tiên Công, hay lễ hội Yên Tử nổi tiếng, lễ hội Bạch Đằng,... tạo cho ngày Tết ở đây luôn đặc biệt, độc đáo mang nhiều nét riêng.

Trên con đường trưởng thành và thêm một tuổi mới, với năm Quý Mão 2023, Xuân Anh sẽ cố gắng làm mọi việc hết sức mình để cho bố mẹ vui, an tâm về bản thân cô bạn. Dù biết trước con đường phía trước còn nhiều chông gai, tuy nhiên Xuân Anh tin vào bản thân sẽ không bỏ cuộc. Và chắc chắn cô bạn sẽ trở thành một phiên bản tốt hơn từng ngày.

Trong không khí của năm mới, Xuân Anh muốn gửi lời chúc đến tất cả mọi người: “Đầu xuân năm mới chúc bình an, chúc luôn tuổi trẻ, chúc an khang. Chúc sang năm mới nhiều tài lộc, công thành danh toại chúc vinh quang. Chúc mọi người có một năm Quý Mão 2023 vạn sự như ý, tỷ sự như mơ, có thật nhiều sức khoẻ và gặp nhiều may mắn”.