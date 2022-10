‘Công dân trẻ tiêu biểu tỉnh Long An năm 2022’ truyền cảm hứng cho Đại hội

SVVN - Trong khuôn khổ chương trình Đại hội Đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Long An lần thứ XI (nhiệm kỳ 2022 - 2027) diễn ra ngày 4 - 5/10/2022, Tỉnh Đoàn Long An phối hợp các sở, ban, ngành tổ chức Lễ tuyên dương “Công dân trẻ tiêu biểu tỉnh Long An năm 2022”.

Chương trình nhằm tôn vinh những gương công dân trẻ tiêu biểu, có thành tích đặc biệt xuất sắc trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, góp phần giáo dục, định hướng lối sống đẹp trong thanh thiếu nhi; tạo động lực phát triển tài năng trẻ và thúc đẩy phong trào thi đua học tập, rèn luyện, nghiên cứu khoa học, lao động, sáng tạo… góp phần giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống và khơi dậy khát vọng cống hiến cho thanh niên, thiếu niên và nhi đồng.

Là một trong 10 gương mặt tiêu biểu được vinh danh lần này, anh Nguyễn Quốc Mẫn, Bí thư Đoàn TNCS huyện Đức Hòa - "Công dân trẻ tiêu biểu tỉnh Long An năm 2022" lĩnh vực Hoạt động xã hội - vẫn nhớ như in công việc thiện nguyện trong giai đoạn chống dịch đầy gian khó. Bản thân anh Mẫn nhiều lần mắc COVID-19 nhưng vẫn luôn tiên phong trong tuyến đầu nhằm hỗ trợ lực lượng chức năng cùng người dân phòng chống dịch.

Đại úy Lê Hải Đăng – Đại úy, Phó Trưởng Công an xã Mỹ Hạnh Tây, huyện Đức Huệ - "Công dân trẻ tiêu biểu tỉnh Long An năm 2022" lĩnh vực Bảo đảm an ninh, trật tự an toàn xã hội - chia sẻ: “Hơn 2 tháng chúng tôi phải ăn ngủ tại chốt, khi đó thì lực lượng làm nhiệm vụ tại địa phương nhận được nhiều sự giúp đỡ của người dân về chỗ ngủ nghỉ, lương thực, thực phẩm hằng ngày và cũng thường xuyên động viên lực lượng khi phải bám chốt thời gian dài. Qua đó cho thấy, người dân rất tin tưởng vào lực lương công an, đặc biệt là tin tưởng vào chủ trương của Bộ Công an khi đưa công an chính quy về công tác tại địa bàn xã. Từ những tình cảm đó đã tạo động lực rất lớn cho tôi cũng như các chiến sĩ tham gia phòng chống dịch bệnh COVID-19 hoàn thành tốt nhiệm vụ”.

Vận động viên Nguyễn Hoài Văn (Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu thể thao Long An, Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch) là "Công dân trẻ tiêu biểu tỉnh Long An năm 2022" lĩnh vực Thể dục - thể thao, văn hóa – nghệ thuật. Hoài Văn là vận động viên trẻ đạt rất nhiều thành tích cao, đặc biệt, anh còn là gương mặt duy nhất của Điền kinh Long An được dự SEA Games 31 cùng Đội tuyển Điền kinh Việt Nam và đã có tấm Huy chương Vàng đầu tiên trong sự nghiệp tại một kì Đại hội thể thao khu vực. Hoài Văn cảm thấy mình may mắn và vinh dự khi được chọn vinh danh trong dịp này. “Ba mình mất trước SEA Games 31. Mình bị chấn thương đứt hoàn toàn dây chằng trước ở gối trái, nhưng được sự quan tâm của các cấp lãnh đạo nên mình đã cố gắng hết sức. Trong thời gian tới, mình sẽ cố gắng nhiều hơn nữa để không phụ sự thương yêu của mọi người”, Hoài Văn chia sẻ.

10 "Công dân trẻ tiêu biểu tỉnh Long An năm 2022": 1. Chị Đỗ Thị Thảo Phương - Bí thư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An; lĩnh vực Công tác Đoàn, Hội, Đội. 2. Anh Phạm Trí Viễn - Đoàn viên xã Thuận Thành, huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An; lĩnh vực Lao động, sản xuất. 3. Anh Nguyễn Quốc Mẫn - Bí thư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh huyện Đức Hòa, tỉnh Long An; lĩnh vực Hoạt động xã hội. 4. Đại úy Dương Văn Tuấn - Trợ lý Chính trị, Ban Chỉ huy Quân sự huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An; lĩnh vực Quốc phòng. 5. Đại úy Lê Hải Đăng, Phó Trưởng Công an xã Mỹ Thạnh Tây, huyện Đức Huệ, tỉnh Long An; lĩnh vực Đảm bảo an ninh, trật tự an toàn xã hội. 6. Anh Trương Trung Hiếu - Viên chức Trung tâm Văn hóa Thông tin và Truyền thanh huyện Thủ Thừa, tỉnh Long An; lĩnh vực Quản lý hành chính Nhà nước. 7. Nguyễn Hoài Văn - Vận động viên Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu thể thao Long An, Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch; lĩnh vực Thể dục - thể thao, văn hóa – nghệ thuật. 8. Chị Võ Thị Mỹ Tiên - Vận động viên Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu thể thao Long An, Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch; lĩnh vực Thể dục - thể thao, văn hóa – nghệ thuật. 9. Anh Lê Trọng Đức - Giáo viên trường THPT Hậu Nghĩa, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An; lĩnh vực Nghiên cứu khoa học 10. Anh Đặng Minh Nhựt - Cựu học sinh trường THPT Chuyên Long An, TP. Tân An, tỉnh Long An; lĩnh vực Lao động, học tập.