Công nghệ nào giúp phim Avatar tạo ra được tộc người Na’vi với những biểu cảm như thật?

SVVN - Chỉ sau một tuần ra rạp, 'Avatar: The Way of Water' đã tạo nên 'cơn sốt' trên toàn thế giới. Và một trong những thế mạnh của phim chính là loạt công nghệ mang tính cách mạng mà James Cameron sử dụng cho bom tấn này.

Bước tiến công nghệ từ Avatar

Cách đây 13 năm, Avatar (2009) đã tạo nên một cuộc cách mạng với công nghệ Nắm bắt chuyển động (Motion Capture). Để tạo ra chủng tộc Na’vi sống động trên màn ảnh rộng, nhóm hiệu ứng hình ảnh đã sử dụng một camera gắn trên đầu nhằm ghi lại chính xác những sắc thái nhỏ nhất biểu hiện trên khuôn mặt của diễn viên.

Nhưng đến Avatar: The Way of Water, thử thách lại tăng lên khi các nhân vật dần trưởng thành, câu chuyện cũng phải thêm phần cảm xúc. Do đó, hệ thống phải được cập nhật với hai máy ảnh độ phân giải cao được thiết kế để có độ chi tiết trung thực và hiệu suất nhiều sắc thái hơn.

James Cameron gọi công nghệ này là Nắm bắt diễn xuất (Performance Capture). Nhà làm phim 68 tuổi nói: “Nắm bắt diễn xuất có thể truyền tải toàn bộ màn trình diễn, cảm xúc, biểu cảm, đôi mắt, mọi thứ. Diễn viên tạo ra cảm xúc và khoảnh khắc. Nhiệm vụ của chúng tôi là bảo đảm mọi thứ họ làm đều xuất hiện trên nhân vật.”

Nam diễn viên chính Sam Worthington chia sẻ: “Mọi thứ mà Jake Sully thực hiện dưới hình dạng người Na’vi, tôi đều làm tương tự”. Zoe Saldaña xúc động tiết lộ: “Lần đầu tiên nhìn thấy nhân vật Neytiri, tôi chỉ biết rằng cô ấy quá đẹp. Màu xanh chưa bao giờ đẹp như thế”.

Phép màu trên màn ảnh rộng

Công nghệ mới của Avatar: The Way of Water còn tạo ra những phép màu khó mà tưởng tượng được trên màn ảnh rộng. Chẳng hạn như việc Sigourney Weaver có thể đóng vai nữ khoa học gia Grace lẫn cô con gái Kiri. Ngôi sao 73 tuổi nói: “Điều tuyệt vời của công nghệ này chính là cánh cổng để tôi đưa phiên bản 14 tuổi của mình trở lại và vào vai cô bé này. Tôi chưa từng làm thứ gì như thế này. Thật tuyệt vời khi có thể nhìn ngược về quá khứ!”.

Sự tiến bộ của công nghệ còn giúp các diễn viên làm việc dễ dàng hơn nhiều. Họ không cần phải nhìn vào phông xanh và tưởng tượng ra mọi thứ. Thay vào đó, các diễn viên thật sự được tương tác với nhau và kết hợp với bối cảnh qua một phim trường rộng lớn mà ê kíp dày công chuẩn bị.

Và đạo diễn James Cameron đã phải công nhận: “Tôi nhận ra với công nghệ này đạo diễn cũng như một diễn viên vậy. Tôi không bị xao lãng bởi chuyển động của máy quay hay bối cảnh phía sau. Tôi chỉ cần quan tâm đến việc quan sát các diễn viên mà thôi. Đó là một quá trình tuyệt vời”.