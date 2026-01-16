CORTIS lấn sân sang sáng tác nhạc phim

SVO - CORTIS sẽ phát hành nhạc phim mới 'Mention Me' cho bộ phim hoạt hình 'GOAT' của Sony Pictures Animation.

CORTIS sẽ phát hành nhạc phim Hollywood đầu tiên của họ kể từ khi ra mắt cho bộ phim hoạt hình sắp ra mắt, GOAT.

Khởi chiếu tại các rạp chiếu phim trên khắp Hoa Kỳ vào ngày 13/2, GOAT kể câu chuyện về một chú dê tên Will, người dấn thân vào thế giới của môn thể thao roarball chuyên nghiệp. Bộ phim do Sony Pictures Animation sản xuất, kết hợp hoạt hình với thể thao, hành động, hài kịch và câu chuyện trưởng thành.

Vào ngày 15/1 (giờ địa phương), GOAT đã công bố danh sách đầy đủ các bài hát trong album nhạc phim, gồm tổng cộng 17 ca khúc. Trong đó, CORTIS góp mặt cùng dàn nghệ sĩ tài năng Hollywood như V.I.C, Jelly Roll, FLO, Joey Valence & Brae, Lil Naay, và nhiều người khác, phát hành ca khúc gốc của riêng mình: Mention Me.

Apple đang phát hành video trình diễn "GO!" với màn trình diễn đầy năng động của nhóm nhạc nam tân binh CORTIS dưới dạng nội dung Apple Vision Pro. Dự án này là một ví dụ mang tính biểu tượng về màn trình diễn của một nhóm nhạc K-pop được sản xuất bằng Apple Immersive. Apple Vision Pro cung cấp một môi trường nơi chuyển động của nghệ sĩ có thể được trải nghiệm một cách ba chiều và chân thực nhất. Điều này vượt xa một video trình diễn đơn thuần, tạo ra cảm giác hiện diện, như thể họ đang đứng giữa phòng tập cùng với CORTIS. Trong khi đó, album đầu tay "COLOR OUTSIDE THE LINES" của CORTIS (Martin, James, Joo Hoon, Sung Hyun, Gun Ho) đã tăng ba bậc lên vị trí thứ 5 trên bảng xếp hạng "World Albums", giữ vững vị trí này trong 18 tuần liên tiếp. Trên bảng xếp hạng "Top Current Album Sales", theo dõi doanh số bán album vật lý tại Mỹ, album đã tăng 15 bậc lên vị trí thứ 30. CORTIS cũng đang cho thấy đà phát triển mạnh mẽ trên các bảng xếp hạng âm nhạc trong nước. Album đầu tay của họ đã đứng đầu bảng xếp hạng album hàng tuần mới nhất của Hanteo Chart (tổng hợp từ ngày 5 đến 11/1). Album này cũng đứng đầu bảng xếp hạng album hàng tuần cuối cùng của năm ngoái (tổng hợp từ ngày 22 đến 28/12/2025) và doanh số bán ra vẫn đang tăng đều đặn cho đến ngày nay.