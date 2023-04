Cùng các sĩ tử 2K5 chạm tới giấc mơ đại học

'Fly to the Sky' hướng tới bầu trời cao rộng, tự tin theo đuổi ước mơ, khám phá những điều mới lạ, chính là thông điệp mà trường ĐH Kinh tế (ĐHQG Hà Nội) mang đến cho các sĩ tử 2K5 trong Ngày hội 'UEB Open day – The road to success'.

Những thông tin tư vấn về ngành học bổ ích, những cơ hội du học khám phá năm châu cùng hoạt động giao lưu nhiều màu sắc, hóa thân thành sinh viên UEB để tham gia các tiết học đặc biệt… là những nội dung hấp dẫn, mang đến trải nghiệm ấn tượng và thú vị cho học sinh, phụ huynh các trường THPT trên địa bàn TP. Hà Nội. Phát biểu tại chương trình, PGS. TS Nguyễn Trúc Lê – Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng trường cho biết: Trường ĐH Kinh tế là thành viên tiên phong, chủ lực, dẫn đầu, đóng góp chính vào thứ hạng của ĐHQG Hà Nội Top 501 - 550 thế giới BXH QS Rankings 2023 lĩnh vực Kinh doanh và Khoa học Quản lý và Top 1 tại Việt Nam; Top 501-600 thế giới BXH Time Higher Education (THE) 2023 lĩnh vực Kinh tế và Kinh doanh. Đây cũng là lần đầu tiên một đại học công lập của Việt Nam được xếp hạng trong lĩnh vực này. Chủ tịch Hội đồng trường nói: “Trong năm 2022 UEB cũng vinh dự đón nhận Huân chương lao động Hạng Ba. Những thành quả này chính là sự khẳng định, cam kết về chất lượng và uy tín của Nhà trường đối với xã hội, không ngừng nỗ lực, cống hiến vì sự nghiệp giáo dục vinh quang, đào tạo ra những thế hệ công dân toàn cầu đủ Tâm – Đức – Trí – Tài phụng sự Tổ Quốc”. “Với chiến lược quốc tế hóa giáo dục được đẩy mạnh, UEB đã và đang mang tới cho người học một môi trường học tập quốc tế, cơ sở vật chất hiện đại, đội ngũ giảng viên là những Tiến sĩ tốt nghiệp các trường đại học danh tiếng tại Anh, Mỹ, Pháp, Australia, Italia, Nhật Bản… Luôn tâm huyết, đồng hành cùng sinh viên trong suốt quá trình học tập, nghiên cứu”, PGS. TS Nguyễn Trúc Lê nhấn mạnh. Bên cạnh đó, sinh viên còn có cơ hội tham gia các chương trình giao lưu quốc tế với giảng viên và chuyên gia nước ngoài, tham gia trao đổi sinh viên (có công nhận tín chỉ) với hơn 60 trường tại 15 quốc gia trên thế giới (không mất thêm học phí), trao đổi sinh viên trong nước với hơn 10 trường đại học về kinh tế hàng đầu Việt Nam. Bên cạnh việc cung cấp thông tin bổ ích về các ngành học, cơ hội việc làm sau khi tốt nghiệp, những phương thức xét tuyển đại học, thì UEB Open Day cũng đem đến một workshop thú vị “Sổ tay UEB”, về các hoạt động sinh viên, cơ hội rèn luyện, phát triển bản thân trong môi trường đại học. Học sinh Nguyễn Hồng Quân - Lớp 12 trường THPT Lý Thái Tổ (Hà Nội) chia sẻ: “Mình rất háo hức và mong chờ khi đến với Ngày hội 'UEB Open Day' ngày hôm nay để được trực tiếp tham quan, tìm hiểu nhiều hơn về Nhà trường. Trước đó, em đã tìm hiểu đầy đủ thông tin về trường, cũng như đã nộp hồ sơ vào Ngành Quản trị Kinh doanh của trường theo phương thức Xét tuyển chứng chỉ Tiếng Anh IELTS kết hợp kết quả THPT và phỏng vấn, nhưng ngày hôm nay được đến trực tiếp, mình cảm thấy đây là một môi trường năng động, cơ sở vật chất đẹp, hiện đại và thầy cô cũng rất nhiệt tình. Mình rất hy vọng mình sẽ có một kết quả thật tốt để trở thành tân sinh viên của Nhà trường năm nay”. 'UEB Open day' cũng trở nên đặc biệt hơn so với những ngày hội kết nối, tư vấn tuyển sinh khác, đó chính là hoạt động trải nghiệm hóa thân thành sinh viên UEB để tham gia các lớp học, cảm nhận môi trường học tập thực tế với hai môn học đầy hấp dẫn: Tư duy sáng tạo và Cảm thụ nghệ thuật. Chương trình 'UEB Open Day - The road to success' với chuỗi những hoạt động ý nghĩa, bổ ích, đã để lại những ấn tượng khó quên đối với các em học sinh tham dự. Hy vọng sau chương trình, các sĩ tử 2K5 cũng như các bậc phụ huynh không chỉ có cái nhìn chân thực, rõ nét hơn về môi trường học tập, hoạt động ngoại khóa năng nổ, nhiệt huyết của sinh viên UEB, mà còn nắm được những thông tin tuyển sinh hữu ích, nhằm đưa ra lựa chọn ngành học phù hợp để phát triển tương lai. Dương Triều