‘Cùng nắng hoan ca’: Kết nối người trẻ với hoạt động cộng đồng

SVO - Tối 22/5, tại Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn (ĐHQG TP. HCM), CLB Văn nghệ V-VTM (thuộc Liên chi hội sinh viên khoa Văn học và Ngôn ngữ học) đã tổ chức chương trình âm nhạc gây quỹ 'Cùng Nắng hoan ca' hướng đến việc kết nối hoạt động nghệ thuật với các giá trị cộng đồng.

Chương trình thuộc chuỗi hoạt động gây quỹ “Khúc hoà ca của nắng”, hướng đến hỗ trợ Mái ấm Sài Gòn Bao Dung, với thông điệp “Nơi bắt đầu”. Đêm nhạc khai thác hành trình trưởng thành và thực hiện ước mơ của người trẻ thông qua âm nhạc. Chương trình gồm nhiều tiết mục biểu diễn với màu sắc khác nhau, kết hợp giữa các ca khúc nhẹ nhàng và phần trình diễn sôi động nhằm tạo không gian kết nối dành cho sinh viên. Đại diện Ban tổ chức, Trần Đức Huy cho biết, một phần lợi nhuận thu được từ chương trình sẽ được gửi đến Mái ấm Sài Gòn Bao Dung, nơi đang chăm sóc và cưu mang nhiều hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn TP. HCM.

Chương trình âm nhạc “Cùng nắng hoan ca” do CLB Văn nghệ V-VTM tổ chức đã diễn ra với sự tham gia đông đảo của các bạn sinh viên.

Ban tổ chức cũng cho biết, chương trình được thực hiện với mong muốn tạo ra không gian để sinh viên kết nối thông qua âm nhạc, đồng thời lan tỏa tinh thần sẻ chia đến cộng đồng. “Chúng mình hy vọng mỗi hoạt động trong chương trình không chỉ dừng lại ở trải nghiệm giải trí mà còn góp phần tạo nên những giá trị tích cực cho xã hội”, Trần Đức Huy chia sẻ.

Nguyễn Minh Anh (năm thứ hai, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, ĐHQG TP. HCM) cho biết, cô quan tâm đến chương trình bởi sự kết hợp giữa hoạt động nghệ thuật và ý nghĩa cộng đồng: “Mình nghĩ, đây là cách khá gần gũi để sinh viên vừa tham gia một đêm nhạc, vừa có thể đóng góp cho những hoàn cảnh khó khăn”.

Những tiết mục âm nhạc với đa dạng sắc màu thể hiện được thông điệp “Nơi bắt đầu” mà chương trình muốn mang lại cho các bạn trẻ.

Đêm nhạc gây quỹ “Cùng nắng hoan ca” không chỉ dừng lại ở hoạt động biểu diễn nghệ thuật, mà còn cho thấy cách sinh viên đang lựa chọn đồng hành cùng các vấn đề cộng đồng theo cách gần gũi và dễ tiếp cận hơn. Thông qua âm nhạc, những giá trị sẻ chia được chuyển tải một cách tự nhiên, góp phần kết nối người trẻ với các hoạt động thiện nguyện và lan tỏa tinh thần tương trợ trong đời sống sinh viên hiện nay.