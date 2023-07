Cuộc thi sáng tạo trẻ ‘Giao thông xanh’ năm 2023 đã quay trở lại

SVVN - ‘Chiến dịch Thanh niên Công an tình nguyện Hè’ năm 2023, được Đoàn Thanh niên Học viện An ninh nhân dân (ANND) triển khai tổ chức chương trình cho đoàn viên, sinh viên Học viện tham gia sinh hoạt Hè tại Công an các địa phương nhằm tăng cường lực lượng hỗ trợ cho lực lượng Công an cơ sở, thực hiện chiến dịch “Hành quân Xanh” năm 2023.