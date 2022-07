Cuối cùng K-pop đã xuất hiện ‘con cưng quốc tế’ mới với sức hút ngày càng khiến BTS ‘e sợ’

SVVN - Đường đua album ngày càng khốc liệt, ATEEZ chứng minh sức hút của “con cưng quốc tế” với kỷ lục mới, đồng thời trang phục biểu diễn hanbok của ATEEZ sẽ được triển lãm tại "Bảo tàng V&A", Anh.

Tính đến 24/7, KQ Entertainment chính thức thông báo: “Album mới của ATEEZ, THE WORLD EP.1: MOVEMENT đã vượt qua 1,1 triệu bản đặt trước”. ATEEZ đã có một thành công mới vô cùng rực rỡ ngay cả trước khi chính thức phát hành sản phẩm mới vào lúc 1h chiều ngày 29/7.

Vào ngày 25, công ty quản lý của ATEEZ, KQ Entertainment cho biết trang phục biểu diễn của ATEEZ sẽ được trưng bày tại triển lãm Hallyu! Làn sóng Hàn Quốc ở bảo tàng Victoria and Albert (Bảo tàng V&A), Anh, từ tháng 9 năm 2022 đến tháng 6 năm 2023 . Trang phục của ATEEZ sẽ được giới thiệu trong triển lãm này là trang phục sân khấu hanbok cho ca khúc chủ đề INCEPTION của mini album thứ 5 ZERO: FEVER Part.1. Trước đó, ATEEZ đã gây chú ý khi thể hiện concept 'dream in a dream' của ca khúc INCEPTION một cách mơ màng hơn với trang phục sân khấu do thương hiệu 'C-ZANN ​​E' sản xuất, trong khi I'm The One, trang phục lại toát lên vẻ quyến rũ mạnh mẽ, mang hơi hướm thời trang phong cách punk của Anh với cá tính riêng của ATEEZ.

Con số này không chỉ đánh dấu lượng đơn đặt hàng trước cao nhất của ATEEZ từ trước cho đến nay, mà THE WORLD EP. 1: MOVEMENT là album đầu tiên của nhóm vượt mốc 1 triệu bản. Kỷ lục cá nhân trước đây của nhóm được thiết lập bởi mini album phát hành vào năm 2021 ZERO: FEVER Part.3 là hơn 810.000 bản.

Số lượng đơn đặt hàng trước trong kho là lượng album dự trữ được sản xuất trước khi phát hành album. Con số này là nhu cầu ước tính được tính toán bằng nhiều yếu tố khác nhau, bao gồm số lượng album đã được người hâm mộ đặt trước. Dự kiến, con số bán ra thực tế sẽ còn cao hơn nữa. Chưa kể, còn 5 ngày nữa mới tới ngày ATEEZ chính thức đóng hạn đặt trước (từ 24 - 29/7)

Trước đó, ATEEZ cũng đã thông báo nhóm sẽ ra nước ngoài cho chuyến lưu diễn vòng quanh thế giới thứ hai vào năm 2022, THE FELLOWSHIP: BEGINNING OF THE END, khởi động vào mùa Thu này.

ATEEZ là trường hợp điển hình cho câu nói “con rơi quốc dân, con cưng quốc tế”. Nhóm không nhận được quá nhiều sự chú ý tại quê hương Hàn Quốc, nhưng lại sở hữu cộng đồng fan hâm mộ cực kỳ vững chắc ở môi trường quốc tế. Vậy nên các hoạt động của nhóm đa số nhắm đến thị trường này.

Tính từ đầu năm 2022 đến nay, số lượng các nhóm nhạc vượt mốc 1 triệu bản album bán ra đang ngày càng nhiều. Đây là điều mà K-pop 5 năm về trước tưởng chừng như không thể, chỉ có 2 nhóm nhạc tầm cỡ là EXO và BTS đạt được.

Dự kiến, tới đây các lễ trao giải sẽ là một “cuộc chiến khốc liệt” khi phần đông các nhóm nhạc đều sở hữu lượng album bán ra vô cùng “ngất ngưởng”.