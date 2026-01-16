Cuối cùng 'Ulzzang huyền thoại của Hàn Quốc ' đã trở lại sau 6 năm

SVO - Park Han Byul, 'ulzzang huyền thoại' của Hàn Quốc đã chia sẻ những suy nghĩ của mình về bộ phim trở lại sau 6 năm vắng bóng, vượt qua những tranh cãi trong quá khứ liên quan đến scandal Burning Sun chấn động châu Á của chồng cô, doanh nhân Yoo In Suk.

Ngày 15/1 (giờ địa phương), Park Han Byul đăng tải trên tài khoản mạng xã hội của mình: “Bộ phim ngắn đầu tiên của tôi. Các bạn có thể xem phim bắt đầu từ hôm nay trên ứng dụng Drama Box. Mọi thứ đều rất mới mẻ trong quá trình quay phim, và đặc biệt là rất vui khi được tái ngộ Go Joo Won sau nhiều năm. Theo nhiều cách, đó thực sự là một trải nghiệm ý nghĩa ♥”, trước khi cầu xin sự ủng hộ của khán giả với câu nói: “Hãy dành thật nhiều tình yêu thương nhé!”.

Park Han Byul vào vai CEO trong phim The Cleaner's Second Marriage, kể về người sáng lập một tập đoàn sinh học toàn cầu rời bỏ gia đình sau những mâu thuẫn với con trai đã kết hôn, từ đó nảy sinh những mối liên hệ bất ngờ, làm sâu sắc thêm và đối mặt với những tổn thương của các nhân vật. Đây là một câu chuyện tình lãng mạn “đảo ngược giai cấp”, nơi cuộc sống của các nhân vật rẽ sang những hướng mới khi họ hiểu nhau hơn.

Park Han Byul vào vai Jung Se Yeon - Giám đốc điều hành của tập đoàn Jeongseong Group, một nhân vật có sức hút mạnh mẽ và khả năng lãnh đạo tỉ mỉ. Mặc dù che giấu một trái tim ấm áp đằng sau vẻ ngoài lạnh lùng trong kinh doanh, nhưng những cảm xúc khép kín của cô bắt đầu hé mở sau khi gặp Park Chang Wook (Go Joo Won). Là nhân vật trung tâm thúc đẩy cốt truyện, cô được kỳ vọng sẽ làm tăng thêm chiều sâu cho toàn bộ loạt phim.

Park Han Byul gần đây đã hoàn thành việc quay phim cho bộ phim truyền hình The Lady from the Fields và phim điện ảnh Karma, tiếp tục sự nghiệp năng động của mình với các dự án liên tiếp. Khả năng hóa thân vào nhiều nhân vật khác nhau trong nhiều thể loại đã thu hút sự chú ý đáng kể.

Một nguồn tin từ Chan Entertainment cho biết: “Park Han Byul sẽ đảm nhận vai chính trong loạt phim, với diễn xuất ổn định và khả năng nhập vai cao độ vào vai Jung Se Yeon. Chúng tôi hy vọng sẽ nhận được nhiều sự mong đợi và ủng hộ khi cô ấy tiếp tục thể hiện sự đa dạng trong các dự án sắp tới”.

Bộ phim ngắn The Cleaner’s Second Marriage của DramaBox, có sự tham gia của Park Han Byul, dự kiến ​​sẽ được phát hành vào tháng Một và được kỳ vọng sẽ trở thành một series chủ lực trên nền tảng này.