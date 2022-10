Cựu sinh viên Đại học Hà Nội kể chuyện chinh phục học bổng toàn phần châu Âu

SVVN - Vũ Hoài Phương (24 tuổi), từng tốt nghiệp thủ khoa ngành Quốc tế học, trường Đại học Hà Nội. Năm 2022, Hoài Phương nhận được học bổng toàn phần bậc thạc sĩ do Liên minh châu Âu tài trợ, trị giá hơn 1.2 tỷ đồng cho hai năm học tại Ý và Đức.

Là một trong những học bổng toàn phần nổi tiếng và danh giá thế giới, Erasmus Mundus Joint Masters hay Erasmus Mundus (EM) là ước mơ của rất nhiều bạn trẻ. Năm 2022, chỉ có 40 sinh viên tại Việt Nam nhận được học bổng giá trị này.

Hãy cùng chuyên trang Sinh Viên Việt Nam lắng nghe những chia sẻ về hành trình đến với Học bổng Erasmus Mundus từ bạn Hoài Phương, hiện theo học Thạc sĩ chuyên ngành Euroculture (Văn hóa châu Âu) tại Đại học Udine (Ý) và Đại học Gottingen (Đức) nhé!

Chào bạn, cảm xúc của bạn khi biết tin mình trúng tuyển học bổng Erasmus Mundus?

Mình còn nhớ rất rõ lúc đó là buổi chiều ngày 10/3/2022, khi mình đang bị nhiễm Coronavirus đến ngày thứ sáu nên sức khoẻ không được tốt. Điện thoại báo có email mới với tiêu đề “Euroculture Selection Result” khiến mình hơi lo sợ. Mình phải đọc đi đọc lại email nhiều lần, gửi cho mẹ để cùng đọc, mở máy tính xem lại mã số hồ sơ mới dám tin rằng mình đã đỗ học bổng. Từ cảm giác sợ, lo lắng, mình vỡ oà trong vui mừng và hạnh phúc.

Bạn mất bao lâu để chuẩn bị hồ sơ nộp học bổng Erasmus Mundus?

Khoảng hơn 2 tháng. Hạn nộp của học bổng là giữa tháng 1/2022. Từ cuối tháng 11/2021, mình đã bắt đầu chuẩn bị các giấy tờ theo yêu cầu, xin thư giới thiệu từ thầy cô và tìm ý tưởng cho bài luận.

Ngoài Erasmus Mundus, bạn còn trúng tuyển học bổng thạc sĩ nào khác?

Năm 2021, mình từng thử sức với một số học bổng nhưng chưa may mắn lọt vào danh sách cuối cùng. Năm 2022, mình tiếp tục nộp hồ sơ và EM là học bổng đầu tiên thông báo kết quả. Tin vui đỗ EM không chỉ tiếp thêm sức mạnh để mình khỏi COVID-19 nhanh hơn mà còn là sự mở đầu đầy may mắn. Sau đó, mình nhận thư trúng tuyển thêm hai học bổng bậc thạc sĩ: Học bổng toàn phần “Invest Your Talent in Italy” năm 2022 của Bộ Ngoại giao Ý tại trường Đại học Macerata, chuyên ngành Quan hệ Kinh tế quốc tế và Học bổng 100% học phí chuyên ngành Nghiên cứu châu Âu tại trường Đại học Trento, Ý.

Ba học bổng mà bạn trúng tuyển đều liên quan đến nước Ý?

Bởi bước ngoặt của cuộc đời và động lực học tiếp thạc sĩ của mình gắn với nước Ý. Năm tư đại học, mình có cơ hội đến Ý trao đổi và thực tập nhờ học bổng toàn phần của Liên minh châu Âu Erasmus+ International Credit Mobility tại trường Đại học Ca' Foscari, Venice. Đất nước Ý đã để lại cho mình nhiều ấn tượng và kỷ niệm khó quên. Trong cảm nhận của mình, Venice đẹp, nên thơ và rất lãng mạn. Ngoài thời gian trên lớp, mình thường dành thời gian đi dạo, ngắm cảnh thành phố và các vùng xung quanh.

Mình từng bị móc túi mất thẻ ngân hàng trong khi đang chờ nhận một số tiền học bổng tương đối lớn. Vậy mà chỉ sau 5 phút báo với phòng Hợp tác quốc tế của trường, thầy giáo đã giúp mình liên lạc để khoá thẻ còn chị hướng dẫn thì cùng mình ra đồn cảnh sát để trình báo. Khi mình vừa hoàn thành thực tập, cũng là lúc dịch COVID - 19 bùng phát ở châu Âu và Ý đang dẫn đầu thế giới về số ca tử vong. Mình và các bạn khá hoảng sợ. Lệnh đóng cửa cũng khiến mình không thể tự do đi lại như trước. Công ty không chỉ hỗ trợ cung cấp bữa trưa và bữa tối suốt thời gian thực tập mà khi mình ra sân bay về nước, họ còn sẵn sàng điều phối xe riêng thay vì để mình và các bạn đi xe buýt. Cũng nhờ vậy, mình và hai bạn khác mới có thể an toàn về đến Việt Nam.

Ngoài ra, Erasmus+ ICM là học bổng toàn phần, bao gồm trợ cấp vé máy bay khứ hồi và tiền sinh hoạt phí, nên mình không cần bận tâm nhiều về vấn đề tài chính. Nhờ đó mà trong hơn nửa năm đi học và thực tập, mình đã đặt chân đến hơn 20 thành phố và hơn 6 quốc gia ở châu Âu.

Đó cũng là lý do bạn tiếp tục lựa chọn ứng tuyển Học bổng Erasmus Mundus ở bậc thạc sĩ?

Từng học chuyên Văn nên mình thích tìm hiểu về các nền văn hoá trên thế giới cũng như các vấn đề xã hội. Mình lựa chọn theo học tại khoa Quốc tế học, Trường Đại học Hà Nội cũng vì lý do đó. Sau khoảng thời gian ở Ý khi dịch COVID-19 mới bùng phát, mình đã thực hiện khoá luận “Đại dịch COVID-19 và sự trỗi dậy của chủ nghĩa dân tộc ở châu Âu” với hai trường hợp nghiên cứu là Ý và Đức.

Sau khi tốt nghiệp, mình mong muốn quay lại châu Âu để nghiên cứu chuyên sâu hơn. Và mình chọn ứng tuyển chương trình Erasmus Mundus Master of Arts in Euroculture: Society, Politics, and Culture in a Global Context (Xã hội, Chính trị và Văn hoá châu Âu trong bối cảnh toàn cầu) vì thấy nó rất hay và phù hợp với định hướng cá nhân. Thêm vào đó, được tài trợ toàn phần và có cơ hội khám phá các quốc gia châu Âu trong quá trình học cũng là một lý do khiến mình yêu thích học bổng Erasmus Mundus.

Với điều kiện tốt như vậy, Erasmus Mundus chắc hẳn là một học bổng rất cạnh tranh?

Erasmus Mundus thuộc dạng học bổng tài năng (merit-based), nên thành tích học tập của ứng viên rất được đề cao và chiếm trọng số lớn khi đánh giá hồ sơ. Các bạn sinh viên muốn chinh phục học bổng này cần chú ý đầu tư kiến thức chuyên ngành, kỹ năng chuyên môn, chú ý đến điểm GPA cũng như thứ hạng của mình tại trường, lớp.

Với các ngành Khoa học xã hội và Nhân văn mà mình đã ứng tuyển qua hai năm 2020 và 2021, mình nhận thấy rõ sự thay đổi trong yêu cầu về khả năng ngôn ngữ của ứng viên. Ở năm 2022, ngoài tiếng Anh, hầu như chương trình nào cũng yêu cầu các ứng viên phải biết thêm ít nhất một ngoại ngữ khác.

Thành tích học tập của bạn rất xuất sắc, vậy còn hoạt động ngoại khoá thì sao?

Thời sinh viên, mình đã đạt giải tại một số cuộc thi tìm hiểu về ASEAN, thuyết trình tiếng Anh, từng là Chủ tịch Hội Sinh viên Khoa, Uỷ viên Ban chấp hành Hội Sinh viên trường Đại học Hà Nội, trưởng ban tổ chức một số chương trình của Khoa hay cũng như là thành viên CLB Hanutimes - Kênh thông tin truyền thông trường Đại học Hà Nội. Mình cũng từng thực tập tại các tổ chức phi chính phủ của Việt Nam lẫn quốc tế. Mỗi công việc lại giúp mình học hỏi thêm những kiến thức và kỹ năng nhất định.

Công việc ấn tượng nhất có lẽ là lần mình làm tình nguyện viên kiêm phiên dịch viên hỗ trợ bảy đoàn biểu diễn nghệ thuật nước ngoài tại chương trình Đại lộ di sản trong Đại lễ Phật đản Liên Hợp Quốc Vesak 2019. Trước khi ra về, bác trưởng đoàn Ấn Độ đã tặng mình một chiếc túi truyền thống làm quà kỉ niệm mà đến giờ mình vẫn giữ. Mình nhớ mãi lúc kết thúc chương trình, khi pháo hoa được bắn lên, đỏ rực cả một vùng trời, mình thấy vui và hạnh phúc lắm bởi bản thân đã được góp chút công sức nhỏ bé để tạo nên thành công của chương trình.

Bạn có điều gì muốn nhắn nhủ tới những bạn sinh viên đang muốn chinh phục các học bổng?

Mình chúc các bạn đang theo đuổi học bổng Erasmus Mundus nói riêng và các học bổng khác ở bậc Thạc sĩ nói chung sẽ luôn kiên trì theo đuổi ước mơ của mình. Dù những lần đầu tiên có thể thất bại, nhưng điều đó không có nghĩa là bạn sẽ thất bại mãi mãi. Chỉ cần bạn không nản chí thì một ngày nào đó, tin vui sẽ đến với bạn thôi!

Ảnh: NVCC