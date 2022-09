Đắng lòng thiên kim tiểu thư xứ Đài hằng ngày 'rửa mặt' bằng nước mắt khi chồng vướng lao lý

SVVN - Nhìn vào hoàn cảnh của An Dĩ Hiên hiện tại, khán giả không khỏi xót xa cho một thiên kim tiểu thư đã quen với cảnh xa hoa giàu có nay lại rơi vào khó khăn khi chồng phạm hàng loạt tội danh lớn.

Không chỉ là ngôi sao nổi tiếng Đài Loan, An Dĩ Hiên còn được biết đến như một thiên kim tiểu thư, con gái cưng của một gia tộc lớn khi các thành viên đều là quan chức cấp cao và sở hữu khối tài sản khổng lồ. Từ nhỏ, An Dĩ Hiên đã sống trong nhung lụa, gia nhập ngành giải trí cũng vì thích chứ không bị áp lực tiền bạc.

Đến khi kết hôn, An Dĩ Hiên cũng khéo chọn chồng là tỷ phú lừng danh Trần Vinh Luyện, nắm trong tay nhiều công ty lớn. Sau khi kết hôn và sinh con, An Dĩ Hiên được chồng vô cùng cưng chiều. An Dĩ Hiên được chồng tặng máy bay riêng, nhiều bất động sản trị giá hàng chục triệu đôla, chưa kể kim cương, đồ hiệu. Nhìn vào cuộc sống của An Dĩ Hiên, ai cũng ngưỡng mộ xen lẫn ghen tị vì số phận cô quá sung sướng, viên mãn.

Thế nhưng cuộc sống nhung lụa phú quý của An Dĩ Hiên đã không kéo dài khi chồng cô bị bắt và bị cáo buộc tới 83 tội danh, gồm rửa tiền, lừa đảo, đánh bạc bất hợp pháp, làm sai lệch báo cáo tài chính. Vì thế, tỷ phú Trần Vinh Luyện có thể phải ngồi tù 20 năm, chưa kể phải đền bù thiệt hại cho các nạn nhân.

Từ khi Trần Vinh Luyện bị bắt vào đầu năm 2022, bạn bè của An Dĩ Hiên kể rằng nữ diễn viên rơi vào suy sụp, ngày nào cũng 'rửa mặt' bằng nước mắt. Hiện giờ, cô vẫn đang chăm sóc hai con cùng với bố chồng lớn tuổi và không bình luận gì về scandal của chồng.

Cũng có tin đồn cho rằng An Dĩ Hiên đang tìm cách ly hôn để phân chia tài sản, không để mình và các con rơi vào cảnh trắng tay. Nhiều khán giả còn lo rằng nếu như tài sản hiện giờ của hai vợ chồng không đủ để đền bù, An Dĩ Hiên có thể phải dùng cả tài sản cá nhân để gánh nợ giúp chồng. Quả thực, nhìn vào hoàn cảnh tăm tối hiện giờ của nữ diễn viên, không ai ngờ một thiên kim tiểu thư lừng lẫy lại có thể có ngày như thế này.