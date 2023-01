‘Danh hiệu không phải là tất cả’

SVVN - Sau nhiều lần bền bỉ chinh chiến tại các cuộc thi MC khác nhau Hà Thị Trà My (năm thứ ba, Học viện Báo chí và Tuyên truyền) đã xuất sắc trở thành Á quân của Cuộc thi người dẫn chương trình tài năng Luminous, do CLB MC Học viện Ngoại giao tổ chức.

Hành trình chinh phục ước mơ

Nhen nhóm niềm yêu thích với nghề MC từ những ngày còn học THCS, Trà My đã sớm cảm nhận được sự hấp dẫn của việc được đứng trên sân khấu. Trà My chia sẻ: “Trước đây, mọi người thường nhận xét mình là một người khá nhút nhát và rụt rè nhưng kỳ lạ là cứ mỗi lần được đứng lên nói trước đám đông thì mình lại rất hoạt ngôn, giống như biến thành con người khác. Vì vậy mà các thầy cô rất hay tạo điều kiện để mình trở thành MC của các sự kiện nhỏ trong trường với mong muốn giúp mình bớt nhát hơn. Qua thời gian, mình càng ngày càng nhận ra việc được trở thành người dẫn chương trình chính là điều mình muốn làm trong tương lai”.

Đối với Trà My, hành trình chinh phục bất cứ ước mơ nào cũng là một hành trình gian khó, nhất là ở giai đoạn đầu. “Khó khăn lớn nhất mình đã và đang gặp phải đến từ việc đi tìm màu sắc cá nhân. Mình nghĩ, bên cạnh việc chăm chút các kỹ năng cần thiết thì điểm riêng biệt là yếu tố quan trọng giúp mình đi xa được với đam mê. Áp lực không chỉ đến từ những người bạn đã có thành công nhất định xung quanh mà còn do chính bản thân mình tự đặt ra nữa…”, Trà My bộc bạch.

Ngay từ những năm đầu đại học, Trà My đã rất tích cực tham gia các cuộc thi MC để rèn luyện bản thân, tiêu biểu như 'Speak Up 2021', 'MC Fire 2021'… nhưng may mắn lại chưa mỉm cười khi cô chưa thể tiến sâu như mong muốn. Tuy nhiên, Trà My đã không thấy khó mà lui, ngược lại, càng quyết tâm chinh phục. Nói về những lần “dấn thân” ấy, Trà My tâm sự: “Có cơ hội trải nghiệm ở nhiều sân chơi dành cho sinh viên, điều thay đổi nhiều nhất ở mình là thái độ và góc nhìn với nghề dẫn. Những vấp ngã đầu tiên từng tác động rất lớn đến cảm xúc của mình. Nhưng càng về sau, khi mỗi cuộc thi kết thúc, thay vì để cảm xúc lấn át, mình đều tìm để hiểu nguyên nhân của “thất bại” và rút ra bài học cho bản thân. Mỗi lần đi thi như vậy, dù là dừng chân từ vòng đầu hay đi sâu hơn thì được chuẩn bị và được lắng nghe nhận xét vẫn luôn là những điều quý giá giúp mình trưởng thành hơn về cả tư duy, kỹ năng và thái độ. Cứ như thế, mình dần nhìn nhận vấn đề một cách nhẹ nhàng hơn và học được cách biến áp lực, thất bại của bản thân thành động lực”.

Một danh hiệu cao không nên là đích đến cuối cùng

Nếu được dùng một chữ để nói về My và Luminous thì có lẽ đó chính là chữ “duyên”. Bởi đây là cuộc thi MC đầu tiên mang đậm yếu tố hội nhập quốc tế, có sự liên quan mật thiết đến ngành học của My là ngành Quan hệ quốc tế. Và cũng suýt chút nữa, cái tên Hà Thị Trà My đã không xuất hiện trong danh sách các thí sinh vì cô từng lo sợ mình sẽ không cân bằng được thời gian để hoàn thành trọn vẹn các vòng thi. “Quyết định tham gia Luminous đã khiến mình có thêm quyết tâm để hoàn thành hai mục tiêu chính. Thứ nhất là kiểm tra xem mình đã tiến bộ thế nào sau khoảng thời gian rèn luyện và thứ hai là thử thách khả năng phân bố thời gian của bản thân. Ngoài ra, khi đến với bất cứ một cuộc thi nào, mình hy vọng sẽ học được thêm nhiều điều và có thể mang về một danh hiệu nho nhỏ”, Trà My bày tỏ.

Lần này, may mắn đã mỉm cười với sự quyết tâm của Trà My khi cả ba điều cô mong muốn đều trở thành hiện thực: “Danh hiệu Á quân của Luminous đem đến cho mình niềm hạnh phúc chưa từng có vì đã không khiến cho chính bản thân và những người yêu thương, ủng hộ mình phải thất vọng. Nhưng sau khi đoạt ngôi Á quân, mình cũng có một chút lo lắng, lo lắng xem làm thế nào để trên chặng đường tiếp theo sẽ phát triển hơn nữa và xứng đáng với danh hiệu này. Mình nghĩ rằng hành trình của Luminous và danh hiệu Á quân không phải là kết thúc cho hành trình nỗ lực của mình mà chính là lời nhắc nhở về việc dám thử thách và dám hết mình với đam mê nhiều hơn nữa”.

Trong năm mới 2023 này, My sẽ tiếp tục cố gắng để tìm ra một màu sắc riêng cho bản thân: “Hình mẫu lý tưởng mà mình vẫn đang hướng tới mà một người MC không chỉ có kỹ năng mà còn đề cao tư duy. Để có được tư duy đó thì cần phải rèn luyện mỗi ngày. Chính vì thế, dự định năm 2023 của mình sẽ là trải nghiệm nhiều hơn nữa để hoàn thành được những mục tiêu lớn lao hơn. Hy vọng là mình sẽ sớm trở thành một MC Hà Trà My với điểm riêng biệt khiến mọi người luôn nhớ tới”, My tự tin khẳng định.